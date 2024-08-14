Вчені знайшли спосіб "розрядити" суперечку між парами

Як не закипіти в конфлікті

Вчені дослідили сварки у парах та припускають, що 5-секундна перерва допоможе розрядити суперечку.

Про це йдеться у результатах дослідження, яке опублікували в журналі Nature, пише The Guardian.

Психологи з Університету Сент-Ендрюса провели експерименти з 81 парою.

"Звучить очевидно, але це перший раз, коли хтось експериментально продемонстрував зниження агресії після вимушених перерв.

Примусові 5-секундні паузи були такими ж ефективними, як 10 чи 15-секундна перерва. Це показує, що навіть найкоротша пауза може допомогти розрядити сварку", – сказала докторка філософії в університетській школі психології та неврології Анни МакКаррі.

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Вона додала, що це простий та ефективний прийом для зменшення негативних емоцій під час суперечок.

"Це дешевше, ніж терапія для пар, і його можна легко інтегрувати в повсякденні взаємодії", – наголосила вона.

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Щоб виміряти вплив вимушеної перерви, дослідники спроєктували конфлікт. Вони залучили пари до змагання, де партнери могли видавати неприємний звук на свого партнера. Було 30 раундів гри з перервами через різні проміжки часу.

Потім дослідники проаналізували емоції учасників із записів з камер за допомогою штучного інтелекту.

Вчені зауважили, що пари переважно відповідають рівню агресії один одного навіть на високому рівні. Але коротка перерва порушувала "схему відплати", що призвело до зниження загальної агресії.

Але науковці зазначають, що стратегія має свої обмеження.

"Цей підхід не стосується сценаріїв домашнього насильства. Йдеться про вирішення буденних, повсякденних суперечок, які виникають у пар і які можуть загостритися", – сказав професор Маккаррі.