Тест
Чи розберетесь ви із сонячним годинником та чи розпізнаєте джунглі? Перевірте свої шкільні знання з географії. ТЕСТ
stori/Depositphotos
stori/Depositphotos
Зазвичай з нею знайомляться у 6 класі, й саме вона відкриває дітям складно влаштований, але дуже захопливий світ. Вона – це географія.
Цей предмет може розповісти не тільки про будову Землі, океани, клімат і природні зони, а й про економічне і політичне життя країн.
Географія також є другою за популярністю дисципліною на вибір, який цьогорічні випускники складають на НМТ. Тож пропонуємо і вам зробити експрес-перевірку своїх знань.
Створити цей тест "УП. Життя" допомогла вчителька географії чернівецького ліцею "Соломон" Любов Патраш.
Загляньте наостанок в атлас і почнімо!
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