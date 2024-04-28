Змушує переглянути еволюцію: телескоп Джеймса Вебба зафіксував стрімкий ріст деяких галактик

Вчені з'ясували, що галактики раннього Всесвіту зростали набагато швидше, ніж вважалося раніше. Це відкриття вдалося зробити за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба.

Про результати дослідження, яке провела міжнародна група дослідників на чолі з вченими з Даремського університету у Великобританії, повідомляє Space.com.

Науковці зробили висновки після виявлення доказів існування в галактиках структур під назвою "зоряні смуги" – вони сформувалися за кілька мільярдів років після Великого вибуху.

Зоряні смуги – витягнуті області підвищеної щільності зірок, які розташовані в центрі дискових або спіральних галактик, зокрема Чумацького Шляху.

Під час свого розвитку смуги регулюють утворення зірок у межах системи, штовхаючи газ у центральну ділянку галактики. Їхня присутність дозволяє вважати, що галактика перейшла до зрілої фази.

Попередні дослідження, які проводили за допомогою менш потужного телескопа "Хаббл", продемонстрували існування галактик із зоряними смугами від 8 до 9 мільярдів років тому.

Однак підвищена чутливість і діапазон довжин хвиль космічного телескопа Джеймса Вебба дають змогу побачити, який вигляд мав Усесвіт у ще більш віддаленому минулому.

Із 357 дискових галактик, спостереження за якими здійснили дослідники, 20% мали зоряні смуги. Це у три-чотири рази більше від того, що вдалося побачити за допомогою телескопа "Хаббл".

Дослідники кажуть, що більш стрімкий, ніж досі вважалося, розвиток галактики в ранньому Всесвіті є справжньою несподіванкою.

"Галактики в ранньому Всесвіті розвивалися набагато швидше, ніж ми думали. Завдяки телескопу Джеймса Вебба ми бачимо багато зоряних смуг, які виникли значно раніше, а це означає, що галактики перебували на більш усталеному етапі своєї еволюції, ніж вважалося раніше", – сказала в заяві Зої Ле Конт, керівниця групи, науковиця Даремського університету.

Через результати аналізу вченим, можливо, доведеться переглянути свої теорії про еволюцію галактик на ранніх стадіях формування Всесвіту.

Раніше вчені показали найдавнішу серед відомих галактик у Всесвіті.