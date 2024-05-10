Звільнення для догляду за хворою дитиною: хто з військових може ним скористатися

Тимчасове звільнення у зв'язку з необхідністю догляду за хворою дитиною може тривати до 14 календарних днів.

Військовослужбовці можуть скористатися можливістю тимчасового звільнення від службових обов’язків для догляду за хворою дитиною.

Це передбачають зміни до Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", які набули чинності 3 травня, повідомляє правозахисний центр для військових "Принцип".

Відтепер воїни можуть звернутися до командування військової частини з проханням надати звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку із хворобою дитини віком до 14 років.

До заяви необхідно додати медичний документ, який підтвердить те, що дитина дійсно потребує стаціонарного лікування.

При наданні тимчасового звільнення за військовослужбовцями зберігається грошове забезпечення.

Відповідно до закону, скористатися правом на таке звільнення можуть жінки, які перебувають на військовій службі, а також чоловіки у випадках, якщо мати дитини:

не здійснює піклування про дитину, зокрема через смерть;

позбавлена батьківських прав;

перебуває в лікувальному закладі.

Звільнення триватиме протягом часу, який зазначений у документі із медичного закладу, але не більше 14 календарних днів.

Оскільки звільнення у зв’язку з потребою в догляді дитини не є одним із видів відпустки, законодавство не встановлює ліміту кількості таких звільнень на рік. Єдиною підстава звільнення є необхідність піклуватися про дитину, тому його мають надавати так часто, як така потреба виникатиме.

Раніше ми розповідали, про види відпусток для військових та що робити у випадку відмови командування їх надати.