Людський слід на Місяці: які незвичні речі астронавти залишили на поверхні супутника Землі за 55 років

Перша команда американських астронавтів, які побували на поверхні Місяця, приземлилися на супутник у 1969 році.

Цю подію пам’ятають у світі за словами одного з учасників екіпажу Ніла Армстронга: "Це маленький крок для людини, але величезний стрибок для людства".

Уже перед зворотною подорожжю на Землю члени місії "Аполлон-11" Ніл Армстронг і Едвін Олдрін позбулися всіх непотрібних речей з місячного модуля, пише об’єднання музеїв Royal Museum Greenwich.

Учасники першої місії на Місяць серед іншого залишили та поверхні супутника:

тубус, в який був загорнений прапор США;

телевізійну камеру;

інструменти для збору місячного каміння та пилу.

Таким чином астронавти створили зону викидів (toss zone) західніше від посадки "Аполлона-11". Відтоді, крім членів першої місії, на поверхні супутника побували ще 19 астронавтів, які залишили після себе понад 181 тисячу кілограмів (400 тисяч фунтів) речей.

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Чому астронавти залишили свої речі на Місяці?

Часто члени екіпажу робили це для того, аби звільнити місце для зразків порід Місяця, які планували повернути на Землю для досліджень.

Водночас астронавти повсякчас керуються більш сентиментальними причинами, адже ступити на поверхню Місяця – надзвичайний результат людських зусиль. І це досягнення відзначали залишенням деяких особистих речей.

Людські відходи

Загалом на поверхні супутника Землі знаходиться 96 мішків людських відходів, залишених після місій. Науковці прагнуть колись повернути їх на планету, щоб з’ясувати, як на них вплинуло перебування на Місяці. Однак поки вони продовжують лежати там.

Сімейний знімок

NASA

Астронавт однієї з місячних місій "Аполлон-16" Чарльз Дюк залишив на поверхні Місяця сімейну фотографію в рамці.

"Це сім’я астронавта Чарлі Дюка з планети Земля, який висадився на Місяць 20 квітня 1972 року", – написано на зворотньому боці.

Ймовірно, вплив сонячного світла став руйнівним для сімейного знімка, який до цього часу мав стати повністю білим.

"Найкращий тато? Зрештою, він узяв своїх дітей на Місяць", – жартують в Royal Museum Greenwich.

Прапори

Кожну успішну висадку на Місяць астрономи відзначали встановленням прапора – традицію, яку започаткували члени екіпажу "Аполлона-11".

Через відсутність вітру на супутнику Землі стяги там ніколи не майорять, тому їх кріплять разом із висувними металевими палицями. Такий механізм дозволяє прапорам зберігати розгорнуте положення.

NASA NASA

Нещодавні фотознімки космічного пристрою, що обертається навколо Місяця демонструють, що прапори, залишені місіями "Аполлон-12", "Аполлон-16" та "Аполлон-17", досі стоять на поверхні.

Стан інших стягів залишається невідомим, оскільки NASA поки не можуть отримати достатньо детальні зображення поверхні Місяця, аби оцінити їхній стан.

Прах

На поверхню Місяця перенесли прах американського геолога Юджина Шумейкера, який за життя вивчав земні кратери і відкрив багато комет та планет.

Його рештки перенесли на супутник у спеціальній капсулі, на якій також нанесли цитату з "Ромео і Джульєтти".

"Коли ж помре він, то візьми його І роздрібни на зірочки маленькі, Він так тобі осяє небеса, Що закохається весь світ у ніч І перестане поклонятись сонцю", – йдеться там.

Перо і молоток

У 1971 році астронавт "Аполлона-15" Девід Скотт провів подібний експеримент до того, який колись нібито провів Гагілео Галілей на Пізанській вежі. Для чого чоловік, як і відомий науковець, одночасно кинув додолу перо та молоток, аби відзначити внесок Галілея у висадку на Місяць.

Статуетка загиблого космонавта

NASA

Команда місії "Аполлон-15" залишила на супутнику статуетку людини, яку розмістили лицем донизу поруч із табличкою загиблих астронавтів.

Також меморіали своїм колегам встановили Армстронг і Олдрін, аби вшанувати честь космонавтів, які загинули під час випробування командного модуля місії "Аполлон-1" в 1967 році.

Місячне баггі та інше обладнання

На Місяці і досі залишається багато технічного обладнання, зокрема невеликі легкові місячні автомобілі баггі та спускові ступені космічних кораблів.

М’ячі для гольфу

Астронавт Алан Шепард зумів зіграти в міжгалактичних гольф під час свого перебування на супутнику Землі у складі "Аполлону-14". Для цього чоловік прикріпив головку ключки для гольфу до одного з інструментів і вдарив два м'ячі для гольфу на поверхні Місяця.

"Хоча багато речей, які залишилися на Місяці, можуть здатися космічним сміттям, вивчення того, що сталося з ними з часом після впливу радіації, і умови поверхні Місяця, можливо, одного разу зможуть розповісти нам щось нове про космос", – зазначають у Royal Museum Greenwich.