Чи розберетесь ви із сонячним годинником та чи розпізнаєте джунглі? Перевірте свої шкільні знання з географії. ТЕСТ

Зазвичай з нею знайомляться у 6 класі, й саме вона відкриває дітям складно влаштований, але дуже захопливий світ. Вона – це географія.

Цей предмет може розповісти не тільки про будову Землі, океани, клімат і природні зони, а й про економічне і політичне життя країн.

Географія також є другою за популярністю дисципліною на вибір, який цьогорічні випускники складають на НМТ. Тож пропонуємо і вам зробити експрес-перевірку своїх знань.

Створити цей тест "УП. Життя" допомогла вчителька географії чернівецького ліцею "Соломон" Любов Патраш.

Загляньте наостанок в атлас і почнімо!

ВІДЕО ДНЯ

1/15 Який час показує сонячний годинник? Всесвітній Сонячний годинник показує саме місцевий час, адже орієнтується на сонячне світло. Його стрілка демонструє, де саме на небі розташоване Сонце, що дозволяє визначити приблизний час впродовж дня. Сонячний годинник вимірює час за зміною довжини тіні від предмета, що падає на його диск. Сонячний час може відрізнятися від стандартного залежно від географічного положення та сезону. Поясний Сонячний годинник показує саме місцевий час, адже орієнтується на сонячне світло. Його стрілка демонструє, де саме на небі розташоване Сонце, що дозволяє визначити приблизний час впродовж дня. Сонячний годинник вимірює час за зміною довжини тіні від предмета, що падає на його диск. Сонячний час може відрізнятися від стандартного залежно від географічного положення та сезону. Місцевий Сонячний годинник показує саме місцевий час, адже орієнтується на сонячне світло. Його стрілка демонструє, де саме на небі розташоване Сонце, що дозволяє визначити приблизний час впродовж дня. Сонячний годинник вимірює час за зміною довжини тіні від предмета, що падає на його диск. Сонячний час може відрізнятися від стандартного залежно від географічного положення та сезону. Літній Сонячний годинник показує саме місцевий час, адже орієнтується на сонячне світло. Його стрілка демонструє, де саме на небі розташоване Сонце, що дозволяє визначити приблизний час впродовж дня. Сонячний годинник вимірює час за зміною довжини тіні від предмета, що падає на його диск. Сонячний час може відрізнятися від стандартного залежно від географічного положення та сезону.

2/15 Світовий океан охоплює… океани, моря, затоки, протоки Світовий океан є величезним водним тілом, яке формується в результаті взаємодії між океанами, морями, затоками та протоками. Озера та річки не входять у цю систему, оскільки їхні механізми функціонування та характеристики відрізняються від океанічних водойм. океани, моря, затоки, протоки, річки Світовий океан є величезним водним тілом, яке формується в результаті взаємодії між океанами, морями, затоками та протоками. Озера та річки не входять у цю систему, оскільки їхні механізми функціонування та характеристики відрізняються від океанічних водойм. океани, моря, затоки, протоки, річки, озера Світовий океан є величезним водним тілом, яке формується в результаті взаємодії між океанами, морями, затоками та протоками. Озера та річки не входять у цю систему, оскільки їхні механізми функціонування та характеристики відрізняються від океанічних водойм. океани, моря, затоки, протоки, річки, озера, канали Світовий океан є величезним водним тілом, яке формується в результаті взаємодії між океанами, морями, затоками та протоками. Озера та річки не входять у цю систему, оскільки їхні механізми функціонування та характеристики відрізняються від океанічних водойм.

3/15 Який з океанів є наймолодшим? Тихий Атлантичний океан вважається наймолодшим океаном, оскільки розширення його дна відбувається активніше, ніж в інших. Цей процес спричиняється рухом тектонічних плит. Вік Атлантичного океану – близько 30 мільйонів років. Атлантичний Атлантичний океан вважається наймолодшим океаном, оскільки розширення його дна відбувається активніше, ніж в інших. Цей процес спричиняється рухом тектонічних плит. Вік Атлантичного океану – близько 30 мільйонів років. Індійський Атлантичний океан вважається наймолодшим океаном, оскільки розширення його дна відбувається активніше, ніж в інших. Цей процес спричиняється рухом тектонічних плит. Вік Атлантичного океану – близько 30 мільйонів років. Північний Льодовитий Атлантичний океан вважається наймолодшим океаном, оскільки розширення його дна відбувається активніше, ніж в інших. Цей процес спричиняється рухом тектонічних плит. Вік Атлантичного океану – близько 30 мільйонів років.

4/15 Де містяться найбільші запаси прісної води у світі? У підземних водах Льодовики містять найбільші запаси прісної води. Вони складаються зі снігу та льоду, які протягом тисяч років поступово вирівнюються, ущільнюються та перетворюються власне на льодовики. Коли льодовики тануть, ця прісна вода потрапляє у річки та озера. У льодовиках Льодовики містять найбільші запаси прісної води. Вони складаються зі снігу та льоду, які протягом тисяч років поступово вирівнюються, ущільнюються та перетворюються власне на льодовики. Коли льодовики тануть, ця прісна вода потрапляє у річки та озера. У водосховищах Льодовики містять найбільші запаси прісної води. Вони складаються зі снігу та льоду, які протягом тисяч років поступово вирівнюються, ущільнюються та перетворюються власне на льодовики. Коли льодовики тануть, ця прісна вода потрапляє у річки та озера. В озерах Льодовики містять найбільші запаси прісної води. Вони складаються зі снігу та льоду, які протягом тисяч років поступово вирівнюються, ущільнюються та перетворюються власне на льодовики. Коли льодовики тануть, ця прісна вода потрапляє у річки та озера.

5/15 У північній частині якого материка неможливо побачити Полярну зірку? Євразії Полярну зірку, або Поляріс, не можна побачити у північній частині Австралії. Цей регіон розташований на південь від екватора, тому її жителі не можуть бачити Поляріс, яка завжди залишається над горизонтом Північної півкулі. Північної Америки Полярну зірку, або Поляріс, не можна побачити у північній частині Австралії. Цей регіон розташований на південь від екватора, тому її жителі не можуть бачити Поляріс, яка завжди залишається над горизонтом Північної півкулі. Африки Полярну зірку, або Поляріс, не можна побачити у північній частині Австралії. Цей регіон розташований на південь від екватора, тому її жителі не можуть бачити Поляріс, яка завжди залишається над горизонтом Північної півкулі. Австралії Полярну зірку, або Поляріс, не можна побачити у північній частині Австралії. Цей регіон розташований на південь від екватора, тому її жителі не можуть бачити Поляріс, яка завжди залишається над горизонтом Північної півкулі.

6/15 Яка гірська порода утворилася внаслідок застигання лави? Мармур Пемза утворюється під час вулканічного виверження, коли магма з високим вмістом газів вивергається на поверхню. Зниження тиску спричиняє виділення газів, які утворюють бульбашки. Швидке охолодження лави захоплює ці бульбашки, створюючи легку, пористу породу. Пісковик Пемза утворюється під час вулканічного виверження, коли магма з високим вмістом газів вивергається на поверхню. Зниження тиску спричиняє виділення газів, які утворюють бульбашки. Швидке охолодження лави захоплює ці бульбашки, створюючи легку, пористу породу. Пемза Пемза утворюється під час вулканічного виверження, коли магма з високим вмістом газів вивергається на поверхню. Зниження тиску спричиняє виділення газів, які утворюють бульбашки. Швидке охолодження лави захоплює ці бульбашки, створюючи легку, пористу породу. Вапняк Пемза утворюється під час вулканічного виверження, коли магма з високим вмістом газів вивергається на поверхню. Зниження тиску спричиняє виділення газів, які утворюють бульбашки. Швидке охолодження лави захоплює ці бульбашки, створюючи легку, пористу породу.

7/15 Який вулкан, що діє, розташований у Європі? Ареналь У Європі розташований вулкан Етна, а саме – на східному узбережжі Сицилії, Італія. Етна є одним з найбільш активних вулканів у світі та найвищим вулканом в Європі – висота сягає понад 3,3 тисячі метрів. Катмай У Європі розташований вулкан Етна, а саме – на східному узбережжі Сицилії, Італія. Етна є одним з найбільш активних вулканів у світі та найвищим вулканом в Європі – висота сягає понад 3,3 тисячі метрів. Етна У Європі розташований вулкан Етна, а саме – на східному узбережжі Сицилії, Італія. Етна є одним з найбільш активних вулканів у світі та найвищим вулканом в Європі – висота сягає понад 3,3 тисячі метрів. Монтань-Пеле У Європі розташований вулкан Етна, а саме – на східному узбережжі Сицилії, Італія. Етна є одним з найбільш активних вулканів у світі та найвищим вулканом в Європі – висота сягає понад 3,3 тисячі метрів.

8/15 Джунглі – це вологі екваторіальні ліси… Африки Вологі екваторіальні ліси Євразії називаються джунглями через їхню густу, непрохідну рослинність. Термін "джунглі" походить від санскритського слова "jaṅgala", яке означає "дика місцевість". Вологі екваторіальні ліси Африки називаються гілеї, а Південної Америки – сельваси. Південної Америки Вологі екваторіальні ліси Євразії називаються джунглями через їхню густу, непрохідну рослинність. Термін "джунглі" походить від санскритського слова "jaṅgala", яке означає "дика місцевість". Вологі екваторіальні ліси Африки називаються гілеї, а Південної Америки – сельваси. Євразії Вологі екваторіальні ліси Євразії називаються джунглями через їхню густу, непрохідну рослинність. Термін "джунглі" походить від санскритського слова "jaṅgala", яке означає "дика місцевість". Вологі екваторіальні ліси Африки називаються гілеї, а Південної Америки – сельваси.

9/15 З кожним кілометром у висоту температура знижується в середньому на… 3℃ При підйомі вверх температура знижується на приблизно 6℃ через охолодження повітря при зміні тиску. 6℃ При підйомі вверх температура знижується на приблизно 6℃ через охолодження повітря при зміні тиску. 9℃ При підйомі вверх температура знижується на приблизно 6℃ через охолодження повітря при зміні тиску. 12℃ При підйомі вверх температура знижується на приблизно 6℃ через охолодження повітря при зміні тиску.

10/15 В якому рядку всі країни є монархіями? Катар, Оман, Португалія, Аргентина Катар є абсолютною монархією. Швеція, Андорра та Іспанія – це конституційні монархії. Така форма правління в цих країнах зумовлена історичними, культурними та політичними традиціями. У конституційних монархіях монарх є символом єдності та стабільності, але реальна влада перебуває в руках парламенту та уряду. В абсолютних монархіях, таких як Катар, монарх має велику владу та контроль над країною. Оман, Албанія, Данія, Північна Македонія Катар є абсолютною монархією. Швеція, Андорра та Іспанія – це конституційні монархії. Така форма правління в цих країнах зумовлена історичними, культурними та політичними традиціями. У конституційних монархіях монарх є символом єдності та стабільності, але реальна влада перебуває в руках парламенту та уряду. В абсолютних монархіях, таких як Катар, монарх має велику владу та контроль над країною. Швеція, Албанія, Монако, Ісландія Катар є абсолютною монархією. Швеція, Андорра та Іспанія – це конституційні монархії. Така форма правління в цих країнах зумовлена історичними, культурними та політичними традиціями. У конституційних монархіях монарх є символом єдності та стабільності, але реальна влада перебуває в руках парламенту та уряду. В абсолютних монархіях, таких як Катар, монарх має велику владу та контроль над країною. Катар, Швеція, Андорра, Іспанія Катар є абсолютною монархією. Швеція, Андорра та Іспанія – це конституційні монархії. Така форма правління в цих країнах зумовлена історичними, культурними та політичними традиціями. У конституційних монархіях монарх є символом єдності та стабільності, але реальна влада перебуває в руках парламенту та уряду. В абсолютних монархіях, таких як Катар, монарх має велику владу та контроль над країною.

11/15 Яка держава є найменшою у світі? Люксембург Ватикан – найменша держава у світі із площею 0,44 км². Вона розташована у межах міста Риму, Італія. Ватикан також є найменшим за чисельністю населенням, оскільки його населення становить лише кілька сотень людей. Ватикан Ватикан – найменша держава у світі із площею 0,44 км². Вона розташована у межах міста Риму, Італія. Ватикан також є найменшим за чисельністю населенням, оскільки його населення становить лише кілька сотень людей. Ліхтенштейн Ватикан – найменша держава у світі із площею 0,44 км². Вона розташована у межах міста Риму, Італія. Ватикан також є найменшим за чисельністю населенням, оскільки його населення становить лише кілька сотень людей. Монако Ватикан – найменша держава у світі із площею 0,44 км². Вона розташована у межах міста Риму, Італія. Ватикан також є найменшим за чисельністю населенням, оскільки його населення становить лише кілька сотень людей.

12/15 Яка країна світу є найменш густонаселеною? Казахстан Найменш густонаселеною країною у світі є Монголія. Тут проживає 1,7 людини на квадратний кілометр. Причиною такої низької щільності населення є велика площа країни та розмаїтість її ландшафту, що включає пустелі, степи й гори. Для порівняння: станом на 2021 рік густота населення Великої Британії складала 277 людей на квадратний метр. Туркменістан Найменш густонаселеною країною у світі є Монголія. Тут проживає 1,7 людини на квадратний кілометр. Причиною такої низької щільності населення є велика площа країни та розмаїтість її ландшафту, що включає пустелі, степи й гори. Для порівняння: станом на 2021 рік густота населення Великої Британії складала 277 людей на квадратний метр. Непал Найменш густонаселеною країною у світі є Монголія. Тут проживає 1,7 людини на квадратний кілометр. Причиною такої низької щільності населення є велика площа країни та розмаїтість її ландшафту, що включає пустелі, степи й гори. Для порівняння: станом на 2021 рік густота населення Великої Британії складала 277 людей на квадратний метр. Монголія Найменш густонаселеною країною у світі є Монголія. Тут проживає 1,7 людини на квадратний кілометр. Причиною такої низької щільності населення є велика площа країни та розмаїтість її ландшафту, що включає пустелі, степи й гори. Для порівняння: станом на 2021 рік густота населення Великої Британії складала 277 людей на квадратний метр.

13/15 В якій країні домінує релігія синтоїзм? Японія Синтоїзм є традиційною японською релігією, яка базується на віруваннях у природні сили та божества, пов'язані зі стихіями, природними явищами та предками. Ця релігія глибоко вплетена в культуру та історію Японії. Індонезія Синтоїзм є традиційною японською релігією, яка базується на віруваннях у природні сили та божества, пов'язані зі стихіями, природними явищами та предками. Ця релігія глибоко вплетена в культуру та історію Японії. Камбоджа Синтоїзм є традиційною японською релігією, яка базується на віруваннях у природні сили та божества, пов'язані зі стихіями, природними явищами та предками. Ця релігія глибоко вплетена в культуру та історію Японії. Південна Корея Синтоїзм є традиційною японською релігією, яка базується на віруваннях у природні сили та божества, пов'язані зі стихіями, природними явищами та предками. Ця релігія глибоко вплетена в культуру та історію Японії.

14/15 В яких країнах Європи переважає іслам? Албанія, Боснія і Герцеговина Іслам переважає в таких країнах Європи, як Албанія та Боснія і Герцеговина. Ця релігія стала панівною там через історичні, культурні та політичні фактори. Наприклад, у Боснії і Герцеговині іслам був введений під час Османської імперії, та відображає довгу історію впливу цієї релігії в регіоні. Албанія, Андорра Іслам переважає в таких країнах Європи, як Албанія та Боснія і Герцеговина. Ця релігія стала панівною там через історичні, культурні та політичні фактори. Наприклад, у Боснії і Герцеговині іслам був введений під час Османської імперії, та відображає довгу історію впливу цієї релігії в регіоні. Боснія і Герцеговина, Хорватія Іслам переважає в таких країнах Європи, як Албанія та Боснія і Герцеговина. Ця релігія стала панівною там через історичні, культурні та політичні фактори. Наприклад, у Боснії і Герцеговині іслам був введений під час Османської імперії, та відображає довгу історію впливу цієї релігії в регіоні. Андорра, Північна Македонія Іслам переважає в таких країнах Європи, як Албанія та Боснія і Герцеговина. Ця релігія стала панівною там через історичні, культурні та політичні фактори. Наприклад, у Боснії і Герцеговині іслам був введений під час Османської імперії, та відображає довгу історію впливу цієї релігії в регіоні.