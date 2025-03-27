Російські спецслужби все активніше вербують українських підлітків: як цьому протидіяти

Російські спецслужби вербують дітей у інтернеті, обіцяючи "легкі" гроші, або ж погрожуючи

Впродовж останнього місяця в українському інформаційному просторі все частіше з'являються повідомлення відомо про спроби ворожих спецслужб вербувати українських підлітків для виконання диверсійних завдань.

Наймолодшій дитині, яку намагалися завербувати росіяни, лише 12 років.

Дітям обіцяють легкі гроші, маніпулюють і навіть вдаються до погроз чи шантажу. Потім вони дистанційно підривають своїх агентів. Так, наприклад, сталось у Івано-Франківську, де 11 березня росіяни підірвали двох завербованих підлітків 17 та 15 років, які переносили вибухівку до місця закладки.

Про те, як батьки можуть вберегти своїх дітей від вербування, пояснили у благодійному фонді "Голоси дітей".

Хто з дітей у зоні ризику

Психологи та експерти зауважують, що російські спецслужби першочергово націлюються на підлітків, які:

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шукають додаткового заробітку й хапаються за будь-які оголошення про роботу;

активні й ініціативні, але не вміють спрогнозувати наслідків своїх дій;

не обізнані про юридичну відповідальність, зокрема щодо неповнолітніх;

мають низьку самооцінку, почуваються самотніми або ізольованими, не відчувають підтримки в сім’ї.

"Коли ми відчуваємо безсилля й тривогу, хтось здатен переконати нас у значущості певних дій. Саме тут залучають пропаганду й маніпулювання емоціями", – йдеться у матеріалі.

Як росіяни шукають підлітків

Російські куратори знаходять Telegram-канали й групи в соцмережах, які пишуть про пошук роботи чи "рейди ТЦК", або публікують розважальний контент (знайомства, відеоігри).

На таких платформах розміщують оголошення на кшталт "віддалена зайнятість – висока оплата".

Підліткам, які відгукнулися, спершу дають прості завдання, щоб перевірити їхню готовність (як-от поширення листівок). Із часом завдання ускладнюють (наприклад, сфотографувати об’єкт), заманюючи маніпуляціями й обманом.

Якщо підліток сумнівається, його переконують, що відповідальності за це не буде, або ж залякують.

Крім того, росіяни можуть грати роль друга, втираючись у довіру, або ж представлятися поліцією і просити особисті дані.

Як перевірити автентичність акаунту

Експерти називають ряд ознак, що акаунт може бути фейковим:

акаунт створено нещодавно;

мало дописів, фото або друзів;

швидко переходить до особистих тем і намагається виманити персональні дані.

Якщо в незнайомця чи незнайомки є фото, потрібно закинути його в ресурси для перевірки, наприклад, у Google Images, TinEye та AI or Not. Таким чином можна дізнатись, якщо зображення чуже або створене за допомогою штучного інтелекту.

Якщо є його номер телефону чи email, можна перевірити його через додатки X-Ray Contact або Truecaller.

Як захистити свої акаунти від кібератак

Експерти радять:

вмикати двофакторну автентифікацію усюди – краще це робити через застосунки типу Google Authenticator, а не SMS;

обмежувати видимість профілю та налаштувати приватність на "лише для друзів";

вимикати геолокацію у постах і фото;

регулярно переглядати дозволи для застосунків (які мають доступ до акаунту);

перевіряти активні сесії (сеанси) в месенджерах і соцмережах.

Як діяти батькам у разі підозри щодо вербування дитини

"Червоними прапорцями" є такі ознаки:

дитина стає замкнутою й агресивною, уникає розмов із рідними;

втрачає інтерес до попередніх захоплень;

різко змінює коло спілкування, друзів;

усе втаємничує та приховує.

Через свої вікові особливості підлітки інформаційно вразливі. Але навіть у важких умовах вони можуть знайти внутрішню опору через значимі постаті (наприклад, родичів чи вчителів).

Якщо у батьків є підозри, що їхню дитину намагаються завербувати, потрібно щиро поговорити та дізнайтися подробиці (як, де, що саме відбулось і хто ще залучений).

"Дайте підлітку контроль над розмовою. Не тисніть, щоб він відкрився сам.

Почніть м’яко: "Можемо поговорити? Я помітив, що ти дивишся дещо, мене це трошки лякає. Можеш поділитися чому? Ні? Окей, коли будеш готовий, я вислухаю та підтримаю. Я тебе люблю й прислухаюся", – радять експерти.

Можна звернутися за консультацією до системи безоплатної правничної допомоги за номером 0 800 213 103.

Також обов’язково потрібно зберегти скриншоти й посилання на акаунт зловмисника, а тоді звернутися до кіберполіції або СБУ з повідомленням про спробу вербування (0 800 501 482, або написати через чатбот "Спали ФСБшника").

"У жодному разі не варто відповідати на провокаційні запити, надсилати комусь свої дані чи переходити за підозрілими лінками.

Варто заблокувати ймовірних зловмисників та поскаржитися на їхній акаунт, за потреби перевірити пристрої на злам та змінити паролі", – йдеться у матеріалі.

Як убезпечити підлітка

Перш за все, батькам потрібно цікавитися інтересами дитини: з ким вона спілкується й що дивиться. Без контролю й допитів, через щиру зацікавленість.

Ще один варіант – допомогти знайти цікаве захоплення: спорт, творчість, волонтерство. Так дитина буде менш вразливою.

Що варто зробити вже зараз:

розкажіть дитині про випадки вербування підлітків службами РФ і можливі наслідки такої діяльності, запитайте, чи були в неї підозрілі контакти з незнайомцями;

запевніть дитину, що вона може довіряти вам, бо ви завжди на її боці;

учіть, що будь-яка пропозиція анонімного заробітку чи завдання від дорослого дитині – це привід насторожитися;

розвивайте навички відмови – проговоріть із дитиною фрази, які допоможуть їй вийти з ризикованої ситуації ("Ні, це незаконно", "Я розповім батькам", "Дайте мені спокій").

Також є низка сервісів для батьків, які дозволяють моніторити безпеку дитини, при цьому не порушуючи її особисті кордони. Вони можуть підійти зокрема для підлітків:

Google Family Link – дозволяє слідкувати за активністю в інтернеті, не переглядаючи приватні чати;

Qustodio – показує, скільки часу дитина проводить в мережі й дає змогу блокувати небезпечні сайти;

Bark – аналізує зміст повідомлень на ризики (булінг, шантаж) і надсилає батькам лише загальні попередження без деталей.

Яка відповідальність за скоєні підлітками злочини

Відповідальність за злочини на користь Росії для неповнолітніх може коливатися від пробації (контроль та ресоціалізація без позбавлення волі) до реального строку (3-15 років за ґратами залежно від тяжкості злочину).

Також передбачене відшкодування збитків, яке може лягти як на підлітка, так і на батьків.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про 14-річну школярку з Тернополя, яку окупанти завербували для теракту біля райвідділу поліції, шантажуючи її та погрожуючи публікацією відвертих фото в інтернеті.