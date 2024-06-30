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Чи розберетесь ви із сонячним годинником та чи розпізнаєте джунглі? Перевірте свої шкільні знання з географії. ТЕСТ

Альона Павлюк — 30 червня, 06:00
stori/Depositphotos
Чи розберетесь ви із сонячним годинником та чи розпізнаєте джунглі? Перевірте свої шкільні знання з географії. ТЕСТ
stori/Depositphotos

Зазвичай з нею знайомляться у 6 класі, й саме вона відкриває дітям складно влаштований, але дуже захопливий світ. Вона – це географія.

Цей предмет може розповісти не тільки про будову Землі, океани, клімат і природні зони, а й про економічне і політичне життя країн.

Географія також є другою за популярністю дисципліною на вибір, який цьогорічні випускники складають на НМТ. Тож пропонуємо і вам зробити експрес-перевірку своїх знань.

Створити цей тест "УП. Життя" допомогла вчителька географії чернівецького ліцею "Соломон" Любов Патраш.

Загляньте наостанок в атлас і почнімо!

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