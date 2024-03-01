Як і коли люди втратили хвости? Вчені дослідили це за допомогою генів мишей

Вчені виявили спільну для людей та мавп генетичну зміну, яка вплинула на те, що люди втратили хвости близько 25 мільйонів років тому.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованого в журналі Nature.

На відміну від більшості мавп, людиноподібні мавпи та їхні близькі вимерлі родичі не мають хвостів. Їхній куприк (куприкова кістка) є залишком хребців, які формують хвіст в інших тварин.

Для того, щоб дослідити ген, який "відповідав" за розвиток хвоста, генетик Бо Ся з Гарвардського університету в Кембриджі разом з колегами проаналізував 140 генів, що беруть участь у розвитку хвоста.

Вони виявили, що ці гени впродовж еволюції зазнали тисяч змін.

Бо Ся пригадав, що у 1927 році українська вчена Надія Добровольська-Завадська описала різновид короткохвостої лабораторної миші, яка, за її припущенням, мала мутований ген під назвою Т, людський еквівалент якого наразі відомий як TBXT.

Миші з такими мутованими генами мали короткі хвости або не мали їх взагалі.

У 2021 році разом із колегами Ся з’ясував, що внаслідок хімічних змін в організмі мавп форма білка гена TBXT скоротилася. Миші, яким додали ген TBXT, мали низку дефектів із хвостами, кажуть науковці.

Команда Ся також припустила, що втрата хвоста могла сприяти здатності мавп пересуватися на двох ногах й проводити менше часу на деревах.

За словами антропологині Габріелі Руссо з університету Стонібрука в Нью-Йорку, мавпи – не єдині примати без хвостів. Лорі, мандрили та деякі макаки також не мають хвостів. Це свідчить про те, що втрата хвоста еволюціонувала кілька разів.

Раніше ми повідомляли, що гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату.