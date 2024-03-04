"Одночасно лікувався і тренувався": ветеран про підготовку до марафону в Токіо

Ветеран із Вінниччини Роман Кашпур у Токіо пробіг на протезі марафонську дистанцію – 42 кілометри.

За словами чоловіка, під час забігу він встановив персональний рекорд.

"На годину кращий результат за всі попередні марафони – 4 години 50 хвилин. Це показник, що ми зробили усе правильно", – розповів ветеран.

Але за кулісами цього успіху залишилося чимало зусиль. Наприклад, щотижня Роман набігав від 44 до 50 кілометрів, а це – в середньому 176-200 кілометрів на місяць.

Ветеран пробіг марафон в Токіо Facebook

Перед марафоном у Токіо ветеран пробіг два марафони в США, тож на підготовку до забігу в Японії у нього залишалося лише 4 місяці.

"Бували тижні, коли я куксу натирав і через надмірні навантаження вона інколи набрякала. Я вдавався до хитрощів, часом – через біль. Доводилося лікувати і тренуватись одночасно по системі 2-3 години тренування, потім півтори доби без протеза", – каже він.

Але оскільки кукса не встигала загоїтися, кожне нове тренування знову ятрило рану.

Роман зазначає, що без навантаження таку травму можна вилікувати за 3-5 днів. Але у нього цей процес зайняв кілька тижнів, бо ветеран не міг зупинити тренувальний цикл.

"Мʼязову систему ми тренували на витривалість, але разом із тим центральна нервова система працювала до зносу. Нервові струни іноді не витримували – я ставав агресивним, психологічно заганяв себе в панцир і закривався від всіх", – згадує ветеран.

Безпосередньо у день забігу Роман був переконаний, що перші 25 кілометрів здолає без проблем і втоми, бо саме таку дистанцію він пробігав на тренуваннях.

Але щоб завершити відстань у ще 17 кілометрів, він разом із тренеркою Наталією створили стратегію: чоловік мав бігти швидше, ніж завжди, але без фанатизму. Роман мав зважати на те, що відбуватиметься з тілом і, зокрема, куксою.

До цього забігу марафонські дистанції чоловік зазвичай бігав “для себе”, а не для того, щоб показати певний результат. Тому переважно ставав наприкінці "хвилі" – групи людей, яка стартує в певний час з певного місця.

"Перші десять кілометрів я повільно біг у натовпі. Вартувало мені почати обганяти людей, як очевидним ставало те, що стомлюсь я швидше.

Марафонська дистанція міряється від точки до точки по прямій лінії, а якщо обганяти людей, дистанція збільшується, сили – витрачаються", – розповідає Роман.

За забіг чоловік зупинився лиш один раз – щоб замінити панчоху на куксі. Під час тренувань він виявив, що після 10 кілометрів бігу м'язи на ампутованій кінцівці скорочуються, і від навантаження кукса стає меншою.

Роман здолав дистанцію за 4 години 50 хвилин Facebook

"Але і тут є певні нюанси: після 30-го кілометра кукса продовжила зменшуватись ще! Чому так сталося, треба перевірити під час тренувань", – згадав він.

Ветеран зауважив, що виклався на 80-85%. Він продовжить тренування, щоб використовувати більше сил.

На марафоні в Токіо Романові Кашпуру вдалося покращити свій результат на 1 годину 3 хвилини.

Ветеран про марафон в Токіо

Роман подякував рідним і близьким за підтримку, а також своїм побратимам, які колись врятували йому життя.

Ветеран також звернувся і до поранених українських військових.

"Шукайте себе, вставайте з ліжок. Ми потрібні цій країні, а ця країна потрібна нам. Наша боротьба не закінчена...

Ми обов'язково переможемо на всіх фронтах і розбудуємо те, за що загинули і продовжують гинути наші побратими і посестри. Слава Україні!" – написав спортсмен у Facebook.

Токійський марафон входить до ешелону найбільш престижних марафонів світу — серії World Marathon Majors.