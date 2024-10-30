Ваучер на навчання: що це, і як допоможе безкоштовно здобути освіту

В Україні діє державна програма, за якою деяким категоріям дорослих можуть видати ваучери на безкоштовне навчання.

Ваучер – це сертифікат, яким можна скористатися, щоб вступити у профтех, коледж чи виш і здобути нову професію. Або ж отримати наступний освітній рівень освіти за нинішнім фахом. За задумом Міністерства економіки, це допоможе людям ефективніше конкурувати з іншими на ринку праці.

Хто може отримати ваучер на освіту, на кого можна вивчитися і як скористатися можливістю – розповідаємо.

Хто може розраховувати на грошову допомогу?

Ваучер на навчання можуть отримати:

люди, старші за 45 років, які мають не менше 15 років страхового стажу;

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які не змогли знайти роботу, яка їм підходить;

люди з інвалідністю;

учасники бойових дій (УБД);

військові, звільнені зі служби, ветерани (протягом трьох років з дня звільнення);

люди, які отримали поранення, контузію, каліцтво або хворобу через війну з Росією;

люди, звільнені з російського полону або ті, кого утримували в неволі, ув'язнили росіяни.

Не отримають ваучер ті, хто:

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досягли пенсійного віку;

протягом останніх трьох років вже проходили перепідготовку для безробітних;

зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні;

не мають професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти;

не працюють, але для них є відповідна робота за спеціальністю.

Яку професію можна здобути за програмою?

Навчатися за ваучером можна на 155 спеціальностях. Серед них ІТ-технології, будівництво, транспорт, освіта, медицина, сільське господарство. За програмою можна навіть вивчати ракетно-космічну техніку і пожежну справу.

Цьогоріч найпопулярніша професія серед учасників – медсестринство (3629 ваучерів). На наступному місці психологія (3144), далі за популярністю спеціальність кухаря (1775), водія (1354) та дошкільна освіта (861).

Список професій для навчання за ваучером періодично оновлюється. Повний перелік можна знайти у наказі Мінекономіки.

Де можна навчатися за ваучером?

Ваучером можна скористатися лише один раз. Професію, заклад освіти і форму такого навчання людина обирає самостійно.

За програмою дозволяють вступати до професійно-технічних училищ, коледжів, інститутів чи університетів, або ж дають можливість пройти курси підвищення кваліфікації одразу на підприємстві, в установі чи організації. Умова – ці місця повинні мати відповідну ліцензію.

Перелік закладів освіти, де доступне навчання за ваучерами, розмістили на сайті Міністерства освіти.

Безкоштовно або зі знижкою власник ваучера може здобути ступінь молодшого спеціаліста, кваліфікованого робітника, молодшого, звичайного бакалавра чи магістра. Утім, лише якщо вступатиме на наступний освітній рівень після попереднього. До прикладу, на магістратуру після бакалаврату.

Однак якщо людина вже має магістерський ступінь, то не може використати ваучер, щоб навчатися на аспірантурі чи докторантурі. При цьому має змогу вступити на магістратуру іншої спеціальності.

Навчання за ваучером може бути як денним, так і заочним чи дистанційним. Таку допомогу студент не зможе отримати під час навчання, а лише перед вступом.

Для навчання за ваучером самостійно можна обрати одну із 155 професій barks/depositphotos

Яка сума ваучера на навчання?

Вартість ваучера залежатиме від суми, яку потрібно заплатити за навчання на конкретній спеціальності. Утім, державна допомога не може бути вищою за 30 280 гривень – десять прожиткових мінімумів.

Якщо навчання в закладі освіти коштує більше, людина або її роботодавець можуть доплатити суму, якої бракує.

Ваучери оплачують коштами з Фонду соцстрахування на випадок безробіття.

Якщо людина отримала ваучер, але не використала його, то не муситиме повертати гроші державі.

Куди подати заяву на ваучер, і які документи потрібні?

Щоб претендувати на ваучер, потрібно подати заяву до центру зайнятості або заповнити анкету на сайті і залишити її онлайн.

До паперової заяви варто буде додати:

український паспорт;

документ про освіту (професійну, професійно-технічну, фахову передвищу, вищу) або документ про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації. Замість оригіналу можна принести дублікат чи використати еДокумент;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

трудову книжку, її дублікат, засвідчена копія або відомості про роботу з витягу реєстру застрахованих осіб (для людей, старших за 45 років) . Якщо цих документів немає або людина не укладала трудовий договір, то можна подати довідку про прийняття та звільнення з роботи, цивільно-правовий договір чи інший документ, який буде підтверджувати зайнятість;

. Якщо цих документів немає або людина не укладала трудовий договір, то можна подати довідку про прийняття та звільнення з роботи, цивільно-правовий договір чи інший документ, який буде підтверджувати зайнятість; довідку, яка підтверджує страховий стаж за період військової служби (для ветеранів) . Її має видати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, в якому людина стоїть на обліку, або військова частина, де вона проходила службу;

. Її має видати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, в якому людина стоїть на обліку, або військова частина, де вона проходила службу; копію витягу з наказу про звільнення зі служби та документи, які підтверджують підставу для звільнення (для ветеранів) ;

; посвідчення учасника бойових дій, копію довідки про безпосередню участь у бойових діях або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (для військових та людей, які отримали інвалідність через бойові дії) ;

; номер довідки про взяття на облік ВПО, дату видачі та назву органу, що її видав (для внутрішньо переміщених осіб) ;

; документ, який підтверджує факт позбавлення свободи внаслідок агресії РФ (для ув'язнених, утримуваних росіянами та звільнених з полону) ;

; копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК), яка підтверджує інвалідність (для людей з інвалідністю) ;

; індивідуальний реабілітаційний план та копію висновку лікарсько-консультативної комісії, довідки військово-лікарської комісії (ВЛК), або довідки про обставини травми (для людей, які отримали поранення, контузію, каліцтво через бойові дії).

Центр зайнятості має ухвалити рішення про ваучер упродовж восьми днів після того, як заявник подасть документи. Електронну заяву мають опрацювати впродовж трьох днів. Ще протягом трьох днів працівники ЦЗ повинні повідомити йому про рішення.

Заявку на ваучер можна подати на сайті Державної служби зайнятості Скриншот сайту

Для того, щоб отримати ваучер, людина має звернутися до центру зайнятості упродовж п'яти днів після того, як отримає повідомлення з підтвердженням.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, невдовзі з'явиться можливість отримати ваучер через Дію.

За планом, після того, як заявник введе необхідну інформацію про себе, система зможе автоматично перевірити дані та запропонувати варіанти навчальних програм. Ваучер матиме вигляд електронної картки з сумою 30 тисяч гривень. У додатку людина зможе обрати навчальний заклад та оплатити навчання.

Коли можна почати навчатися за програмою?

Упродовж трьох місяців після того, як учасник програми отримає ваучер, він має укласти договір про навчання із закладом освіти.

Профтех, коледж чи університет самостійно подає центру зайнятості копію договору, повідомляє про вартість навчання та надсилає рахунок для його оплати. Після цього щомісяця інформує ЦЗ про те, чи людина відвідує заняття та виконує програму або ж про те, чи та склала сесію, якщо навчається за заочною або дистанційною формою.

Якщо студент порушив умови договору про навчання, заклад освіти може його відрахувати.

У випадку, коли людина припинила навчання без поважних причин, то протягом 30 робочих днів має сама повернути закладу освіти частину коштів за залишок навчального курсу. Тоді профтех, коледж чи виш надсилає їх на рахунок центру зайнятості, який видав ваучер.

Студент або студентка не мусять повертати кошти, якщо припиняють навчання з поважних причин:

їх засудили до позбавлення волі, арешту або примусового лікування;

вони померли або їх оголосили зниклими безвісти, недієздатними чи обмежено дієздатними;

вони не можуть продовжувати навчання за станом здоровʼя і мають відповідні медичні протипокази;

вони переїхали з постійного місця проживання в інше;

студентка пішла в декретну відпустку;

студента призвали на військову службу під час мобілізації;

вони мають інші причини, які не залежать від них, і можуть підтвердити їх документами.

За даними Міністерства економіки, з початку 2024 року ваучерами скористалися 20 тисяч людей. Держава профінансувала їхнє навчання на 223 мільйони гривень. Минулого року на програму витратили 252 мільйони.