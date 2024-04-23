У Луцьку ресторан відмовив вдові військового у проведенні поминального обіду

Один із луцьких ресторанів відмовив дружині загиблого захисника в проведенні частування, як тільки там дізналися, що жінка хоче організувати поминальний обід.

20 квітня вдова військового Іванна Цюх опублікувала в мережі відео, в якому поділилася подробицями інциденту.

У коментарі для "УП. Життя" жінка розповіла, що шукала заклад зі зручним розташуванням, який зміг би прийняти сім’ю загиблого та його побратимів. Часу було обмаль, адже дату обіду довелося перенести – не всі гості могли з’явитися на роковини смерті військового.

Після кількох невдалих спроб Іванна натрапила на ресторанний комплекс "Жито", що у Луцьку. Вона телефоном поспілкувалася із адміністратором закладу, який представився Віталієм. Під час розмови жінка повідомила, з якого приводу хоче зібрати гостей.

Уже під час особистої зустрічі Віталій запитав, чи не заперечує Іванна щодо того, щоб її з гостями розмістили в тій же залі, де в цей час святкуватимуть ювілеї та хрестини. Жінка повідомила, що проти не була.

Однак тільки вдова в розмові згадала, що планується поминальний обід, у ресторані відповіли, що не проводять таких заходів.

"Як ви будете це робити? Там ювілей люди святкують, там – хрестини. А ви зі своїми поминками", – згадує реакцію адміністратора жінка.

Іванну обурило таке ставлення, тож вона відреагувала емоційно.

"Хіба ж таке може бути? Вже 10 років йде війна, два роки – повномасштабне вторгнення. Коли хлопців повз везуть щодня "на щиті", – не розуміє жінка.

Вдова також переймалася тим, що у короткі строки не зможе знайти інший заклад для проведення заходу.

Працівник ресторану запропонував розмістити запрошених на поминальний обід в альтанці на території закладу. Однак, як стверджує Іванна, він не повідомив, що приміщення альтанки обігрівається, тож вона хвилювалася, що гості замерзнуть. Зрештою, жінка відмовилася від послуг ресторанного комплексу.

"Це не персональна образа. Вони відмовили моїм найближчим людям. Чоловікові побратими – це моя сім’я. Вони вважають їх недостойними. От у чому справа", – сказала Іванна у розмові з "УП. Життя".

22 квітня заклад "Жито" опублікував на своїй сторінці у Facebook власне бачення ситуації. Там перепросили за непорозуміння і заявили, що не мали фізичної змоги розмістити гостей Іванни в приміщенні закладу, оскільки там планували проведення й інших заходів.

Водночас адміністрація закладу відмовилася коментувати "УП. Життя" свої дії, пояснивши це тим, що позиція ресторану повною мірою відображена в згаданих дописах.

Іванна Цюх каже, що спершу прийняла вибачення власниці закладу, однак після того, як побачила допис "Жита", більше не вірить у їхню щирість.

Найбільше жінку розчарувало ставлення суспільства до родин загиблих військових.

"Не ми маємо інтегруватися у суспільство, а цивільні повинні брати до уваги контекст війни", – зазначила вдова.

Жінка закликає вдів і військових не замовчувати випадки, коли вони зіштовхуються з відсутністю розуміння і поваги суспільства.

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