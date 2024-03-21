Плавав в Амазонці 16 мільйонів років тому: вчені знайшли череп річкового дельфіна

Археологи в Перу знайшли череп річкового дельфіна віком 16 мільйонів років. Він плавав у водах нинішньої Амазонки.

Про це йдеться у звіті вчених, опублікованому в журналі Science Advances, повідомляє Reuters.

Палеонтолог Родольфо Салас зазначив, що череп належав найбільшому дельфіну, який мешкав у водах Південної Америки. Він мав довжину від 3 до 3,5 метра.

Вчені виявили у дельфіна комбінацію морфологічних ознак, які вказували, що тварини змінювали середовище з морського на прісноводне.

Переходи прісноводних китоподібних відбувалися в кількох районах – так і виникли сучасні “річкові дельфіни”. Їх було чотири види, але до сьогодення дожили лише два.

Скам'янілість цього дельфіна знайшли у 2018 році. Її назвали Pebanista yacuruna на честь перуанської міфологічної істоти, яка жила у глибокій воді.

За словами науковця, цей ссавець є прародичем дельфінів річки Ганг в Індії, хоча й предки обох тварин раніше мешкали виключно в океані.

“Це дозволило їм зайняти великі океанські простори біля узбережжя Індії та Південної Америки.

Ці тварини жили в прісноводних середовищах як в Амазонці, так і в Індії. На жаль, вони вимерли в Амазонці”, – додав палеонтолог Салас.

У басейнах річок Амазонки та Оріноко все ще живе вид, відомий як амазонський річковий дельфін, який також називають рожевим річковим дельфіном або бото.