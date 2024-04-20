Глазур для паски, яка не липне і не кришиться. 6 перевірених рецептів

Прикрашати паски – трепетне і творче заняття, родом із дитинства. Але передсвятковий, улюблений у багатьох момент може з легкістю зіпсувати невдалий рецепт глазурі.

Якщо ви щороку експериментуєте і не завжди вдало, якщо досі не знайшли рецепта, який би зайняв почесне місце у вашому записнику – готуйте ручку або скріньте та зберігайте.

"УП.Життя" зібрала для вас перевірені рецепти глазурі на паску. Тепер просто оберіть собі до смаку і перетворіть декорування пасхальної здоби на маленьке свято.

Як приготувати глазур на паску, щоб не липла і не кришилась

Боїтеся, аби верхівка з посипками не кришилася – краще обрати глазур на паску без яєць, тобто не білкову. Нам полюбилися рецепти з желатином, маршмелоу, шоколадом та цукровою пудрою. Або ж можна додати желатин в білкову глазур.

Білкова глазур також не підходить для дітей, адже у ній використовуються сирі яйця.

Якщо вже готові, прикращені глазур’ю паски все ще липкі і переробляти вже ніколи – можна або підсушити їх в духовці на невеликій температурі, або через ситечко присипати сухим молоком.

Якщо любите "патьоки" на пасці - краще зробити глазур трошки рідшою. Liudmila Chernetska/Getty Image

Якщо паски з білковою глазур’ю поставити на 5-10 хвилин в духовку на 200 градусів – вона не просто підсохне, а й зарум’яниться і матиме скоринку.

Часу на глазур зовсім нема – розтопіть плитку білого шоколаду, додавши туди 1 ст. л. масла. В холодильнику така імпровізована глазур-помадка схопиться досить швидко, не розмазується і гарно ріжеться.

Важлива і неочевидна деталь у приготуванні правильної глазурі – хороший міксер. Збити білки до стійких піків ручним заглибним блендером можливо, але буде трохи проблематично. Крім того, збивати треба досить тривалий час і якщо техніка має малу потужність – ризикуєте вчинити коротке замикання.

Більшість видів глазурі слід наносити на охолоджену паску. На теплому хлібі вона буде танути і може просто стекти.

Глазур на паску з желатином

Один з рецептів, який нам полюбився – глазур на паску без яєць, на желатині. За рецептом виходить текстурована маса густої консистенції, яка гарно тримає форму. Глазур не кришиться і після того, як остаточно висохне, не липне.

Глазур на паску на желатині

Інгредієнти:

5 г желатину,

25 мг води,

50 мл апельсинового чи лимонного фрешу,

125 г цукру.

Желатин слід залити водою кімнатної температури, перемішати і залишити набухати на 10-15 хвилин.

До апельсинового фрешу додайте цукор та постійно помішуючи доведіть до кипіння. Щойно закипіло і розчинився цукор – знімайте з вогню і поступово, помішуючи додайте желатин.

Однорідну масу, яка вийшла залиште охолонути (буде швидше, якщо поставити посудину в холодну воду).

Коли маса охолонула до кімнатної температури збийте її міксером, поступово нарощуючи швидкість. Густину глазурі можна регулювати тривалістю збивання – якщо потрібна рідша і більші патьоки, слід збивати менше. Відповідно, якщо збивати довше, глазур поступово ставатиме більш текстурована і густа.

Масу можна повторно розтопити, якщо вона загусла. Можна додавати ароматизатори або харчовий барвник.

Наносити на холодні паски та одразу прикрашати.

Глазур на паску від Лілії Цвіт

Ще один рецепт, який полюбився багатьом – глазур на паску від Лілії Цвіт. Рецепт цієї української кулінарної блогерки дуже відомий, простий та швидкий у приготуванні.

Це саме та глазур на паску, яка не липне, не кришиться, виглядає пружною, гладенькою та утворює гарні патьоки.

Глазур на паску від Лілії Цвіт

Інгредієнти:

10 г желатину швидкорозчинного,

20 мл води,

200 г цукру,

50 мл води.

Желатин заливаємо холодною водою, перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин набухати. Далі у невеликій каструльці змішуємо цукор і воду, ставимо на вогонь.

Коли цукор розчинився і закипів, знімаємо з вогню і у гарячий сироп додаємо набухлий желатин. Розмішуємо, аби утворилася однорідна маса. Збиваємо міксером. Маса почне густішати, збиваємо доти, доки вона не стане пишною і потрібної нам густини.

Мастити паски слід одразу, як тільки приготували глазур – вона швидко застигає. Якщо загусла занадто сильно, потримайте її на водяній бані.

У цьому рецепті важлива якість желатину – чим він сильніший, тим скоріше застигне глазур.

Глазурі на паску від Лілії Цвіт у нас вистачило на 6 пасочок середнього розміру.

Глазур на паску з білків

Білкова глазур теж може бути не липкою та не тріскати, але зазвичай робота з білками потребує трохи більше умінь та терпіння.

Пропонуємо спробувати один з рецептів глазурі з білка і цукрового сиропу.

Білкова глазур, яка не кришиться

Інгредієнти:

Для сиропу:

150 г цукру

40 г води

55 г білка (для цього вистачить білку з 1,5-2 яєць)

Змішайте цукор з водою і поставте на вогонь. Утвориться сироп, який від початку закипання треба проварити 7 хвилин на слабкому вогні.

Охолоджені білки збийте до посвітління та збільшення у об'ємі в тричі, до густих піків.

Коли білок збили до правильної консистенції, поступово вливайте сироп та збивати усе разом ще 5-7 хвилин. Білкова маса повинна ставати трохи густою та глянцевою.

В рецепті дуже важливо дотримуватися пропорцій.

Застигає така глазур досить повільно, особливо якщо у приміщенні висока вологість.

Якщо ніяк не хоче застигати, можна підсушити глазур разом з паскою в духовці за температури 90-110 градусів 15-20 хв. Важливо спостерігати за тим, як підсушується глазур – духовки різні, може знадобитися менше часу.

Глазур з білком і желатином

Інгредієнти:

1 яєчний білок

3 столові ложки цукру

5-6 г желатину (1 повна чайна ложка)

Желатин треба залити водою і залишити, щоб він набухнув. Окремо міксером збити білок з цукром до утворення стійкої піни. Желатин трохи підігріти на водяній бані, щоб розчинився, потрохи додавати білкової маси і збивати.

Утворена глазур має бути консистенції сметани.

Наносити глазур на паску зручно зворотнім боком ложки. Bogdan Kurylo/Getty Image

Важливо: яйце повинне бути холодним, збивати слід поступово, переходячи від малої швидкості на велику. Наносити на паски відразу, бо глазур досить швидко застигає.

До цієї глазурі можна додавати також ванільний цукор або лимонний сік для смаку. Можна зробити глазур кольоровою – тоді слід додати барвник або кілька крапель соку овочів (буряка, шпинату, моркви).

Глазур можна наносити пензликом, ложкою або просто мокнути паску в неї.

Глазур з цукрової пудри

Якщо вам підходить кольорова глазур на паску – спробуйте такий варіант на апельсиновому соці. Ця глазур не потребує збивання і готується за лічені хвилини. Вона має приємний цитрусовий смак та аромат і ніжний помаранчевий колір.

Апельсинова глазур

Інгредієнти:

300 г цукрової пудри

43 г апельсинового соку

цедра 2 апельсинiв

Цедру, пудру та сік перемішати вручну вінчиком до однорідності. Густоту можна регулювати – додавши більше соку або пудри.

Перевірити, чи вдала консистенція, можна так: нанести суміш ложкою на перевернуту догори дном склянку. Залежно від того, як вона стікає, можна скоригувати густину до зручної.

Глазур застигає і не липне до рук. Це той випадок, коли можна і варто прикрашати ще теплі пасочки – тоді швидше застигне. Глазур виходить ледь прозора, це також варто врахувати, коли обираєте рецепт.

Важливо: не додавайте одразу увесь сік, консистенцію треба регулювати на око залежно від того, яка у вас пудра і яка густина потрібна. Глазур не має бути занадто рідка.

До глазурі пасують прикраси з сублімованих фруктів та сушених апельсинів.

Глазур на паску з маршмелоу

Ще одний рецепт – глазур з маршмелоу. Вона не потребує збивання, готується лічені хвилини і легко розігрівається у мікрохвильовці.

Саме по собі розтоплене маршмелоу вже може замінити помадку – тоді топити його слід у кілька прийомів у мікрохвильовій печі, попередньо додавши кілька ложок води чи молока. Розтоплене маршмелоу до однорідності збивається виделкою чи блендером і одразу маститься на паску. Однак така зефірна помадка таки трохи зберігає липкість. Якщо консистенція вийшла занадто рідка, можна загустити її цукровою пудрою.

Пропонуємо спробувати рецепт глазурі з маршмелоу, який колись знайшли у Лілії Цвіт. Кулінарка задумувала його як глазур для пампухів-донатів, однак він ідеально пасує і до паски також.

Глазур з маршмелоу і білим шоколадом

Інгредієнти:

200 г білого шоколаду,

4 ст. л. молока,

100 г зефіру маршмелоу.

Білий шоколад подрібнити на кубики та трохи притопити в мікрохвильовці на середній потужності. Додати молоко та знову підігріти, щоб шоколад розтопився.

В розтоплений шоколад з молоком додати маршмелоу та підігрівати 15-20 секунд в мікрохвильовці. Вийняти та перемішати й повторювати так, доки всі зефірки не розтануть і не перетворяться у пухку масу. Суміш перемішати, можна додати харчові барвники або ароматизатор.

Глазур швидко застигає, тож радимо не зволікати з прикрашанням паски. Якщо суміш застигла – підігріти її можна у мікрохвильовці, попередньо додавши 1 ст. л. молока.

Помадка виходить блискуча, не липка і еластична.

Людмила Панасюк, "УП.Життя"