"Зд*хнете швидше": у Львові вчитель фізики і лаборант заявили учням, що їх треба відправити на фронт

Надія Лещик наголосила, що таке ставлення до учнів є неприйнятним

В одній зі шкіл Львова лаборант та вчитель фізики заявили учням, що їх треба відправити на фронт для швидшої загибелі.

Ролик, знятий на уроці фізики у середній загальноосвітній школі № 30 міста Львова, днями поширили у соціальних мережах. На кадрах чутно, як вчитель нецензурно лається на учнів і каже: "Треба на фронт вас, на передову, може там зд*хнете швидше".

Начальник управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради Андрій Закалюк заявив, що цей інцидент стався місяць тому. Для з’ясування обставин управління освіти вже створило відповідну комісію.

На випадок відреагувала також освітня омбудсменка Надія Лещик. Вона наголосила, що таке ставлення до учнів є неприйнятним.

"У контексті цього випадку знову наголошую на неприйнятності будь-яких проявів насильства у закладах освіти та приниження честі й гідності людини. Школа має бути безпечним освітнім середовищем, середовищем взаємоповаги учасників освітнього процесу, вільним від будь-яких проявів не тільки фізичного, але й психологічного насильства", – зауважила освітня омбудмсенка.

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Вона також підкреслила, що педагоги мають виховувати свідомих громадян, для яких захист держави – це честь, а не покарання за якусь неприйнятну, на чиюсь думку, поведінку.

Наразі в Офісі освітнього омбудсмена підготували звернення до поліції та запит на управління освіти для уточнення всіх обставин справи.

"УП.Життя" звернулась за коментарем до начальника управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради Андрія Закалюка та чекає на відповідь.