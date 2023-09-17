Український рятувальник біжить марафон у 100 км, щоб показати масштаб ударів РФ по Києву. ФОТО

Український рятувальник Володимир Сковородка біжить марафон Києвом довжиною в сто кілометрів. Мета цієї акції – показати світові масштаб ворожих ракетних ударів на столицю, повідомляє "Суспільне".

Марафон Володимир біжить у спорядженні пожежника. Маршрут охоплює вулиці міста, околиці та середмістя.

Це дистанція повз місця, куди влучали російські ракети.

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Станом на 15:00 чоловік пробіг 35 км.

Фото: Анна Сергієць/Суспільне

"Забіг присвячується пам'яті загиблих колег-рятувальників та цивільних людей, які стали жертвами російських атак", – також додають у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Протягом цього заходу, як і планували, організували благодійний збір на потреби ДСНС.

Фото: Анна Сергієць/Суспільне

Також під час марафону Володимира на певних відрізках дистанції до нього долучаються колеги та зірки шоу-бізнеси.

Раніше ми розповідали про порятунок 73-річної жінки на Полтавщині.