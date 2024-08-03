Каракали, сервали та інші "кішки": як добре ви знаєте родичів котів? ТЕСТ

Люди приручили котів приблизно 10 тисяч років тому. Відтоді ці пухнастики живуть у людських оселях, допомагають боротися з гризунами та просто тішать своїх господарів.

Але у звичних для нас домашніх котів є родичі – великі, хижі та з чудернацькою зовнішністю. Вони живуть у саванах, лісах, степах та пустелях, і не дають людям чухати свій живіт.

Перевірте, як добре ви знаєте представників великої родини котових, у новому тесті!

1/18 Який вид зображений на фото?

Кіт лісовий Це кіт лісовий – хижий ссавець, занесений до Червоної книги України зі статусом "вразливий". В Україні живе дві популяції європейського підвиду лісового кота – карпатська та подільська. Лісові коти селяться у листяних та мішаних лісах, у плавнях в очеретяних заростях. Зовні дикий пухнастик майже не відрізняється від домашньої кішки, і ці види можуть схрещуватися між собою, але зазвичай лісові коти більші за свійських. Довжина тіла лісового кота може досягати 80 см, а маса – 8 кг (у самців). Якщо вам пощастить побачити цього хижака, не намагайтеся його приручити: він агресивно захищатиметься. (Фото: JMrocek/GettyImages) Кіт бенгальський Це кіт лісовий – хижий ссавець, занесений до Червоної книги України зі статусом "вразливий". В Україні живе дві популяції європейського підвиду лісового кота – карпатська та подільська. Лісові коти селяться у листяних та мішаних лісах, у плавнях в очеретяних заростях. Зовні дикий пухнастик майже не відрізняється від домашньої кішки, і ці види можуть схрещуватися між собою, але зазвичай лісові коти більші за свійських. Довжина тіла лісового кота може досягати 80 см, а маса – 8 кг (у самців). Якщо вам пощастить побачити цього хижака, не намагайтеся його приручити: він агресивно захищатиметься. (Фото: JMrocek/GettyImages) Кіт-рибалка Це кіт лісовий – хижий ссавець, занесений до Червоної книги України зі статусом "вразливий". В Україні живе дві популяції європейського підвиду лісового кота – карпатська та подільська. Лісові коти селяться у листяних та мішаних лісах, у плавнях в очеретяних заростях. Зовні дикий пухнастик майже не відрізняється від домашньої кішки, і ці види можуть схрещуватися між собою, але зазвичай лісові коти більші за свійських. Довжина тіла лісового кота може досягати 80 см, а маса – 8 кг (у самців). Якщо вам пощастить побачити цього хижака, не намагайтеся його приручити: він агресивно захищатиметься. (Фото: JMrocek/GettyImages) Кіт очеретяний Це кіт лісовий – хижий ссавець, занесений до Червоної книги України зі статусом "вразливий". В Україні живе дві популяції європейського підвиду лісового кота – карпатська та подільська. Лісові коти селяться у листяних та мішаних лісах, у плавнях в очеретяних заростях. Зовні дикий пухнастик майже не відрізняється від домашньої кішки, і ці види можуть схрещуватися між собою, але зазвичай лісові коти більші за свійських. Довжина тіла лісового кота може досягати 80 см, а маса – 8 кг (у самців). Якщо вам пощастить побачити цього хижака, не намагайтеся його приручити: він агресивно захищатиметься. (Фото: JMrocek/GettyImages)

2/18 Скільки сучасних видів заведено називати "великими кішками"?

5 До великої родини котових належить понад 40 сучасних видів. Але "великими кішками" зазвичай називають представників підродини пантерових, до якої належать 5 сучасних видів: тигр, лев, сніговий барс, ягуар, леопард.

20 До великої родини котових належить понад 40 сучасних видів. Але "великими кішками" зазвичай називають представників підродини пантерових, до якої належать 5 сучасних видів: тигр, лев, сніговий барс, ягуар, леопард.

40 До великої родини котових належить понад 40 сучасних видів. Але "великими кішками" зазвичай називають представників підродини пантерових, до якої належать 5 сучасних видів: тигр, лев, сніговий барс, ягуар, леопард.



ВІДЕО ДНЯ

3/18 Яка тварина зображена на фото?

Гепард На фото сервал – плямистий дикий кіт, який живе в Африці. Його часто плутають з леопардами та гепардами через схожий малюнок шерсті. Довжина тіла сервала становить 67-100 см, а хвіст додає ще 24-35 см. Завдяки довгим ногам і великим вухам кіт добре пристосований до полювання на дрібних гризунів на луках і водно-болотних угіддях. (Фото: xtrekx/GettyImages) Леопард На фото сервал – плямистий дикий кіт, який живе в Африці. Його часто плутають з леопардами та гепардами через схожий малюнок шерсті. Довжина тіла сервала становить 67-100 см, а хвіст додає ще 24-35 см. Завдяки довгим ногам і великим вухам кіт добре пристосований до полювання на дрібних гризунів на луках і водно-болотних угіддях. (Фото: xtrekx/GettyImages) Сервал На фото сервал – плямистий дикий кіт, який живе в Африці. Його часто плутають з леопардами та гепардами через схожий малюнок шерсті. Довжина тіла сервала становить 67-100 см, а хвіст додає ще 24-35 см. Завдяки довгим ногам і великим вухам кіт добре пристосований до полювання на дрібних гризунів на луках і водно-болотних угіддях. (Фото: xtrekx/GettyImages) Рись На фото сервал – плямистий дикий кіт, який живе в Африці. Його часто плутають з леопардами та гепардами через схожий малюнок шерсті. Довжина тіла сервала становить 67-100 см, а хвіст додає ще 24-35 см. Завдяки довгим ногам і великим вухам кіт добре пристосований до полювання на дрібних гризунів на луках і водно-болотних угіддях. (Фото: xtrekx/GettyImages) Каракал На фото сервал – плямистий дикий кіт, який живе в Африці. Його часто плутають з леопардами та гепардами через схожий малюнок шерсті. Довжина тіла сервала становить 67-100 см, а хвіст додає ще 24-35 см. Завдяки довгим ногам і великим вухам кіт добре пристосований до полювання на дрібних гризунів на луках і водно-болотних угіддях. (Фото: xtrekx/GettyImages)

4/18 Яка з перелічених тварин водиться в дикій природі України?

Очеретяний кіт Це рись євразійська – червонокнижна тварина, яка зникає у дикій природі. В Україні її популяція оцінюється приблизно у 500 особин. Рись веде дуже потаємний спосіб життя, здебільшого тримається поодинці. Основу раціону рисі в Україні становлять косуля, заєць і мишоподібні гризуни. Тварина живе у Карпатах і на Поліссі, надає перевагу лісовій місцевості, добре ходить по снігу. (Фото: Київзоо)

Кіт-рибалка Це рись євразійська – червонокнижна тварина, яка зникає у дикій природі. В Україні її популяція оцінюється приблизно у 500 особин. Рись веде дуже потаємний спосіб життя, здебільшого тримається поодинці. Основу раціону рисі в Україні становлять косуля, заєць і мишоподібні гризуни. Тварина живе у Карпатах і на Поліссі, надає перевагу лісовій місцевості, добре ходить по снігу. (Фото: Київзоо)

Рись євразійська Це рись євразійська – червонокнижна тварина, яка зникає у дикій природі. В Україні її популяція оцінюється приблизно у 500 особин. Рись веде дуже потаємний спосіб життя, здебільшого тримається поодинці. Основу раціону рисі в Україні становлять косуля, заєць і мишоподібні гризуни. Тварина живе у Карпатах і на Поліссі, надає перевагу лісовій місцевості, добре ходить по снігу. (Фото: Київзоо)

Сніговий барс Це рись євразійська – червонокнижна тварина, яка зникає у дикій природі. В Україні її популяція оцінюється приблизно у 500 особин. Рись веде дуже потаємний спосіб життя, здебільшого тримається поодинці. Основу раціону рисі в Україні становлять косуля, заєць і мишоподібні гризуни. Тварина живе у Карпатах і на Поліссі, надає перевагу лісовій місцевості, добре ходить по снігу. (Фото: Київзоо)



5/18 Який кіт зображений на фото?

Оцелот Оцелот – плямистий кіт із роду леопардів, що мешкає в низинних районах від Техасу на південь до Аргентини. Коротке хутро вкрите видовженими плямами з чорними краями, які розташовані "ланцюжками", лінії на шиї переходять у крупні плями на тілі. Хоча оцелоти більші за домашніх котів, вони невеликі порівняно з ягуарами. Полюють на маленьких ссавців, птахів, змій, риб. Цікаво, що у неволі цей кіт може жити аж до 20 років! Найстаріший відомий оцелот помер у зоопарку Фенікса у віці 21 рік і 5 місяців. (Фото: OGphoto/GettyImages) Манул Оцелот – плямистий кіт із роду леопардів, що мешкає в низинних районах від Техасу на південь до Аргентини. Коротке хутро вкрите видовженими плямами з чорними краями, які розташовані "ланцюжками", лінії на шиї переходять у крупні плями на тілі. Хоча оцелоти більші за домашніх котів, вони невеликі порівняно з ягуарами. Полюють на маленьких ссавців, птахів, змій, риб. Цікаво, що у неволі цей кіт може жити аж до 20 років! Найстаріший відомий оцелот помер у зоопарку Фенікса у віці 21 рік і 5 місяців. (Фото: OGphoto/GettyImages) Мармурова кішка Оцелот – плямистий кіт із роду леопардів, що мешкає в низинних районах від Техасу на південь до Аргентини. Коротке хутро вкрите видовженими плямами з чорними краями, які розташовані "ланцюжками", лінії на шиї переходять у крупні плями на тілі. Хоча оцелоти більші за домашніх котів, вони невеликі порівняно з ягуарами. Полюють на маленьких ссавців, птахів, змій, риб. Цікаво, що у неволі цей кіт може жити аж до 20 років! Найстаріший відомий оцелот помер у зоопарку Фенікса у віці 21 рік і 5 місяців. (Фото: OGphoto/GettyImages)

6/18 Який підвид тигра найчисельніший у світі?

Бенгальський тигр Найчисельнішим із підвидів тигра є бенгальський тигр, поширений на території Індії, Бангладешу, М'янми, Бутану та Непалу. Бенгальський тигр живе у вологих лісах та відрізняється від інших підвидів помаранчевим забарвленням із помітними коричнево-чорними смугами. Також існують бенгальські тигри, які мають біле забарвлення внаслідок генетичної мутації. (Фото: Thinker360 /GettyImages) Суматранський тигр Найчисельнішим із підвидів тигра є бенгальський тигр, поширений на території Індії, Бангладешу, М'янми, Бутану та Непалу. Бенгальський тигр живе у вологих лісах та відрізняється від інших підвидів помаранчевим забарвленням із помітними коричнево-чорними смугами. Також існують бенгальські тигри, які мають біле забарвлення внаслідок генетичної мутації. (Фото: Thinker360 /GettyImages) Малайський тигр Найчисельнішим із підвидів тигра є бенгальський тигр, поширений на території Індії, Бангладешу, М'янми, Бутану та Непалу. Бенгальський тигр живе у вологих лісах та відрізняється від інших підвидів помаранчевим забарвленням із помітними коричнево-чорними смугами. Також існують бенгальські тигри, які мають біле забарвлення внаслідок генетичної мутації. (Фото: Thinker360 /GettyImages) Індокитайський тигр Найчисельнішим із підвидів тигра є бенгальський тигр, поширений на території Індії, Бангладешу, М'янми, Бутану та Непалу. Бенгальський тигр живе у вологих лісах та відрізняється від інших підвидів помаранчевим забарвленням із помітними коричнево-чорними смугами. Також існують бенгальські тигри, які мають біле забарвлення внаслідок генетичної мутації. (Фото: Thinker360 /GettyImages)

7/18 Який рідкісний "котик" зображений на фото?

Онцила Це онцила – маленький південноамериканський ссавець із роду леопардів, якого ще називали "тигровою кішкою". В іспаномовних країнах Південної Америки вид також відомий під назвами "тигрилло", "кунаґаро". Онцили ведуть нічний спосіб життя в густій рослинності, добре лазять по деревах, полюють на дрібних гризунів, ящірок, птахів і безхребетних. Ці котики значно менші за оцелотів та леопардів і важать в середньому від 1,5 до 3 кг. (Фото: Don Marsille/iNaturalist)

Оцелот Це онцила – маленький південноамериканський ссавець із роду леопардів, якого ще називали "тигровою кішкою". В іспаномовних країнах Південної Америки вид також відомий під назвами "тигрилло", "кунаґаро". Онцили ведуть нічний спосіб життя в густій рослинності, добре лазять по деревах, полюють на дрібних гризунів, ящірок, птахів і безхребетних. Ці котики значно менші за оцелотів та леопардів і важать в середньому від 1,5 до 3 кг. (Фото: Don Marsille/iNaturalist)

Леопард Це онцила – маленький південноамериканський ссавець із роду леопардів, якого ще називали "тигровою кішкою". В іспаномовних країнах Південної Америки вид також відомий під назвами "тигрилло", "кунаґаро". Онцили ведуть нічний спосіб життя в густій рослинності, добре лазять по деревах, полюють на дрібних гризунів, ящірок, птахів і безхребетних. Ці котики значно менші за оцелотів та леопардів і важать в середньому від 1,5 до 3 кг. (Фото: Don Marsille/iNaturalist)

Бобтейл Це онцила – маленький південноамериканський ссавець із роду леопардів, якого ще називали "тигровою кішкою". В іспаномовних країнах Південної Америки вид також відомий під назвами "тигрилло", "кунаґаро". Онцили ведуть нічний спосіб життя в густій рослинності, добре лазять по деревах, полюють на дрібних гризунів, ящірок, птахів і безхребетних. Ці котики значно менші за оцелотів та леопардів і важать в середньому від 1,5 до 3 кг. (Фото: Don Marsille/iNaturalist)



8/18 А що це за красунчики?

Рисі Снігові барси – це великі коти, що живуть у високогірній місцевості Центральної Азії, добре лазять по скелях та вміють виживати у холодному кліматі на висоті 3-4,5 тис. метрів над рівнем моря. Снігові барси мають плямисте біло-сіре хутро, яке рятує їх від морозу. Довжина хутра може сягати 5 см на спині та боках і майже 12 см на животі. Також ці "котики" мають пухнастий хвіст довжиною 80-100 см, який допомагає їм тримати рівновагу і грітися. Цікаво, що вони не вміють ричати, як інші котові, а натомість видають пронизливе нявкання! Снігові барси їдять гірських козлів, овець, гризунів та птахів, і першими не проявляють агресії до людей. Подивіться, як вони обіймаються на відео!

Ягуарунді Снігові барси – це великі коти, що живуть у високогірній місцевості Центральної Азії, добре лазять по скелях та вміють виживати у холодному кліматі на висоті 3-4,5 тис. метрів над рівнем моря. Снігові барси мають плямисте біло-сіре хутро, яке рятує їх від морозу. Довжина хутра може сягати 5 см на спині та боках і майже 12 см на животі. Також ці "котики" мають пухнастий хвіст довжиною 80-100 см, який допомагає їм тримати рівновагу і грітися. Цікаво, що вони не вміють ричати, як інші котові, а натомість видають пронизливе нявкання! Снігові барси їдять гірських козлів, овець, гризунів та птахів, і першими не проявляють агресії до людей. Подивіться, як вони обіймаються на відео!

Білі тигри Снігові барси – це великі коти, що живуть у високогірній місцевості Центральної Азії, добре лазять по скелях та вміють виживати у холодному кліматі на висоті 3-4,5 тис. метрів над рівнем моря. Снігові барси мають плямисте біло-сіре хутро, яке рятує їх від морозу. Довжина хутра може сягати 5 см на спині та боках і майже 12 см на животі. Також ці "котики" мають пухнастий хвіст довжиною 80-100 см, який допомагає їм тримати рівновагу і грітися. Цікаво, що вони не вміють ричати, як інші котові, а натомість видають пронизливе нявкання! Снігові барси їдять гірських козлів, овець, гризунів та птахів, і першими не проявляють агресії до людей. Подивіться, як вони обіймаються на відео!

Снігові барси Снігові барси – це великі коти, що живуть у високогірній місцевості Центральної Азії, добре лазять по скелях та вміють виживати у холодному кліматі на висоті 3-4,5 тис. метрів над рівнем моря. Снігові барси мають плямисте біло-сіре хутро, яке рятує їх від морозу. Довжина хутра може сягати 5 см на спині та боках і майже 12 см на животі. Також ці "котики" мають пухнастий хвіст довжиною 80-100 см, який допомагає їм тримати рівновагу і грітися. Цікаво, що вони не вміють ричати, як інші котові, а натомість видають пронизливе нявкання! Снігові барси їдять гірських козлів, овець, гризунів та птахів, і першими не проявляють агресії до людей. Подивіться, як вони обіймаються на відео!



9/18 Чим унікальні леви?

Леви – найбільші представники родини котових Леви – хижі ссавці з роду пантер родини котових. Колись вони бродили Африкою, Азією та Європою, але нині цей вид зник з 94% свого історичного ареалу. Левів можна знайти лише в деяких частинах Африки на південь від Сахари, і зовсім мало – в Індії. Особливість левів у тому, що самці суттєво відрізняються від самиць пишною гривою та більшими розмірами. Також леви – єдині коти, які живуть у прайдах. Водночас леви не найбільші у родині, а другі за розміром після тигрів. (Фото: Ibrahim Suha Derbent/GettyImages)

Це єдині великі кішки, у яких самці помітно відрізняються від самиць Леви – хижі ссавці з роду пантер родини котових. Колись вони бродили Африкою, Азією та Європою, але нині цей вид зник з 94% свого історичного ареалу. Левів можна знайти лише в деяких частинах Африки на південь від Сахари, і зовсім мало – в Індії. Особливість левів у тому, що самці суттєво відрізняються від самиць пишною гривою та більшими розмірами. Також леви – єдині коти, які живуть у прайдах. Водночас леви не найбільші у родині, а другі за розміром після тигрів. (Фото: Ibrahim Suha Derbent/GettyImages)

Леви досі водяться у дикій природі Європи Леви – хижі ссавці з роду пантер родини котових. Колись вони бродили Африкою, Азією та Європою, але нині цей вид зник з 94% свого історичного ареалу. Левів можна знайти лише в деяких частинах Африки на південь від Сахари, і зовсім мало – в Індії. Особливість левів у тому, що самці суттєво відрізняються від самиць пишною гривою та більшими розмірами. Також леви – єдині коти, які живуть у прайдах. Водночас леви не найбільші у родині, а другі за розміром після тигрів. (Фото: Ibrahim Suha Derbent/GettyImages)



10/18 Який кіт зображений на фото?

Пума Це ягуар – єдиний "великий кіт" в Америці і третій за величиною представник котових після тигрів і левів. Ці хижаки полюють на оленів, капібар, тапірів та інших наземних тварин, вправно плавають, можуть ловити рибу, черепах та навіть кайманів. Мешкають у Південній та Центральній Америці. Ягуари дуже схожі на леопардів, але плями ягуарів на спині складніші: нагадують "квітку" і часто мають крапку в центрі. (Фото: Mark Newman/GettyImages)

Ягуар Це ягуар – єдиний "великий кіт" в Америці і третій за величиною представник котових після тигрів і левів. Ці хижаки полюють на оленів, капібар, тапірів та інших наземних тварин, вправно плавають, можуть ловити рибу, черепах та навіть кайманів. Мешкають у Південній та Центральній Америці. Ягуари дуже схожі на леопардів, але плями ягуарів на спині складніші: нагадують "квітку" і часто мають крапку в центрі. (Фото: Mark Newman/GettyImages)

Гепард Це ягуар – єдиний "великий кіт" в Америці і третій за величиною представник котових після тигрів і левів. Ці хижаки полюють на оленів, капібар, тапірів та інших наземних тварин, вправно плавають, можуть ловити рибу, черепах та навіть кайманів. Мешкають у Південній та Центральній Америці. Ягуари дуже схожі на леопардів, але плями ягуарів на спині складніші: нагадують "квітку" і часто мають крапку в центрі. (Фото: Mark Newman/GettyImages)

Леопард Це ягуар – єдиний "великий кіт" в Америці і третій за величиною представник котових після тигрів і левів. Ці хижаки полюють на оленів, капібар, тапірів та інших наземних тварин, вправно плавають, можуть ловити рибу, черепах та навіть кайманів. Мешкають у Південній та Центральній Америці. Ягуари дуже схожі на леопардів, але плями ягуарів на спині складніші: нагадують "квітку" і часто мають крапку в центрі. (Фото: Mark Newman/GettyImages)



11/18 А що це за дивний звір?

Леопард Віда Леопард Віда або маргай – це нічний хижак з роду леопардів, якого ще називають "деревним оцелотом", бо він живе переважно на деревах. Цей вид мешкає у Мексиці, Центральній та Південній Америці. Він невеликий, гнучкий, має великі очі, плямисте, густе жовто-коричневе хутро з кільцеподібними темними плямами, пухнастий довгий хвіст. На відміну від інших котів, маргай живе на деревах і полює на висотах, а тому є вправним акробатом. (Фото: ©Juan Carlos Vindas/GettyImages)

Очеретяний кіт Леопард Віда або маргай – це нічний хижак з роду леопардів, якого ще називають "деревним оцелотом", бо він живе переважно на деревах. Цей вид мешкає у Мексиці, Центральній та Південній Америці. Він невеликий, гнучкий, має великі очі, плямисте, густе жовто-коричневе хутро з кільцеподібними темними плямами, пухнастий довгий хвіст. На відміну від інших котів, маргай живе на деревах і полює на висотах, а тому є вправним акробатом. (Фото: ©Juan Carlos Vindas/GettyImages)

Леопард Жоффруа Леопард Віда або маргай – це нічний хижак з роду леопардів, якого ще називають "деревним оцелотом", бо він живе переважно на деревах. Цей вид мешкає у Мексиці, Центральній та Південній Америці. Він невеликий, гнучкий, має великі очі, плямисте, густе жовто-коричневе хутро з кільцеподібними темними плямами, пухнастий довгий хвіст. На відміну від інших котів, маргай живе на деревах і полює на висотах, а тому є вправним акробатом. (Фото: ©Juan Carlos Vindas/GettyImages)



12/18 Хто з "великих кішок" є найшвидшим наземним ссавцем?

Лев Це гепард стрункий – єдиний сучасний вид роду гепард із родини котових і найшвидший наземний ссавець, швидкість якого сягає 80-112 км/год. Тіло гепарда пристосоване для того, щоб розвивати максимальну швидкість: у нього довгі ноги, тверді подушечки на лапах і гнучкий хребет. Шерсть гепарда має бежевий, світло-бурий чи коричневий колір. Від інших плямистих котів тварину можна відрізнити за суцільно чорними плямами однакового розміру, що рівномірно розташовані по тілу. (Фото: Winfried Wisniewski/GettyImages)

Пума Це гепард стрункий – єдиний сучасний вид роду гепард із родини котових і найшвидший наземний ссавець, швидкість якого сягає 80-112 км/год. Тіло гепарда пристосоване для того, щоб розвивати максимальну швидкість: у нього довгі ноги, тверді подушечки на лапах і гнучкий хребет. Шерсть гепарда має бежевий, світло-бурий чи коричневий колір. Від інших плямистих котів тварину можна відрізнити за суцільно чорними плямами однакового розміру, що рівномірно розташовані по тілу. (Фото: Winfried Wisniewski/GettyImages)

Гепард стрункий Це гепард стрункий – єдиний сучасний вид роду гепард із родини котових і найшвидший наземний ссавець, швидкість якого сягає 80-112 км/год. Тіло гепарда пристосоване для того, щоб розвивати максимальну швидкість: у нього довгі ноги, тверді подушечки на лапах і гнучкий хребет. Шерсть гепарда має бежевий, світло-бурий чи коричневий колір. Від інших плямистих котів тварину можна відрізнити за суцільно чорними плямами однакового розміру, що рівномірно розташовані по тілу. (Фото: Winfried Wisniewski/GettyImages)

Бенгальський кіт Це гепард стрункий – єдиний сучасний вид роду гепард із родини котових і найшвидший наземний ссавець, швидкість якого сягає 80-112 км/год. Тіло гепарда пристосоване для того, щоб розвивати максимальну швидкість: у нього довгі ноги, тверді подушечки на лапах і гнучкий хребет. Шерсть гепарда має бежевий, світло-бурий чи коричневий колір. Від інших плямистих котів тварину можна відрізнити за суцільно чорними плямами однакового розміру, що рівномірно розташовані по тілу. (Фото: Winfried Wisniewski/GettyImages)



13/18 Які "коти" зображені на фото?

Пума Пума або кугуар – вид великих хижих ссавців родини котових, який живе в Америці. Веде самітницький спосіб життя, полюбляє їсти оленів. За даними Britannica, кожна пума у Північній Америці щороку вбиває 48 копитних і дуже багато дрібних ссавців. Водночас сама пума може загинути від лап вовків чи ведмедів. Хутро у пум густе, коротке і грубе, зазвичай сіро-коричневого або кремового кольору. Цікаво, що пуми та ягуарунді – єдині американські "коти", які мають однотонне забарвлення. (Фото: David Davies/GettyImages) Леопард Пума або кугуар – вид великих хижих ссавців родини котових, який живе в Америці. Веде самітницький спосіб життя, полюбляє їсти оленів. За даними Britannica, кожна пума у Північній Америці щороку вбиває 48 копитних і дуже багато дрібних ссавців. Водночас сама пума може загинути від лап вовків чи ведмедів. Хутро у пум густе, коротке і грубе, зазвичай сіро-коричневого або кремового кольору. Цікаво, що пуми та ягуарунді – єдині американські "коти", які мають однотонне забарвлення. (Фото: David Davies/GettyImages) Ягуар Пума або кугуар – вид великих хижих ссавців родини котових, який живе в Америці. Веде самітницький спосіб життя, полюбляє їсти оленів. За даними Britannica, кожна пума у Північній Америці щороку вбиває 48 копитних і дуже багато дрібних ссавців. Водночас сама пума може загинути від лап вовків чи ведмедів. Хутро у пум густе, коротке і грубе, зазвичай сіро-коричневого або кремового кольору. Цікаво, що пуми та ягуарунді – єдині американські "коти", які мають однотонне забарвлення. (Фото: David Davies/GettyImages)

14/18 Кого ще називають "пардусом"?

Тигра Це більш давня назва леопарда – тварини роду пантери, що населяє велику частину Африки (крім Сахари), Західну Азію, Закавказзя, Пакистан, Індію, Китай, Індонезію, Шрі-Ланку тощо. Леопард – одинока тварина, що мешкає в лісах і веде переважно нічний спосіб життя. Він вправно лазить по деревах і живиться будь-якими тваринами, від дрібних гризунів до капібар, антилоп, оленів, бабуїнів. Іноді полює на домашню худобу і може нападати на людей. Леопард має витягнуте і дещо стисле із боків м'язисте тіло, округлу голову, довгий хвіст і лапи середньої довжини. Плями на тілі леопарда – у формі розеток (трохи нагадують квітки), які можуть мати коричневі плями, але без чорних цяток всередині. (Фото: Isabel Michler/GettyImages)

Гепарда Це більш давня назва леопарда – тварини роду пантери, що населяє велику частину Африки (крім Сахари), Західну Азію, Закавказзя, Пакистан, Індію, Китай, Індонезію, Шрі-Ланку тощо. Леопард – одинока тварина, що мешкає в лісах і веде переважно нічний спосіб життя. Він вправно лазить по деревах і живиться будь-якими тваринами, від дрібних гризунів до капібар, антилоп, оленів, бабуїнів. Іноді полює на домашню худобу і може нападати на людей. Леопард має витягнуте і дещо стисле із боків м'язисте тіло, округлу голову, довгий хвіст і лапи середньої довжини. Плями на тілі леопарда – у формі розеток (трохи нагадують квітки), які можуть мати коричневі плями, але без чорних цяток всередині. (Фото: Isabel Michler/GettyImages)

Леопарда Це більш давня назва леопарда – тварини роду пантери, що населяє велику частину Африки (крім Сахари), Західну Азію, Закавказзя, Пакистан, Індію, Китай, Індонезію, Шрі-Ланку тощо. Леопард – одинока тварина, що мешкає в лісах і веде переважно нічний спосіб життя. Він вправно лазить по деревах і живиться будь-якими тваринами, від дрібних гризунів до капібар, антилоп, оленів, бабуїнів. Іноді полює на домашню худобу і може нападати на людей. Леопард має витягнуте і дещо стисле із боків м'язисте тіло, округлу голову, довгий хвіст і лапи середньої довжини. Плями на тілі леопарда – у формі розеток (трохи нагадують квітки), які можуть мати коричневі плями, але без чорних цяток всередині. (Фото: Isabel Michler/GettyImages)



15/18 В чому особливість цього "кота"?

Він найменший з усіх представників котових Кіт-рибалка або віверіна – дика кішка роду азійський кіт підродини малі кішки, що мешкає в Південно-Східній Азії. Цей "кіт" має довгу велику морду, великий ніс та лапи. Живе у мангрових лісах чи заростях очерету біля водно-болотних угідь та річок. На відміну від інших котів, які більшість часу проводять на суші, віверіна дуже добре плаває, не боїться води і харчується переважно рибою. Вважається вразливим видом. (Фото: Somak Pal/GettyImages)

Він живе біля водойм та полює у воді Кіт-рибалка або віверіна – дика кішка роду азійський кіт підродини малі кішки, що мешкає в Південно-Східній Азії. Цей "кіт" має довгу велику морду, великий ніс та лапи. Живе у мангрових лісах чи заростях очерету біля водно-болотних угідь та річок. На відміну від інших котів, які більшість часу проводять на суші, віверіна дуже добре плаває, не боїться води і харчується переважно рибою. Вважається вразливим видом. (Фото: Somak Pal/GettyImages)

Він представник найдавнішої породи котів Кіт-рибалка або віверіна – дика кішка роду азійський кіт підродини малі кішки, що мешкає в Південно-Східній Азії. Цей "кіт" має довгу велику морду, великий ніс та лапи. Живе у мангрових лісах чи заростях очерету біля водно-болотних угідь та річок. На відміну від інших котів, які більшість часу проводять на суші, віверіна дуже добре плаває, не боїться води і харчується переважно рибою. Вважається вразливим видом. (Фото: Somak Pal/GettyImages)



16/18 Хто з котових мешкає у пустелях і може довго виживати без води?

Хаус Це барханний кіт – маленький відлюдник, що мешкає в жарких та сухих місцевостях Африки й Центральної Азії. Представники цього виду чудово пристосовані до життя в пустелі, можуть тижнями жити без води, бігати по рухомому піску і навіть виявляти під ним здобич. Натомість манул живе у степах і гірській місцевості, а хаус (очеретяний кіт) надає перевагу вологій, болотистій місцевості зі щільною рослинністю. (Фото: Photostock-Israel/Science Photo Library)

Манул Це барханний кіт – маленький відлюдник, що мешкає в жарких та сухих місцевостях Африки й Центральної Азії. Представники цього виду чудово пристосовані до життя в пустелі, можуть тижнями жити без води, бігати по рухомому піску і навіть виявляти під ним здобич. Натомість манул живе у степах і гірській місцевості, а хаус (очеретяний кіт) надає перевагу вологій, болотистій місцевості зі щільною рослинністю. (Фото: Photostock-Israel/Science Photo Library)

Барханний кіт Це барханний кіт – маленький відлюдник, що мешкає в жарких та сухих місцевостях Африки й Центральної Азії. Представники цього виду чудово пристосовані до життя в пустелі, можуть тижнями жити без води, бігати по рухомому піску і навіть виявляти під ним здобич. Натомість манул живе у степах і гірській місцевості, а хаус (очеретяний кіт) надає перевагу вологій, болотистій місцевості зі щільною рослинністю. (Фото: Photostock-Israel/Science Photo Library)



17/18 Як називається тварина на фото?

Какапо Це ягуарунді – представник роду Herpailurus, якого раніше вважали родичем пуми. Невеликий кіт живе в Америці, від Мексики до центральної Аргентини. Мешкає у лісах, саванах, чагарниках, на луках, добре лазить по деревах і плаває. Важить 4,5-9 кг, веде денний спосіб життя, полює на дрібних ссавців, рептилій, птахів, жаб і рибу. У порівнянні з іншими дрібними котячими, ці звірі мають більш витягнуте тіло, менші та округліші вуха, пласкувату голову. У них поширені два види забарвлення: від чорнуватого до коричнювато-сірого; та від яскраво-рудого до каштанового. Ягуарунді зовні нагадують представників родини куницевих, а ще вміють видавати аж 13 різних звуків! (Фото: gabriel_arroyo/iNaturalist)

Кагуар Це ягуарунді – представник роду Herpailurus, якого раніше вважали родичем пуми. Невеликий кіт живе в Америці, від Мексики до центральної Аргентини. Мешкає у лісах, саванах, чагарниках, на луках, добре лазить по деревах і плаває. Важить 4,5-9 кг, веде денний спосіб життя, полює на дрібних ссавців, рептилій, птахів, жаб і рибу. У порівнянні з іншими дрібними котячими, ці звірі мають більш витягнуте тіло, менші та округліші вуха, пласкувату голову. У них поширені два види забарвлення: від чорнуватого до коричнювато-сірого; та від яскраво-рудого до каштанового. Ягуарунді зовні нагадують представників родини куницевих, а ще вміють видавати аж 13 різних звуків! (Фото: gabriel_arroyo/iNaturalist)

Ягуарунді Це ягуарунді – представник роду Herpailurus, якого раніше вважали родичем пуми. Невеликий кіт живе в Америці, від Мексики до центральної Аргентини. Мешкає у лісах, саванах, чагарниках, на луках, добре лазить по деревах і плаває. Важить 4,5-9 кг, веде денний спосіб життя, полює на дрібних ссавців, рептилій, птахів, жаб і рибу. У порівнянні з іншими дрібними котячими, ці звірі мають більш витягнуте тіло, менші та округліші вуха, пласкувату голову. У них поширені два види забарвлення: від чорнуватого до коричнювато-сірого; та від яскраво-рудого до каштанового. Ягуарунді зовні нагадують представників родини куницевих, а ще вміють видавати аж 13 різних звуків! (Фото: gabriel_arroyo/iNaturalist)

Леопард Жоффруа Це ягуарунді – представник роду Herpailurus, якого раніше вважали родичем пуми. Невеликий кіт живе в Америці, від Мексики до центральної Аргентини. Мешкає у лісах, саванах, чагарниках, на луках, добре лазить по деревах і плаває. Важить 4,5-9 кг, веде денний спосіб життя, полює на дрібних ссавців, рептилій, птахів, жаб і рибу. У порівнянні з іншими дрібними котячими, ці звірі мають більш витягнуте тіло, менші та округліші вуха, пласкувату голову. У них поширені два види забарвлення: від чорнуватого до коричнювато-сірого; та від яскраво-рудого до каштанового. Ягуарунді зовні нагадують представників родини куницевих, а ще вміють видавати аж 13 різних звуків! (Фото: gabriel_arroyo/iNaturalist)



18/18 А це хто?

Каракал Це каракал звичайний – нічна тварина із роду каракал, що живе у саванах, пустелях і передгір'ях Африки, Аравійського півострова, Малої та Середньої Азії. Каракал зовні нагадує рись, але менший за розмірами, стрункіший і з однотонним забарвленням. Має великі вуха з китичками. У мережі ці тварини стали дуже популярні через меми, і дехто почав заводити каракалів вдома, але цього не варто робити! Каракали мають жити у дикій природі. (Фото: Colin Langford/500px/GettyImages) Мангуст Це каракал звичайний – нічна тварина із роду каракал, що живе у саванах, пустелях і передгір'ях Африки, Аравійського півострова, Малої та Середньої Азії. Каракал зовні нагадує рись, але менший за розмірами, стрункіший і з однотонним забарвленням. Має великі вуха з китичками. У мережі ці тварини стали дуже популярні через меми, і дехто почав заводити каракалів вдома, але цього не варто робити! Каракали мають жити у дикій природі. (Фото: Colin Langford/500px/GettyImages) Рись Це каракал звичайний – нічна тварина із роду каракал, що живе у саванах, пустелях і передгір'ях Африки, Аравійського півострова, Малої та Середньої Азії. Каракал зовні нагадує рись, але менший за розмірами, стрункіший і з однотонним забарвленням. Має великі вуха з китичками. У мережі ці тварини стали дуже популярні через меми, і дехто почав заводити каракалів вдома, але цього не варто робити! Каракали мають жити у дикій природі. (Фото: Colin Langford/500px/GettyImages) Золота кішка Це каракал звичайний – нічна тварина із роду каракал, що живе у саванах, пустелях і передгір'ях Африки, Аравійського півострова, Малої та Середньої Азії. Каракал зовні нагадує рись, але менший за розмірами, стрункіший і з однотонним забарвленням. Має великі вуха з китичками. У мережі ці тварини стали дуже популярні через меми, і дехто почав заводити каракалів вдома, але цього не варто робити! Каракали мають жити у дикій природі. (Фото: Colin Langford/500px/GettyImages)

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