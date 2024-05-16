З’явилися ще 21 мільйон років тому. Вчені розгадали таємницю походження стародавніх баобабів

Дослідження довело, що баобаби з'явилися не на материковій Африці, а на Мадагаскарі

Нове дослідження показало, що баобаби вперше з'явилися на Мадагаскарі 21 мільйон років тому, а не на материковій Африці, як вважалося раніше.

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature, пишуть BBC та The New York Times.

Зазначається, що конкуренція з іншими рослинами та різні фактори, як-от висота, температура, опади та вулканічна активність, сприяли появі нових видів баобабів по всьому острову.

Приблизно 12 мільйонів років тому два види мадагаскарських баобабів потрапили на материкову частину Африки та до Австралії, де вони еволюціонували у види, які ростуть там сьогодні. Найімовірніше, насіння переносилося океанічними течіями Індійського океану.

Нині у світі існує вісім видів баобабів, і їхнє поширення досить незвичайне: один вид зустрічається на материковій частині Африки, шість – на Мадагаскарі, а останній – на північному заході Австралії.

Наразі ці унікальні дерева перебувають під загрозою зникнення через зміну клімату та вирубку лісів. Вчені закликають підвищити природоохоронний статус для трьох мадагаскарських видів, що перебувають під загрозою зникнення, серед них – найбільший і найвідоміший гігантський баобаб на Мадагаскарі.

Ці три види вже занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи як такі, що перебувають під загрозою зникнення.

На сьогодні відомо про 8 видів баобабів Nazzu/Depositphotos

"Нові генетичні дані свідчать, що їхній статус охорони слід переглянути та, можливо, підвищити до ще вищого рівня загрози", – зазначила генетик рослин з Королівських ботанічних садів у К'ю Ілія Лейтч.

Всі шість мадагаскарських видів баобабів також постраждали від хвилі вимирання, яка триває на Мадагаскарі протягом останніх 2500 років і, за словами дослідників, здебільшого спричинена діяльністю людини.

Декілька видів велетенських лемурів, які, ймовірно, слугували основними розповсюджувачами насіння баобабів, були винищені близько 1000 років тому. Практично вся лісова підстилка навколо мадагаскарських баобабів також знищена через розвиток інфраструктури.

Баобаби можуть жити тисячі років, досягати величезних розмірів і зберігати велику кількість води у своїх стовбурах, щоб вижити в посушливі сезони. Їхні плоди вважаються суперфудом, а з їхньої кори виготовляють волокна для мотузок або одягу.

Через їхні товсті стовбури, які здаються непропорційно великими відносно маленьких крон, баобаби прозвали «перевернутими деревами».

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