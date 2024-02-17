Вівчарка Багіра, яку врятували після підриву Каховської ГЕС, знайшла новий дім

Восьмирічна вівчарка Багіра, яку після підриву Каховської гідроелектростанції врятували небайдужі, знайшла нових господарів. Тепер вона мешкає у Миколаївській області.

Про це повідомили у Федерації порятунку тварин “Берсерк”.

У коментарі для “УП. Життя” засновниця Федерації Людмила Мельникова розповіла, що собаку врятували у червні 2023 року в Херсоні. Більше доби вона пробула у холодній воді, плаваючи на дошках.

“До трагедії Багіра жила на ланцюгу. Коли підірвали греблю, сусід відпустив її, щоб вона могла втекти. Це її і врятувало – інакше загинула б”, – сказала Людмила.

Коли Багіра потрапила до ветеринарної клініки, їй встановили діагноз – спинномозкова грижа.

Багіра у притулку

“Через неї вона не могла ходити. Нам запропонували зробити складну операцію, але ми відмовилися.

Також виявили пухлину у вусі. Біопсія підтвердила, що вона не злоякісна, тож це ми вже вилікували”, – розповідає керівниця Федерації порятунку тварин.

Далі на вівчарку чекав довгий шлях лікування та реабілітації. У цьому їй допомагали кваліфіковані спеціалісти. За словами пані Людмили, тварині призначили курс масажу та вправи, які допомогли б її заднім лапам працювати як раніше.

Через три місяці реабілітологам вдалося вилікувати Багіру і наприкінці вересня минулого року вона почала ходити.

“Крім цього, їй потрібне було дієтичне харчування: вона могла їсти тільки заморожену телятину і спеціальний корм.

Ми дотримувались усіх рекомендацій лікаря, тож зараз собака вже в доброму стані”, – розповіла Людмила Мельникова.

Тварині довго шукали нових власників. Були навіть пропозиції забрати її за кордон (до Швейцарії). Однак, зваживши всі “за” і “проти”, чотирилапу вирішили залишити в Україні.

Тепер Багіра мешкає у родині фермерів на Миколаївщині. Фото: Федерація порятунку тварин "Берсек"

“Багіра зі своєрідним характером. Ми шукали не бідних людей, які змогли б забезпечити їй комфортні умови життя, бо утримання такої собаки б’є по кишені.

Хотіли, щоб вона мешкала в заміському будинку, бо їй потрібен простір та відсутність інших тварин. Ми попереджали охочих, що вона має бути єдиною улюбленицею в сім’ї”, – пояснила Мельникова.

Жінка розповідає, що тепер Багіра живе на Миколаївщині – у родині фермерів. Як тільки тварину привезли та дістали з клітки, вона почала лизати руки новому господарю.

“Нова сім’я дбає про неї, як про дитину. Ми з ними на зв’язку, вони консультуються з нами стосовно харчування та догляду за нею.

Вони весь час разом. Багіра розуміє, що у неї є господар, це дуже важливо для собаки – мати когось поруч”, – поділилась пані Людмила.

До трагедії Багіра мала інше ім’я – Джессі. Її перейменували, бо після порятунку собака ніби “вдруге народилася”, вона стала символом того, що життя перемагає, каже Людмила Мельникова.

“Незважаючи на те, що люди заподіяли їй немало шкоди, собака все одно їх любить. Багіра – це символ безумовної любові і перемоги життя над смертю”, – стверджує засновниця Федерації порятунку тварин “Берсерк”.

Раніше ми розповідали, чому не можна собак утримувати на ланцюгу.