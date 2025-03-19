Вірші маловідомих поетів Розстріляного відродження з’явилися в подкастах на MEGOGO

До Національного тижня читання поезії, який цьогоріч відбудеться з 17 по 23 березня, вірші маловідомих поетів Розстріляного відродження в межах проєкту #нечитані_вірші, який реалізується Благодійним фондом "МХП-Громаді", з’явилися на платформі MEGOGO.

#нечитані_вірші – ініціатива Благодійного фонду "МХП-Громаді", яка втілюється спільно з виданням "Українська правда". У межах проєкту вдалося повернути голос несправедливо забутих митців та мисткинь 1930-х років: Майка Йогансена, Ладі Могилянської, Амді Гірайбая, Леоніда Чернова та інших. Для цього відомі письменники, музиканти, актори, волонтери (Сергій Жадан, Даша Трегубова, Андрій Ісаєнко, Тата Кеплер, Севгіль Мусаєва) начитали їхні вірші, а команда проєкту оформила аудіозаписи в подкасти. Вони доступні на платформах YouTube, Spotify, Apple Podcast, а відтепер і на MEGOGO.

Щоб голос маловідомих поетів справді зазвучав, автори "Нечитаних віршів" запустили флешмоб у соцмережах. Його суть у тому, що користувачі слухають або читають вірш одного з поетів, а потім викладають власну інтерпретацію на своїх акаунтах у форматі відео, аудіо чи просто текстом. До флешмобу вже долучилися акторка кіно та телеведуча Даша Трегубова; письменник, музикант, військовослужбовець Сергій Жадан; актор Андрій Ісаєнко; креативний директор кулінарного напряму МХП та шеф-кухар Алік Мкртчян; блогерка та філологиня Марія Словолюб, акторка кіно та театру Олена Олар; актор театру та кіно Сергій Кисіль та десятки інших.

"До флешмобу з кожним днем усе активніше доєднуються мешканці громад, в яких наш Фонд працює вже 10 років: від учнів місцевих шкіл до працівників бібліотек. Також зачитують вірші й наші працівники, благодійні партнерські організації. Це вкотре демонструє: у нас досі ще багато сторінок невивченої й неосмисленої історії, на прийняття та рефлексію яких українці мають великий запит" , – наголошує Олександр Пахолюк , директор Благодійного фонду "МХП-Громаді", який підтримав флешмоб, зачитавши вірш Олекси Влизька "Останній з могікан".

До Національного тижня читання поезії, аби флешмоб зазвучав з новою силою, #нечитані_вірші виклали на ще одному із найбільших українських OTT-сервісів – MEGOGO. Там українці в розділі "аудіо" безплатно можуть послухати вірші й поширити їх потім у своїх соцмережах. Вірші можна слухати у мобільному застосунку MEGOGO, а також в автомобілях із аудіосистемою Apple CarPlay та Android Auto. Таке об’єднання бізнесу й благодійних проєктів – важливий крок у відновленні історичної справедливості.

"Ми прагнемо, щоб найкращий контент був доступний українцям – йдеться не лише про спорт чи кіно, а й про нашу культурну спадщину. Долучившись до ініціативи #нечитані_вірші, MEGOGO допомагає повернути голос несправедливо забутих поетів. Це наша спільна можливість зробити поетів Розстріляного Відродження ближчими до кожного українця" , – зазначили у пресслужбі медіасервісу.

Як долучитися до флешмобу

Підтримати флешмоб можна у будь-який спосіб. Для цього:

➡️ Потрібно перейти на сторінку проєкту та обрати вірш, який подобається найбільше.

🌟 Далі – змонтувати ролик чи створити зображення, на яке додати цитату із вірша, обрати фото поета/поетеси, вигадати власний формат. Головне – не забути додати до публікації у соцмережах хештег #нечитані_вірші 🙂 й тегнути БФ "МХП-Громаді", аби організатори змогли поширити сторіз чи пост далі в соцмережах.

🤝 Тегнути друзів, щоб передати їм естафету.

І нехай зазвучать з новою силою #нечитані_вірші незабутих поетів!