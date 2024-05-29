У Стародавньому Єгипті лікували рак? Вчені знайшли сліди незвичних порізів на 4000-річному черепі

На чоловічому черепі віком 4 тис. років з Єгипту знайшли сліди від спроб лікування раку

Археологи виявили на єгипетському черепі віком 4 тисячі років порізи, які можуть свідчити про спроби лікування раку.

Тепер вчені вважають, що у Стародавньому Єгипті могли намагатися лікувати онкологію – або принаймні посмертно досліджувати череп хворого.

Дослідження, проведене командою з Німеччини, Іспанії та Британії, опублікували в журналі Frontiers in Medicine, повідомляє Phys.org.

"Цей висновок є унікальним свідченням того, як давньоєгипетська медицина намагалася боротися з раком або досліджувати його понад 4 тисячі років тому", – сказав провідний автор дослідження Едгард Камарос, палеопатолог з Університету Сантьяго-де-Компостела.

Що знайшли науковці?

Вчені побачили сильне ураження та сліди порізів на чоловічому черепі frontiersin.org

Зі стародавніх текстів науковцям відомо, що давні єгиптяни були досить вправні у медицині для свого часу. Наприклад, вони могли виявляти, описувати та лікувати деякі хвороби, виготовляти протези та ставити пломби.

"Хоча стародавні єгиптяни вміли лікувати складні переломи черепа, рак все ще виходив за межі їхніх медичних знань", – зауважила науковиця Тетяна Тондіні з Тюбінгенського університету в Німеччині.

Команда дослідників хотіла з’ясувати наскільки поширеним був рак у давнину і як стародавні спільноти лікували його. Для цього вчені проаналізували два людські черепи, які зберігались у Кембриджському університеті.

У Стародавньому Єгипті могли намагатися лікувати онкологію або принаймні посмертно досліджувати череп хворого frontiersin.org

Один череп, датований періодом між 2687 і 2345 роками до нашої ери, належав чоловіку віком 30-35 років. А інший череп, датований періодом між 663 і 343 роками до нашої ери, належав жінці віком 50+ років.

Мікроскопічне дослідження показало сильне ураження на чоловічому черепі – близько 30 метастазів, а також сліди порізів навколо, зроблені гострим металевим інструментом.

"Схоже, стародавні єгиптяни проводили якесь хірургічне втручання, пов'язане з наявністю ракових клітин. Це доводить, що давньоєгипетська медицина також проводила експериментальне лікування або медичні дослідження щодо раку", – сказав співавтор дослідження Альберт Ісідро, онколог-хірург з університетської лікарні Саграт Кор у Барселоні.

На жіночому черепі також помітили ураження, схоже на ракову пухлину, яка призвела до руйнування кісток. Також на цьому черепі було дві загоєні травми, одну з яких жінка отримала від гострої зброї. Вчені припустили, що ця жінка вижила внаслідок якогось лікування.

Археологи кажуть, що їхнє дослідження дуже важливе для палеоонкології, проте остаточні висновки робити зарано, адже рештки черепів є неповними, а клінічна історія померлих єгиптян – невідома.

Аби краще зрозуміти, як стародавні суспільства боролися з раком, вченим знадобиться більше досліджень.

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Нагадаємо, раніше археологи розкопали найдавніший задокументований приклад "пухлини з зубами" у жительки Стародавнього Єгипту.