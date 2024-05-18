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Ти признайся мені, як добре знаєш пісні Володимира Івасюка? Музичний ТЕСТ

Олена Барсукова — 18 травня, 06:00
Нині виповнилося 45 років від загибелі українського композитора і співака Володимира Івасюка
Ти признайся мені, як добре знаєш пісні Володимира Івасюка? Музичний ТЕСТ
Нині виповнилося 45 років від загибелі українського композитора і співака Володимира Івасюка

"Як зійдуть сніги із гір потоками, ой глибокими, навесні… Квіткою наснишся синьоокою, вдалині мені, вдалині"...

Якщо ви чули цю божественну пісню, то напевно знаєте, що її виконав композитор Володимир Івасюк – основоположник сучасної української естрадної музики.

Івасюк, який також був автором знаменитих пісень "Червона рута" та "Я піду в далекі гори", народився у Кіцмані Чернівецької області в 1949 році та загинув молодим на піку слави.

У ці дні виповнюється 45 років, відколи помер Володимир Івасюк. 24 квітня 1979 року він вийшов з дому і не повернувся. 18 травня композитора знайшли повішеним в Брюховицькому лісі під Львовом.

Офіційна версія радянської влади – "самогубство", та рідні Івасюка були переконані, що композитора знищило КДБ. 40 років потому правоохоронці вже незалежної України підтвердили, що митець точно не вбив себе сам.

Володимир Івасюк прожив усього 30 років, але встиг написати 107 пісень і 53 інструментальні твори. Він залишив по собі музику й вірші – глибокі, романтичні, життєствердні, юнацькі…

Перевірте, як добре ви знаєте творчість Івасюка, у новому тесті "УП. Життя". А коли пройдете тест – вмикайте музику і насолоджуйтеся!

1/10

Який уривок взято зі знаменитої пісні Володимира Івасюка, що починається словами: "Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари…"?

2/10

Продовжте рядки: "Мила моя, люба моя, Квіте ясен-цвіт, я несу в очах до тебе…"

3/10

Як називається пісня, яка має у приспіві такі рядки: "Зимна осінь ще той слід листям не накрила, бо до тебе навесні я повернусь, мила…Твої руки я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки"?

4/10

У якій пісні Івасюка є уривок: "Подивись, як сіру скелю б’є вода іскриста. Ти зроби мені з тих крапель зоряне намисто. Краще я зберу джерела, зроблю з них цимбали, щоб тобі, дівчино мила, вони красно грали"?

5/10

Про кого Володимир Івасюк співав у "Баладі про мальви"?

6/10

Цвіту якого дерева Івасюк присвятив такі слова: "Вітер ніжно гладить їх голівки білі, вечір тихо гасить їхні очі милі"?

7/10

Згадайте, як закінчуються ці рядки: "Коли поїдеш, любий друже, із краю гір, шовкових трав, візьми з собою мою пісню…."?

8/10

Які з наведених рядків Володимир Івасюк виконав у "Баладі про дві скрипки"?

9/10

А як називається написана Івасюком пісня з такими рядками: "Моє кохання, як цей лист, може упасти тільки до твоїх ніг…"?

10/10

Оберіть закінчення для цих рядків із пісні Івасюка: "Мадонні незнаній віками лунали органні хорали в густі небеса. А я тебе знаю, тебе я кохаю…"