Ти признайся мені, як добре знаєш пісні Володимира Івасюка? Музичний ТЕСТ
"Як зійдуть сніги із гір потоками, ой глибокими, навесні… Квіткою наснишся синьоокою, вдалині мені, вдалині"...
Якщо ви чули цю божественну пісню, то напевно знаєте, що її виконав композитор Володимир Івасюк – основоположник сучасної української естрадної музики.
Івасюк, який також був автором знаменитих пісень "Червона рута" та "Я піду в далекі гори", народився у Кіцмані Чернівецької області в 1949 році та загинув молодим на піку слави.
У ці дні виповнюється 45 років, відколи помер Володимир Івасюк. 24 квітня 1979 року він вийшов з дому і не повернувся. 18 травня композитора знайшли повішеним в Брюховицькому лісі під Львовом.
Офіційна версія радянської влади – "самогубство", та рідні Івасюка були переконані, що композитора знищило КДБ. 40 років потому правоохоронці вже незалежної України підтвердили, що митець точно не вбив себе сам.
Володимир Івасюк прожив усього 30 років, але встиг написати 107 пісень і 53 інструментальні твори. Він залишив по собі музику й вірші – глибокі, романтичні, життєствердні, юнацькі…
Перевірте, як добре ви знаєте творчість Івасюка, у новому тесті "УП. Життя". А коли пройдете тест – вмикайте музику і насолоджуйтеся!