Український рятувальник біжить марафон у 100 км, щоб показати масштаб ударів РФ по Києву. ФОТО

Український рятувальник Володимир Сковородка біжить марафон Києвом довжиною в сто кілометрів. Мета цієї акції – показати світові масштаб ворожих ракетних ударів на столицю, повідомляє "Суспільне".
Марафон Володимир біжить у спорядженні пожежника. Маршрут охоплює вулиці міста, околиці та середмістя.
Це дистанція повз місця, куди влучали російські ракети.
Станом на 15:00 чоловік пробіг 35 км.
|Фото: Анна Сергієць/Суспільне
"Забіг присвячується пам'яті загиблих колег-рятувальників та цивільних людей, які стали жертвами російських атак", – також додають у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Протягом цього заходу, як і планували, організували благодійний збір на потреби ДСНС.
|Фото: Анна Сергієць/Суспільне
Також під час марафону Володимира на певних відрізках дистанції до нього долучаються колеги та зірки шоу-бізнеси.
Раніше ми розповідали про порятунок 73-річної жінки на Полтавщині.
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