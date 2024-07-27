Хрусткі чебуреки: 3 рецепти, які вдадуться кожному

Чебуреки – дуже літня страва, хоча й не містять жодних сезонних інгредієнтів. Їх особливо добре смакувати за містом з холодним квасом, салатом або й просто з огірком вприкуску. Нагнали вам апетиту? Заплануйте приготувати собі цю просту страву, щойно спаде нестерпна спека.

У кожного, хто любить куховарити, має бути свій власний перевірений рецепт приготування чебуреків. Пропонуємо вам обрати варіант до душі – на горілці та на окропі, з заварного тіста чи з лаваша – кожен з них вартий уваги, місця в кулінарній книзі та дегустації.

Приготувати чебуреки в домашніх умовах нескладно. Яким би не був рецепт тіста на чебуреки, воно має вийти еластичне, бути добре вимішаним та не липнути до рук.

Начинка для чебуреків – не лише фарш. Це може бути твердий сир, кисломолочний сир з часником, картопляне пюре з цибулею. Інгредієнти можна міксувати, додавати нарізаний кружальцями помідор, ба, навіть зробити солодку начинку.

Якщо все ж обираєте м’ясну, то подбайте про те, щоб вона була досить соковитою. До сухого фаршу незле додати трохи води, обов’язково дуже холодної. Соковитості додасть також цибуля з часником та помідори.

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Чебуреки "Кримські"

Інгредієнти

Для тіста:

500 г борошна

1 яйце

0,5 ч.л. солі

1 ч.л. цукру

300 мл окропу

2 ст.л. олії

1 ст.л. горілки

Для начинки:

500 г фаршу (можна будь-якого на ваш смак)

1 цибулина

зелень

150 мл крижаної води

2 ст.л. соєвого соусу

Приготування

100 г борошна замішати з 200 мл окропу. Окремо змішати 300 г борошна з яйцем, сіллю, цукром горілкою, олією та рештою води. З'єднати з попередньою сумішшю і додати решту борошна. Замісити еластичне тісто і накрити його плівкою, доки готуєте начинку.

У фарш додати крижану воду та соєвий соус, дрібно порізану зелень та цибулю (натерту на тертці чи перекручену мясорубкою).

З тіста зробити кульки, вагою по 50 г, розкатати тонко, як папір. Покласти начинку, загорнути, заліпити і смажити в олії до готовності.

Чебуреки з лаваша

Інгредієнти:

1 уп. лаваша тако (маленькі круглі лаваші)

200 г курячого фаршу

цибуля, часник (кількість за смаком, можна не додавати)

сіль

спеції

30-50 мл води

Приготування

Фарш змішати зі спеціями та часником, добре вимішати, додати дуже холодну воду. Начинка має вийти рідкувата. Можна додати до неї також натертий на тертку твердий сир.

Начинку викласти на половинку лаваша тако, залишивши по краю відстань приблизно 1,5 см. Змастити пензликом краї всього лаваша водою, скласти, стиснути по краю і викласти на сковорідку, змащену олією. Обсмажити з обох боків.

Чебуреки з заварного тіста від Лілії Цвіт

Інгредієнти (на 12 шт.)

для тіста:

300 мл окропу

50 мл олії

600 г борошна

1,5 ч.л. солі

для начинки:

300 г м’яса

1 цибулина.

сіль

спеції

Приготування

До окропу додаємо сіль і олію, перемішуємо і виливаємо суміш у просіяне борошно. Перемішуємо ложкою і обережно, щоб не обпектися, замішуємо руками. Тісто треба добре вимішати, воно виходить густе і досить еластичне. Накриваємо і залишаємо до повного вистигання

Фарш вимішати зі спеціями і подрібненою цибулею. Якщо занадто сухий чи твердий – додати трохи води.

Розділяємо тісто на 12 кульок. Кожну з них тонко розкачуємо (товщиною близько 2 мм). На одну половинку кола тонким шаром викладаємо фарш і заліплюємо краї. У сковороду наливаємо олію так, щоб повністю покрила дно. Смажимо чебуреки на помірному вогні з обох боків.