Лікар з агресивним раком мозку випробував власне новаторське лікування: за рік рецидиву не сталося

Австралійський лікар Річард Сколієр став першою людиною у світі, яка випробувала на собі експериментальний метод лікування від гліобластоми – агресивної пухлини мозку, з якою більшість пацієнтів живуть менш ніж рік.

Останнє МРТ показало, що майже за рік після діагностування хвороби рецидиву пухлини не сталося, повідомляють Sky News та BBC.

Професор Річард Сколієр є одним з найавторитетніших медиків Австралії. Разом зі своєю колегою Джорджиною Лонг він проводив дослідження в галузі імунотерапії, яка використовує імунну систему організму для боротьби з раковими клітинами. Вони допомогли значно покращити результати лікування хворих на меланому в усьому світі.

У 2023 році у Сколієра знайшли гліобластому четвертого ступеня. Опираючись на свої минулі дослідження, Лонг разом з командою медиків прийнялися лікувати професора. Лікарка виявила, що імунотерапія працює краще, коли використовується комбінація препаратів, яка вводиться перед операцією з видалення пухлини.

Попри можливі великі ризики для здоров’я, минулого року Річард Сколієр став першим пацієнтом з раком мозку, який отримав комбіновану передопераційну імунотерапію. Також йому вперше ввели персоналізовану вакцину, яка враховує особливості його пухлини та посилює здатність ліків виявляти рак.

На початку року здоров’я Сколієра погіршилося – він кілька місяців боровся з епілептичними нападами, проблемами з печінкою та пневмонією. Однак зараз, за його словами, він почувається здоровішим.

Знімок мозку @ProfRScolyerMIA/X

Середній час до рецидиву гліобластоми четвертого ступеня, яку мав професор, становить шість місяців. Однак останнє МРТ показало, що наразі рак не повернувся.

Професор почав знову займатися фізичною активністю – найчастіше це пробіжка на 15 кілометрів.

"Це, звичайно, не означає, що мій рак мозку вилікуваний... але просто приємно знати, що він ще не повернувся, тому я маю ще трохи часу, щоб насолоджуватися життям з моєю дружиною Кеті та нашими трьома чудовими дітьми", – сказав Сколієр.

Наразі Лонг із командою готує наукову статтю, в якій детально опишуть результати перших тижнів лікування професора. Однак лікарка підкреслила, що вони ще дуже далекі від розробки затвердженого і регульованого курсу лікування.

Річард Сколієр сказав, що він пишається даними, отриманими в результаті лікування, та вдячний своїй родині й медичній команді за підтримку "цього експерименту".

"Я пишаюся командою, з якою працюю. Я пишаюся тим, що вони готові піти на ризик і пройти цей шлях", – наголосив професор.

Нагадаємо, дослідники з Масового загального онкологічного центру в США застосували експериментальну імунотерапію з використанням змінених Т-клітин пацієнта у боротьбі з гліобластомою. Перший позитивний ефект у 72-річного пацієнта з'явився вже за кілька днів.