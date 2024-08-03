Каракали, сервали та інші "кішки": як добре ви знаєте родичів котів? ТЕСТ
Люди приручили котів приблизно 10 тисяч років тому. Відтоді ці пухнастики живуть у людських оселях, допомагають боротися з гризунами та просто тішать своїх господарів.
Але у звичних для нас домашніх котів є родичі – великі, хижі та з чудернацькою зовнішністю. Вони живуть у саванах, лісах, степах та пустелях, і не дають людям чухати свій живіт.
Перевірте, як добре ви знаєте представників великої родини котових, у новому тесті!
Який вид зображений на фото?
Скільки сучасних видів заведено називати "великими кішками"?
Яка тварина зображена на фото?
Яка з перелічених тварин водиться в дикій природі України?
Який кіт зображений на фото?
Який підвид тигра найчисельніший у світі?
Який рідкісний "котик" зображений на фото?
А що це за красунчики?
Чим унікальні леви?
Який кіт зображений на фото?
А що це за дивний звір?
Хто з "великих кішок" є найшвидшим наземним ссавцем?
Які "коти" зображені на фото?
Кого ще називають "пардусом"?
В чому особливість цього "кота"?
Хто з котових мешкає у пустелях і може довго виживати без води?
Як називається тварина на фото?
А це хто?