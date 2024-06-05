"Майбутній я": дослідники створили чат-бот, де можна "поговорити" із собою 60-річним

Мета полягає в тому, щоб спонукати людей сьогодні думати про те, ким вони хочуть бути завтра.

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту створили чат-бот на основі штучного інтелекту, який імітує свого користувача у старшому віці. Вони вважають, що "спілкування" з 60-річним собою змінить мислення молоді про здоров’я, гроші та роботу.

Завдяки цифровому старінню зображення профілю чат-бот показує молодих користувачів як зморшкуватих сивих людей похилого віку і створює правдоподібні спогади, спираючись на поточні прагнення користувача, пише The Guardian.

Мета полягає в тому, щоб спонукати людей сьогодні думати про те, ким вони хочуть бути завтра.

"Це сприятиме довгостроковому мисленню та зміні поведінки, а також може спонукати людей робити мудріший вибір у сьогоденні, який оптимізує їхнє довгострокове благополуччя та життєві результати", – каже автор проєкту Future You Пет Патаранутапорн.

Щоб взаємодіяти з чат-ботом, користувачам спочатку пропонується відповісти на низку запитань про себе, своїх друзів і родину, попередній досвід, який сформував їх, і ідеальне життя, яке вони бачать для себе в майбутньому.

Потім вони завантажують портретне зображення, яке програма старить у цифровому вигляді, щоб створити схожість до користувача у віці 60 років.

Далі програма передає інформацію з відповідей користувача у велику мовну модель, яка генерує багаті синтетичні спогади для імітованого старшого "я". Це гарантує, що коли чат-бот відповідає на запитання, він спирається на послідовну передісторію.

Пет Патаранутапорн і сам кілька разів спілкувався зі собою "майбутнім". Він каже, що найбільше його вразив момент, коли чат-бот нагадав йому, що його батьки будуть поруч не завжди, тому він повинен проводити з ними час, поки може.

"Цей сеанс дав мені перспективу, яка все ще впливає на мене досі", – зазначив дослідник.

"Майбутній я" – це не прогноз для людини, а радше окреслення її потенційних перспектив, сформованих на основі наданої нею інформації. Користувачів заохочують досліджувати різні види власного майбутнього, змінюючи свої відповіді в анкеті.

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Згідно з препринтом статті про проєкт, яка ще не була рецензована, випробування за участю 344 добровольців засвідчили, що розмови з чат-ботом дозволяють людям менше тривожитися щодо свого майбутнього та бути більш відповідальними.

"Це має сприяти прийняттю кращих життєвих рішень – від зосередження на конкретних цілях і регулярних фізичних вправах до здорового харчування та заощаджень на майбутнє", – сказав Патаранутапорн.

Професор поведінкових наук Університету Ворвіка Іво Влаєв, зазначає, що людям часто важко уявити себе в майбутньому, але це може стимулювати більшу наполегливість у навчанні, дотримання здорового способу життя та розумне фінансове планування.

Він назвав проєкт Массачусетського технологічного інституту "захоплюючим застосуванням" принципів поведінкової науки.

"З практичної точки зору ефективність, швидше за все, залежатиме від того, наскільки добре він зможе імітувати змістовність розмови.

Якщо користувачі сприймають чат-бота як автентичного та проникливого, це може суттєво вплинути на їхню поведінку. Однак якщо взаємодія здаватиметься поверхневою або химерною, вплив може бути обмеженим", – додав він.

Раніше ми писали, що ученим пропонують винагороду за встановлення діалогу з тваринами. Ймовірно, це вдасться зробити за допомогою штучного інтелекту.