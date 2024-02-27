Одна з найменших у світі риб видає звук, гучніший за постріл – вчені

Одна з найменших у світі риб розміром усього 12 міліметрів здатна видавати звук, гучність якого перевищує 140 децибелів.

Згідно з дослідженням, яке опублікували в журналі PNAS, йдеться про самця виду Danionella cerebrum, пише The Guardian.

Науковці з університету Шаріте в Берліні за допомогою високошвидкісних відеозаписів з’ясували, що вид риб, який має найменший мозок серед усіх хребетних тварин на землі, має унікальну систему звукоутворення.

За словами вчених, у цьому процесі беруть участь барабанний хрящ, ребра та м'язи риб.

Вид Danionella cerebrum Photograph: Ralf Britz/Courtesy of Shoal

Внаслідок вібрацій плавального міхура, який наповнений газом і допомагає їм залишатися плавучими, виникають ритмічні коливання, що призводять до скорочення "барабанних" м'язів й утворення звукових імпульсів.

Науковці пояснюють, що ребро, яке лежить поруч із плавальним міхуром, рухається спеціальним м'язом у хрящі.

Коли ребро відпускається, воно вдаряється об плавальний міхур і видає барабанний дріб. Через те, що у самців ребро набагато твердіше, ніж у самок, лише вони здатні видавати гучні звуки.

"Розуміння цієї надзвичайної адаптації розширює знання про рух тварин і підкреслює надзвичайну різноманітність механізмів руху у різних видів. Це сприяє нашому ширшому розумінню еволюційної біології та біомеханіки", – повідомляють автори дослідження.

Вчені припустили, що створення гучних імпульсів може допомагати самцям орієнтуватися в каламутній воді або відлякуванні конкурентів.

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