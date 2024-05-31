Розмова за 10 млн доларів: ученим пропонують винагороду за встановлення діалогу з тваринами

Премія Коллера Дуллітла пропонує щорічну грошову підтримку для досліджень і винагороду вченим, які зможуть встановити двосторонню комунікацію з тваринами. Імовірно, це вдасться зробити за допомогою штучного інтелекту.

Про ініціативу фонду британського приватного підприємця та філантропа Джеремі Коллера та Тель-Авівського університету повідомляє The Guardian.

Організатори проєкту в галузі штучного інтелекту обіцяють щорічні винагороди в розмірі 100 тисяч доларів для підтримки досліджень і гран-прі в розмірі 10 мільйонів доларів для інвестицій або пів мільйона доларів готівкою для команди, яка виконає поставлене завдання.

За інформацією із сайту фонду, науковий комітет, який оцінюватиме учасників премії, очікує від дослідників успішного спілкування з тваринами у стилі Тесту Тюрінга. За такого мовного випробування нелюдські істоти мають розмовляти з дослідниками, не знаючи, що вони комунікують із людьми.

Засновники премії вважають, що останні досягнення штучного інтелекту у вивченні спілкування тварин можуть стати частиною досліджень учасників проєкту.

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"За останні роки розуміння науковою спільнотою моделей спілкування нелюдських організмів просунулося семимильними кроками. Я сподіваюся, що світова наукова спільнота сприйме виклик і можливість, які пропонує ця Премія" – говорить голова премії, професор Йоссі Йовель з Тель-Авівського університету.

На думку організаторів ініціативи, ідея використання штучного інтелекту має пріоритет, адже нещодавно науковці розробили алгоритми для перекладу писку кажанів і гризунів.

"Коли я грав музику з мавпами-бонобо, я був приголомшений їхнім інтелектом і музикальністю. Якщо ми хочемо успішно впоратися з екзистенціальною загрозою для нашої планети, нам потрібно відновити зв’язок із природним світом, включно із всіма його мешканцями.

Я дуже сподіваюся, що наші нащадки навчаться ставитися до всіх живих істот на планеті зі співчуттям", – поділився очікуваннями щодо результатів досліджень англійський музикант Пітер Габріель, який допоміг розробити концепцію премії.

Організатори очікують, що роботи учасників допоможуть зробити "життєво важливий внесок" у покращення розуміння людством тварин.

Нагадаємо, дослідники з Нідерландів створили штучний інтелект, здатний розпізнавати сарказм.