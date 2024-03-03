Як в українських профтехах навчатимуть керувати цивільними дронами: деталі пілотного проєкту

У 2024 році сім професійно-технічних училищ України приєдналися пілотного проєкту, в рамках якого запроваджують нову освітню програму – "Оператор цивільних дронів". З його реалізацією українським освітянам допомагає представництво ЄС.

“Дрони використовують у багатьох професіях. Ця кваліфікація, ця компетенція дуже розвивається. Наприклад, у будівництві, аграрному секторі, топографії.

Багато використовують дрони в кінематографі або журналісти. Тому в багатьох професіях запроваджуються такі навички”, – повідомив заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

За його словами, коледжі, в яких студенти першими опановуватимуть новий фах, вже отримали дрони та інше необхідне для навчання матеріальне обладнання. А викладачі навчалися на операторів дронів, а також тому, як викладати цей фах.

“Це різні дрони – і DJI mavic, який найбільше використовують, є аграрні дрони, більші, з яких можна обприскувати поле та багато інших задач виконувати.

Тому пілотні заклади повністю забезпечені необхідним обладнанням і навичками, щоб викладати”, – сказав заступник міністра.

Пілотний проєкт наразі реалізовуватимуть у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях.

Посадовець зазначив, що є й інші заклади, які поступово запроваджують такі курси: як у форматі гурткової роботи, так і у форматі підвищення кваліфікації для дорослого населення, яке може прийти саме на цей модуль для операторів дронів.

“Не завжди там повний комплект є всього, але ми над цим працюємо і будемо надалі поширювати таку практику, оскільки бачимо, наскільки вона є популярною і корисною”, – зазначив він.

Дмитро Завгородній також пояснив, що навички оператора цивільних дронів передбачені саме для застосування їх відповідно до своєї професії. Наприклад, будівельний заклад навчатиме операторів виконанню саме тих завдань, які пов’язані зі сферою будівництва.

Але невдовзі підлітки в Україні зможуть опанувати також керування військовими дронами, наприклад, FPV. За словами замміністра, з вересня це буде входити в загальноосвітню програму “Захист України”: управлінню БпЛА будуть навчати всіх здобувачів освіти і в школах, і в закладах профтехосвіти, і в коледжах.

Раніше Дмитро Завгородній розповідав, як якісна профтехосвіта може вирішити кадровий голод для відбудови країни.