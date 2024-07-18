Суд обрав запобіжний захід особі, підозрюваній у викраденні немовляти у Кременчуці

В Октябрському райсуді Полтави 18 липня обрали запобіжний захід особі, підозрюваній у викраденні немовляти із перинатального центру у Кременчуці. Вона ідентифікує себе як трансгендерну жінку.

Підозрювана має перебувати під вартою протягом 60 днів, повідомляє Суспільне.

Суд також призначив заставу для неї у розмірі 60 560 гривень.

"Я потрапила, бо хотіла знайти головний кабінет, щоб у лікаря запитати, що треба, які документи. Там відкрита палата була, і вона оце хвалилась, говорила про цю дитину. Коли вона пішла, я побачила, що дитина у такому одязі. І мені так стало її жаль. Це мене й перемкнуло.

У мене була така мрія - мати маленьку дитину, доглядати за нею, дати їй все. У мене є доходи, у мене є хлопець, я отримую по 57 тисяч в місяць", - заявила викрадачка під час засідання у суді.

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Підозрюваній інкримінують частину другу статті 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Якщо провину доведуть, то загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

За даними Полтавської обласної прокуратури, затримана проживає в одному із сіл Кременчуцького району. Слідство встановило, що 14 липня вона проникла до післяпологової палати та викрала немовля, поклавши дитину в целофановий пакет. Вже на вулиці вона викликала таксі та поїхала до себе додому.

Підозрювана у суді Суспільне

Нагадаємо, про зникнення 4-денної дитини стало відомо ввечері 14 липня. До поліції звернулася мати немовляти. Маленьку дівчинку викрали в той час, коли жінка виходила в буфет.

16 липня правоохоронці затримали 25-річну особу, яку підозрювали у викраденні немовляти.

Поліція також перевіряла причетність до викрадення самої породіллі. Правоохоронці додали, що це її 5 дитина. У 2023 році жінка перебувала на обліку у соцслужбі через неналежне виконання батьківських обов'язків.