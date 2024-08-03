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Каракали, сервали та інші "кішки": як добре ви знаєте родичів котів? ТЕСТ

Олена Барсукова — 3 серпня, 06:00
Picture by Tambako the Jaguar/GettyImages
Каракали, сервали та інші кішки: як добре ви знаєте родичів котів? ТЕСТ
Picture by Tambako the Jaguar/GettyImages

Люди приручили котів приблизно 10 тисяч років тому. Відтоді ці пухнастики живуть у людських оселях, допомагають боротися з гризунами та просто тішать своїх господарів.

Але у звичних для нас домашніх котів є родичі – великі, хижі та з чудернацькою зовнішністю. Вони живуть у саванах, лісах, степах та пустелях, і не дають людям чухати свій живіт.

Перевірте, як добре ви знаєте представників великої родини котових, у новому тесті!

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Який вид зображений на фото?

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Скільки сучасних видів заведено називати "великими кішками"?

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Яка тварина зображена на фото?

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Яка з перелічених тварин водиться в дикій природі України?

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Який кіт зображений на фото?

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Який підвид тигра найчисельніший у світі?

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Який рідкісний "котик" зображений на фото?

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А що це за красунчики?

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Чим унікальні леви?

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Який кіт зображений на фото?

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А що це за дивний звір?

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Хто з "великих кішок" є найшвидшим наземним ссавцем?

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Які "коти" зображені на фото?

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Кого ще називають "пардусом"?

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В чому особливість цього "кота"?

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Хто з котових мешкає у пустелях і може довго виживати без води?

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Як називається тварина на фото?

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А це хто?

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