Де та коли дивитися трансляції великодніх богослужінь ПЦУ та УГКЦ? Розклад

Коли будуть великодні служби та де дивитися їхні трансляції

Цьогоріч, 5 травня, українці відзначатимуть третій Великдень в умовах повномасштабної війни. Православна церква України та Українська греко-католицька церква вже визначилися із часом відправлення великодніх Літургій. Також будуть доступні їхні онлайн-трансляції.

Православна церква України проводить богослужіння у Михайлівському золотоверхому соборі у Києві протягом усього Страсного тижня.

Як повідомив "УП. Життя" представник пресслужби ПЦУ, протоієрей Михайло Омельян, у суботу, 4 травня, о 23:00 Митрополит Епіфаній розпочне великоднє богослужіння, яке триватиме приблизно до 4-ї ранку.

Також у неділю відбудуться такі служби:

09:00 – пізня Літургія;

17:00 – Пасхальна вечірня.

Освятити паски у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі можна буде:

4 травня – з 16:00 до 23:00;

5 травня – з 6:00 до 15:00 години.

Усі охочі можуть подивитися онлайн-трансляцію богослужінь. Зробити це можна на Youtube-каналі й сторінці у Facebook ПЦУ та на особистій сторінці Митрополита Епіфанія.

Також трансляція відбуватиметься на телебаченні та радіо:

У Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі богослужіння очолить єпископ Бориспільський Авраамій. Служба розпочнеться 5 травня 6:00.

Освячення пасок у лаврі відбуватиметься 4 травня з 17:00 до 21:00 та 5 травня з 6:00 до 12:00.

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві ранкові та вечірні богослужіння також проводитимуть протягом усього Страсного тижня.

Посвятити паски тут можна буде вже у суботу – з 15:00 до 21:00.

Великоднє богослужіння розпочнеться у неділю о 7:00. Після Літургії також відбудеться освячення пасок.

Трансляція служби буде доступна на Youtube-каналі УГКЦ "Живе телебачення". Також спостерігати за службою можна:

5 травня о 7:00 на телеканалі "Суспільне Культура";

після 8:30 – на "Українському Радіо" та "Радіо Культура".

Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, тривалість комендантської години у столиці на свята не змінюватимуть. Вона діятиме з 00:00 до 5:00.

Для підтримки правопорядку 5 травня біля храмів і соборів чергуватимуть правоохоронці. У разі оголошення повітряної тривоги вони допомагатимуть евакуювати вірян і священнослужителів до укриттів.

"Дорогі кияни та гості міста, за можливості подивіться богослужіння онлайн – по ТБ або через YouTube чи Facebook. Якщо ж все ж таки вирішите піти до храму – дбайте про безпеку! Намагайтеся уникати великих скупчень людей. Не забувайте – в країні триває війна. У нашого ворога немає нічого святого!" – закликали у КМДА.

Нагадаємо, у ПЦУ запевнили, що жінкам можна приходити до церкви в штанах.