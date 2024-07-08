Загинуло двомісячне немовля: на Харківщині сімʼя з двома дітьми підірвалася на міні

Двомісячне немовля та п'ятирічний хлопчик з родиною загинули через російську міну

У Харківській області на російській міні підірвалася сім’я з шести людей, серед яких двоє дітей: 2-місячна дівчинка та 5-річний хлопчик.

Сімʼя поверталася з дачі додому, коли їхня автівка підірвалася на ґрунтовій дорозі в лісі, повідомив начальник слідчого управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

"Чоловік віз у "Жигулях" свою сестру з двома її дорослими дітьми та двома маленькими онуками. Водій вирішив скоротити дорогу від садового товариства до міста та неподалік окружної дороги звернув до лісу", – написав Болвінов.

Трагедія сталася неподалік від села Циркуни біля цвинтаря. Автівка підірвалася на ворожій міні та загорілася. За попередніми даними, це була російська протитанкова міна ТМ-62П.

"Вибух був такої сили, що людей розкидало з автомобіля в різні боки. Тіло старшого хлопчика сильно обгоріло, його дядька довелося збирати по фрагментах", – повідомив слідчий.

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На наступний день після трагедії правоохоронці знайшли тіло двомісячної дівчинки. Вибуховою хвилею її відкинуло на п'ятнадцять метрів від матері.

Пошуки тривали з 7 липня. Першими йшли вибухотехніки, які перевіряли територію.

Нагадаємо, 2 липня на російській міні підірвався 58-річний житель Херсонщини. А у червні на Херсонщині постраждали 11-річний хлопчик та його дідусь, бо їхня коза наступила на міну.