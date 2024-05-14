Лікар з агресивним раком мозку випробував власне новаторське лікування: за рік рецидиву не сталося
Австралійський лікар Річард Сколієр став першою людиною у світі, яка випробувала на собі експериментальний метод лікування від гліобластоми – агресивної пухлини мозку, з якою більшість пацієнтів живуть менш ніж рік.
Останнє МРТ показало, що майже за рік після діагностування хвороби рецидиву пухлини не сталося, повідомляють Sky News та BBC.
Професор Річард Сколієр є одним з найавторитетніших медиків Австралії. Разом зі своєю колегою Джорджиною Лонг він проводив дослідження в галузі імунотерапії, яка використовує імунну систему організму для боротьби з раковими клітинами. Вони допомогли значно покращити результати лікування хворих на меланому в усьому світі.
У 2023 році у Сколієра знайшли гліобластому четвертого ступеня. Опираючись на свої минулі дослідження, Лонг разом з командою медиків прийнялися лікувати професора. Лікарка виявила, що імунотерапія працює краще, коли використовується комбінація препаратів, яка вводиться перед операцією з видалення пухлини.
Попри можливі великі ризики для здоров’я, минулого року Річард Сколієр став першим пацієнтом з раком мозку, який отримав комбіновану передопераційну імунотерапію. Також йому вперше ввели персоналізовану вакцину, яка враховує особливості його пухлини та посилює здатність ліків виявляти рак.
На початку року здоров’я Сколієра погіршилося – він кілька місяців боровся з епілептичними нападами, проблемами з печінкою та пневмонією. Однак зараз, за його словами, він почувається здоровішим.
Середній час до рецидиву гліобластоми четвертого ступеня, яку мав професор, становить шість місяців. Однак останнє МРТ показало, що наразі рак не повернувся.
Професор почав знову займатися фізичною активністю – найчастіше це пробіжка на 15 кілометрів.
"Це, звичайно, не означає, що мій рак мозку вилікуваний... але просто приємно знати, що він ще не повернувся, тому я маю ще трохи часу, щоб насолоджуватися життям з моєю дружиною Кеті та нашими трьома чудовими дітьми", – сказав Сколієр.
Наразі Лонг із командою готує наукову статтю, в якій детально опишуть результати перших тижнів лікування професора. Однак лікарка підкреслила, що вони ще дуже далекі від розробки затвердженого і регульованого курсу лікування.
Річард Сколієр сказав, що він пишається даними, отриманими в результаті лікування, та вдячний своїй родині й медичній команді за підтримку "цього експерименту".
"Я пишаюся командою, з якою працюю. Я пишаюся тим, що вони готові піти на ризик і пройти цей шлях", – наголосив професор.
Нагадаємо, дослідники з Масового загального онкологічного центру в США застосували експериментальну імунотерапію з використанням змінених Т-клітин пацієнта у боротьбі з гліобластомою. Перший позитивний ефект у 72-річного пацієнта з'явився вже за кілька днів.