Науковці виявили три нових види гігантських кенгуру: вони могли існувати ще 5 млн років тому

Науковці виявили три нових види гігантських кенгуру, які давно вимерли

Науковці з університету Фліндерса (Австралія) виявили три нових види гігантських вимерлих кенгуру – Protemnodon viator, Protemnodon mamkurra та Protemnodon dawsonae. Вони існували від п’яти мільйонів до 40 тисяч тому.

Протягом тисячоліть сумчасті тварини населяли території Австралії. Проте знання про гігантських кенгуру, відомих як Protemnodon, досі ґрунтувалися на фрагментарних останках і видах, які раніше було складно розрізнити, пише The Guardian.

Науковці сфотографували та відсканували у форматі 3D 900 зразків останків у 14 найбільших музеях Австралії, Великобританії, США та Папуа-Нової Гвінеї.

Вважалося, що більшість протемнодонів пересувалися на чотирьох ногах, але тепер дослідники стверджують, що це стосувалося лише трьох або чотирьох їхніх видів. Інші, на думку науковців, пересувалися, "спираючись на чотири лапи або стрибаючи на двох".

Вони виявили значні відмінності між видами – наприклад, те, що вони по-різному стрибали і деякі стрибки були "дуже незвичайними".

Дослідники вважають, що особини виду Protemnodon viator могли важити до 170 кілограмів. Це – вдвічі більше за вагу сучасних найбільших рудих самців кенгуру.

Науковець Ісаак Керр зазначив, що класифікація видів дозволить у майбутньому досліджувати еволюцію гігантських кенгуру та їхню реакцію на зміни довкілля.

Різноманітність видів кенгуру, ймовірно, виникла внаслідок пристосування до різноманітних умов довкілля, у яких вони жили: від посушливої центральної Австралії до густих лісів гір Тасманії та Папуа-Нової Гвінеї.

Також науковці досі не змогли з’ясувати, чому гігантські кенгуру вимерли, а їхні "близькі родичі" – сірий кенгуру і валлару – ні. Керр підозрює, що причиною могли бути швидкі екологічні зміни, спричинені людиною.

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