Не тільки люди так вміють: вчені дослідили, як мавпи кепкують одне з одного

Вчені зі США досліджували "почуття гумору" у тварин і виявили, що вони можуть дражнити один одного. Їм вдалося виокремити 18 форм грайливої поведінки у людиноподібних мавп (шимпанзе, бонобо, горил та орангутангів). Найчастіше ті штовхалися, забирали предмети та тягали за шерсть одне в одного.

Дослідники проаналізували 75 годин відео, записаного у зоопарку Сан-Дієго, на якому тварини взаємодіють між собою. Результати дослідження, опублікованого в науковому журналі The Royal Society, свідчать, що шимпанзе кепкували одне з одного найчастіше, а бонобо – рідше.

Вчені намагалися з’ясувати, чи тварини роблять це навмисно. Науковці виявили, що мавпи обирали собі особину, з якої кепкуватимуть: вони дражнили і повторювали свої дії, якщо на них не було реакції. При цьому мавпи очікували зворотної відповіді.

"Ми часто спостерігали, як дитинча підкрадається ззаду до дорослої мавпи, яка була зайнята доглядом за іншою мавпою, і штовхало її або било по спині, іноді навіть раптово.

Потім вони чекали на реакцію дорослого. Зазвичай ті просто ігнорували їх, і тому дитинчата продовжували дражнити й поводилися так, щоб їх було дедалі важче ігнорувати. Іноді навіть били дорослих усім тілом", – розповіла біологиня Ізабель Лаумер.

Біологи кажуть, що кепкування мали й грайливий характер. У 40% випадків вчені помітили ознаки задоволення в обох мавп – за їхньою розслабленою поведінкою.

Приблизно у чверті випадків (24%) дослідники спостерігали зміну ролей, коли об'єкт пізніше спрямовував свою поведінку на того, хто дражнив їх раніше.

41% ігор мали грубий характер – імітацію укусів, боротьбу, переслідування та лоскотання. Також 30% кепкувань були спонтаними та добровільними. У 42% випадків обидві тварини перебували в розслабленому стані перед початком взаємодії.

"Щоб жартувати як люди, треба мати досить складні когнітивні здібності. Потрібно володіти теорією розуму (здатність уявити світ з точки зору іншого), знати соціальні норми та вміти передбачати реакцію інших", – сказала Лаумер.

Спостереження за поведінкою чотирьох видів людиноподібних мавп, які здатні грайливо дражнити, дає шанс зрозуміти еволюцію почуття гумору, додають дослідники.

Раніше ми розповідали, що гігантські людиноподібні мавпи, ймовірно, вимерли через кліматичні зміни.