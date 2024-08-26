Як мозок відрізняє кохання, дружбу і прив’язаність? Відкриття вчених

Люди часто використовують слово «любов» для опису різних почуттів: батьківської турботи, кохання до партнера чи навіть захоплення природою. Дослідження мозкової активності показало, що різні види любові – до дітей, партнера, природи – активують схожі ділянки мозку, але з різною інтенсивністю.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Cerebral Cortex, пише MedicalXpress.

Вчені з Університету Аалто провели дослідження з участю 55 батьків. Під час експерименту учасникам пропонували уявити різні ситуації, пов’язані з любов’ю. Дослідники використали функціональну магнітно-резонансну томографію (fMRI), щоб виміряти активність мозку під час того, як учасники роздумували над короткими історіями, пов'язаними з різними типами любові.

Виявилося, що найсильнішу реакцію викликає любов до дітей – особливо в областях мозку, відповідальних за винагороду.

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Любов до партнера, друзів чи домашніх тварин також активує ці ділянки, але меншою мірою.

Любов до природи більше пов’язана з активацією ділянок мозку, повʼязаних з візуальною інформацією, замість тих, що відповідають за соціальні зв'язки.

У власників домашніх тварин спостерігається особливо сильна реакція на згадку про своїх улюбленців. Їхній мозок активувався більше, коли йшлося про любов до своїх пухнастих друзів, ніж у тих, хто не має домашніх улюбленців.

Згідно з дослідженням, мозкова активність залежить не тільки від близькості об'єкта любові, але й від того, чи це людина, тварина чи природне явище. Найбільшим сюрпризом для дослідників було те, що області мозку, пов'язані з любов'ю між людьми, виявилися дуже схожими, а відмінності полягали переважно в інтенсивності активації. Усі типи міжлюдської любові активували області мозку, пов'язані із соціальним пізнанням.

Вчені сподіваються, що ці знання зможуть допомогти в лікуванні таких проблем, як депресія або порушення прив’язаності, а також дадуть нові теми для роздумів про природу любові і людських зв’язків.

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