Ти признайся мені, як добре знаєш пісні Володимира Івасюка? Музичний ТЕСТ

"Як зійдуть сніги із гір потоками, ой глибокими, навесні… Квіткою наснишся синьоокою, вдалині мені, вдалині"...

Якщо ви чули цю божественну пісню, то напевно знаєте, що її виконав композитор Володимир Івасюк – основоположник сучасної української естрадної музики.

Івасюк, який також був автором знаменитих пісень "Червона рута" та "Я піду в далекі гори", народився у Кіцмані Чернівецької області в 1949 році та загинув молодим на піку слави.

У ці дні виповнюється 45 років, відколи помер Володимир Івасюк. 24 квітня 1979 року він вийшов з дому і не повернувся. 18 травня композитора знайшли повішеним в Брюховицькому лісі під Львовом.

Офіційна версія радянської влади – "самогубство", та рідні Івасюка були переконані, що композитора знищило КДБ. 40 років потому правоохоронці вже незалежної України підтвердили, що митець точно не вбив себе сам.

Володимир Івасюк прожив усього 30 років, але встиг написати 107 пісень і 53 інструментальні твори. Він залишив по собі музику й вірші – глибокі, романтичні, життєствердні, юнацькі…

Перевірте, як добре ви знаєте творчість Івасюка, у новому тесті "УП. Життя". А коли пройдете тест – вмикайте музику і насолоджуйтеся!

1/10 Який уривок взято зі знаменитої пісні Володимира Івасюка, що починається словами: "Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари…"? "Пролягла дорога від твоїх воріт до моїх воріт, як струна. То чому згубився твій самотній слід – знаєш ти одна, ти одна" "Червону руту не шукай вечорами…" – пригадуєте? Уривок у другому варіанті відповіді взято з цієї пісні. 21-річний Володимир Івасюк вперше виконав "Червону руту" у 1970 році на театральній площі Чернівців разом з Оленою Кузнєцовою під акомпанемент ансамблю "Карпати". До речі, у Музеї історії міста Коломиї запевняють, що цю пісню Івасюк присвятив дівчині з Коломиї – Марусі Соколовській, яка вчилася з майбутнім композитором в одній групі Чернівецького медичного інституту. За словами Марії, у 1968 році Івасюк показав їй одну строфу "Червоної рути", питаючи її думки, а в 1970-му подарував готовий текст з підписом: "Мусі від Володі. 15.9.70 – ІІІ пара. Лекція по дермі". "Може, десь у лісах ти чар-зілля шукала, Сонце-руту знайшла і мене зчарувала" "Червону руту не шукай вечорами…" – пригадуєте? Уривок у другому варіанті відповіді взято з цієї пісні. 21-річний Володимир Івасюк вперше виконав "Червону руту" у 1970 році на театральній площі Чернівців разом з Оленою Кузнєцовою під акомпанемент ансамблю "Карпати". До речі, у Музеї історії міста Коломиї запевняють, що цю пісню Івасюк присвятив дівчині з Коломиї – Марусі Соколовській, яка вчилася з майбутнім композитором в одній групі Чернівецького медичного інституту. За словами Марії, у 1968 році Івасюк показав їй одну строфу "Червоної рути", питаючи її думки, а в 1970-му подарував готовий текст з підписом: "Мусі від Володі. 15.9.70 – ІІІ пара. Лекція по дермі". "Тямиш, люба, як то ми ще були колись дітьми? Й гралися серед дібров, і розмовляли про любов?" "Червону руту не шукай вечорами…" – пригадуєте? Уривок у другому варіанті відповіді взято з цієї пісні. 21-річний Володимир Івасюк вперше виконав "Червону руту" у 1970 році на театральній площі Чернівців разом з Оленою Кузнєцовою під акомпанемент ансамблю "Карпати". До речі, у Музеї історії міста Коломиї запевняють, що цю пісню Івасюк присвятив дівчині з Коломиї – Марусі Соколовській, яка вчилася з майбутнім композитором в одній групі Чернівецького медичного інституту. За словами Марії, у 1968 році Івасюк показав їй одну строфу "Червоної рути", питаючи її думки, а в 1970-му подарував готовий текст з підписом: "Мусі від Володі. 15.9.70 – ІІІ пара. Лекція по дермі".

2/10 Продовжте рядки: "Мила моя, люба моя, Квіте ясен-цвіт, я несу в очах до тебе…" "Папороті цвіт" "Мила моя, люба моя, квіте ясен-цвіт. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу в устах цілунки, радісні пісні. А в руках несу я ласку, квіти весняні…" – це пісня "Я піду в далекі гори"! Увімкніть її та перенесіться душею у весняні Карпати. "Весь блакитний світ" "Мила моя, люба моя, квіте ясен-цвіт. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу в устах цілунки, радісні пісні. А в руках несу я ласку, квіти весняні…" – це пісня "Я піду в далекі гори"! Увімкніть її та перенесіться душею у весняні Карпати. "Радісні пісні" "Мила моя, люба моя, квіте ясен-цвіт. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу в устах цілунки, радісні пісні. А в руках несу я ласку, квіти весняні…" – це пісня "Я піду в далекі гори"! Увімкніть її та перенесіться душею у весняні Карпати. "Квіти весняні" "Мила моя, люба моя, квіте ясен-цвіт. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу в устах цілунки, радісні пісні. А в руках несу я ласку, квіти весняні…" – це пісня "Я піду в далекі гори"! Увімкніть її та перенесіться душею у весняні Карпати.

3/10 Як називається пісня, яка має у приспіві такі рядки: "Зимна осінь ще той слід листям не накрила, бо до тебе навесні я повернусь, мила…Твої руки я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки"? "Червона рута" Це "Пісня буде поміж нас", до якої Володимир написав і текст, і музику у 1971 році. Просто насолодіться приспівом: "Не ховай очей блакитний промінь, заспівай мені в останній раз. Пісню ту візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас. Бо твій голос, бо твій голос – щедра повінь, я мов колос, зелен колос, нею повен. Жовтий лист спаде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене". "Пісня буде поміж нас" Це "Пісня буде поміж нас", до якої Володимир написав і текст, і музику у 1971 році. Просто насолодіться приспівом: "Не ховай очей блакитний промінь, заспівай мені в останній раз. Пісню ту візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас. Бо твій голос, бо твій голос – щедра повінь, я мов колос, зелен колос, нею повен. Жовтий лист спаде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене". "Мила моя" Це "Пісня буде поміж нас", до якої Володимир написав і текст, і музику у 1971 році. Просто насолодіться приспівом: "Не ховай очей блакитний промінь, заспівай мені в останній раз. Пісню ту візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас. Бо твій голос, бо твій голос – щедра повінь, я мов колос, зелен колос, нею повен. Жовтий лист спаде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене". "Фантазія травневих ночей" Це "Пісня буде поміж нас", до якої Володимир написав і текст, і музику у 1971 році. Просто насолодіться приспівом: "Не ховай очей блакитний промінь, заспівай мені в останній раз. Пісню ту візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас. Бо твій голос, бо твій голос – щедра повінь, я мов колос, зелен колос, нею повен. Жовтий лист спаде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене". "Пісня стане поміж нами" Це "Пісня буде поміж нас", до якої Володимир написав і текст, і музику у 1971 році. Просто насолодіться приспівом: "Не ховай очей блакитний промінь, заспівай мені в останній раз. Пісню ту візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас. Бо твій голос, бо твій голос – щедра повінь, я мов колос, зелен колос, нею повен. Жовтий лист спаде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене".

4/10 У якій пісні Івасюка є уривок: "Подивись, як сіру скелю б’є вода іскриста. Ти зроби мені з тих крапель зоряне намисто. Краще я зберу джерела, зроблю з них цимбали, щоб тобі, дівчино мила, вони красно грали"? "Моя пісня" Ці слова – із пісні Водограй. Пригадуєте: "Ой водо-водограй, грай для нас, грай. Танок свій жвавий, ти, не зупиняй. За красну пісню на всі голоси, що хочеш, водограю, попроси"? "Водограй" Ці слова – із пісні Водограй. Пригадуєте: "Ой водо-водограй, грай для нас, грай. Танок свій жвавий, ти, не зупиняй. За красну пісню на всі голоси, що хочеш, водограю, попроси"? "Колискова для Оксаночки" Ці слова – із пісні Водограй. Пригадуєте: "Ой водо-водограй, грай для нас, грай. Танок свій жвавий, ти, не зупиняй. За красну пісню на всі голоси, що хочеш, водограю, попроси"?

5/10 Про кого Володимир Івасюк співав у "Баладі про мальви"? Про жінку, яка має нерозділене кохання У "Баладі про мальви" Володимир Івасюк співає про матір, чий син загинув. Сам ліричний герой балади, ніби звертаючись до матері, просить її спати й обіцяє, що житиме для неї у мальвах. "О, мамо рідна, ти мене не жди, мені в наш дім ніколи не прийти. З мойого серця мальва проросла, і кров’ю зацвіла….Не плач, не плач, бо ти вже не одна, багато мальв насіяла війна. Вони шепочуть для тебе восени: "Засни, засни, засни, засни..." – співав Івасюк. Про матір, яка втратила сина на війні У "Баладі про мальви" Володимир Івасюк співає про матір, чий син загинув. Сам ліричний герой балади, ніби звертаючись до матері, просить її спати й обіцяє, що житиме для неї у мальвах. "О, мамо рідна, ти мене не жди, мені в наш дім ніколи не прийти. З мойого серця мальва проросла, і кров’ю зацвіла….Не плач, не плач, бо ти вже не одна, багато мальв насіяла війна. Вони шепочуть для тебе восени: "Засни, засни, засни, засни..." – співав Івасюк. Про батька, який проводжає сина у дорогу У "Баладі про мальви" Володимир Івасюк співає про матір, чий син загинув. Сам ліричний герой балади, ніби звертаючись до матері, просить її спати й обіцяє, що житиме для неї у мальвах. "О, мамо рідна, ти мене не жди, мені в наш дім ніколи не прийти. З мойого серця мальва проросла, і кров’ю зацвіла….Не плач, не плач, бо ти вже не одна, багато мальв насіяла війна. Вони шепочуть для тебе восени: "Засни, засни, засни, засни..." – співав Івасюк.

6/10 Цвіту якого дерева Івасюк присвятив такі слова: "Вітер ніжно гладить їх голівки білі, вечір тихо гасить їхні очі милі"? Каштану "А на нашій вулиці зацвіли каштани. Ми давно чекали їх – ось вони над нами", – це рядки з пісні "Каштани". Володимир Івасюк співав: "Давай, друже, підемо у нічну годину. І свічки запалимо – хай горять до днини. Там органи ночі вже співать почали, там дзвенять над нами зоряні хорали. Вітер в густих вітах вже знайшов свій спокій. Він свічки хитає на кроні високій, їм розповідає про краї далекі, звідки прилітають срібнії лелеки". Яблуні "А на нашій вулиці зацвіли каштани. Ми давно чекали їх – ось вони над нами", – це рядки з пісні "Каштани". Володимир Івасюк співав: "Давай, друже, підемо у нічну годину. І свічки запалимо – хай горять до днини. Там органи ночі вже співать почали, там дзвенять над нами зоряні хорали. Вітер в густих вітах вже знайшов свій спокій. Він свічки хитає на кроні високій, їм розповідає про краї далекі, звідки прилітають срібнії лелеки". Вишні "А на нашій вулиці зацвіли каштани. Ми давно чекали їх – ось вони над нами", – це рядки з пісні "Каштани". Володимир Івасюк співав: "Давай, друже, підемо у нічну годину. І свічки запалимо – хай горять до днини. Там органи ночі вже співать почали, там дзвенять над нами зоряні хорали. Вітер в густих вітах вже знайшов свій спокій. Він свічки хитає на кроні високій, їм розповідає про краї далекі, звідки прилітають срібнії лелеки". Акації "А на нашій вулиці зацвіли каштани. Ми давно чекали їх – ось вони над нами", – це рядки з пісні "Каштани". Володимир Івасюк співав: "Давай, друже, підемо у нічну годину. І свічки запалимо – хай горять до днини. Там органи ночі вже співать почали, там дзвенять над нами зоряні хорали. Вітер в густих вітах вже знайшов свій спокій. Він свічки хитає на кроні високій, їм розповідає про краї далекі, звідки прилітають срібнії лелеки".

7/10 Згадайте, як закінчуються ці рядки: "Коли поїдеш, любий друже, із краю гір, шовкових трав, візьми з собою мою пісню…."? "Я в неї щастя наспівав" У пісню під назвою "Моя пісня" Івасюк заклав побажання щастя. Тільки послухайте: "І ти згадаєш світлу юність серед карпатських синіх гір. І буде вічна наша дружба, мов сяйво вечорових зір. Коли поїдеш, любий друже, із краю гір, шовкових трав, візьми з собою мою пісню – я в неї щастя наспівав". "Я в неї свою юність вклав" У пісню під назвою "Моя пісня" Івасюк заклав побажання щастя. Тільки послухайте: "І ти згадаєш світлу юність серед карпатських синіх гір. І буде вічна наша дружба, мов сяйво вечорових зір. Коли поїдеш, любий друже, із краю гір, шовкових трав, візьми з собою мою пісню – я в неї щастя наспівав". "Я в ній кохання виливав" У пісню під назвою "Моя пісня" Івасюк заклав побажання щастя. Тільки послухайте: "І ти згадаєш світлу юність серед карпатських синіх гір. І буде вічна наша дружба, мов сяйво вечорових зір. Коли поїдеш, любий друже, із краю гір, шовкових трав, візьми з собою мою пісню – я в неї щастя наспівав".

8/10 Які з наведених рядків Володимир Івасюк виконав у "Баладі про дві скрипки"? "Як осінні акварелі вибілить зима, долетить віолончелі музика сумна. Хай лютують сніговії, та завжди мене зігріє той жаркий кленовий пломінь, що ти дав мені на спомин" "Балада про дві скрипки" – одна зі знаменитих естрадних пісень, написана навесні 1971 року. Автором слів є Василь Марсюк, а композитором – Володимир Івасюк. У цьому чарівному творі, який Івасюк виконав разом із Софією Ротару, є такі рядки: "Ой зробив хлопчина та й дві красні скрипки – поділив надвоє снів своїх красу. Що перша скрипка – біла лебідка, а друга скрипка – вечірній сум. Закохались в нього дві сестри весною. Одна – як та нічка, друга – мов той день. Перша просила грати сумної, друга хотіла веселих пісень…" "Золотоволоско – ти весняний день, бо в очах у тебе сонце молоде. Золоте волосся – буйні ручаї, і повік не вийти вже із них мені" "Балада про дві скрипки" – одна зі знаменитих естрадних пісень, написана навесні 1971 року. Автором слів є Василь Марсюк, а композитором – Володимир Івасюк. У цьому чарівному творі, який Івасюк виконав разом із Софією Ротару, є такі рядки: "Ой зробив хлопчина та й дві красні скрипки – поділив надвоє снів своїх красу. Що перша скрипка – біла лебідка, а друга скрипка – вечірній сум. Закохались в нього дві сестри весною. Одна – як та нічка, друга – мов той день. Перша просила грати сумної, друга хотіла веселих пісень…" "Закохались в нього дві сестри весною. Одна – як та нічка, друга – мов той день. Перша просила грати сумної, друга хотіла веселих пісень" "Балада про дві скрипки" – одна зі знаменитих естрадних пісень, написана навесні 1971 року. Автором слів є Василь Марсюк, а композитором – Володимир Івасюк. У цьому чарівному творі, який Івасюк виконав разом із Софією Ротару, є такі рядки: "Ой зробив хлопчина та й дві красні скрипки – поділив надвоє снів своїх красу. Що перша скрипка – біла лебідка, а друга скрипка – вечірній сум. Закохались в нього дві сестри весною. Одна – як та нічка, друга – мов той день. Перша просила грати сумної, друга хотіла веселих пісень…"

9/10 А як називається написана Івасюком пісня з такими рядками: "Моє кохання, як цей лист, може упасти тільки до твоїх ніг…"? "Два перстені" "Скоро вечір...Осінній лист пролітає повз мене. Він більше ніколи не повернеться сюди. Не повернусь, напевно, і я, бо навіщо? Моє кохання, як цей лист, може упасти тільки до твоїх ніг… Не знаю я, коли прийду сюди, та залишаю після себе ці квіти, що знайшов в саду для тебе, для тебе", – ця романтична і сумна пісня називається "Залишені квіти". "Залишені квіти" "Скоро вечір...Осінній лист пролітає повз мене. Він більше ніколи не повернеться сюди. Не повернусь, напевно, і я, бо навіщо? Моє кохання, як цей лист, може упасти тільки до твоїх ніг… Не знаю я, коли прийду сюди, та залишаю після себе ці квіти, що знайшов в саду для тебе, для тебе", – ця романтична і сумна пісня називається "Залишені квіти". "Запроси мене у сни" "Скоро вечір...Осінній лист пролітає повз мене. Він більше ніколи не повернеться сюди. Не повернусь, напевно, і я, бо навіщо? Моє кохання, як цей лист, може упасти тільки до твоїх ніг… Не знаю я, коли прийду сюди, та залишаю після себе ці квіти, що знайшов в саду для тебе, для тебе", – ця романтична і сумна пісня називається "Залишені квіти".