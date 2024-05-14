Якою мовою вдома спілкуються українські біженці у Німеччині, Польщі та Чехії? Опитування

Українських біженці розповіли, якою мовою спілкуються вдома та чи цікавляться подіями в Україні.

57% українських біженців, які наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії, спілкуються удома переважно українською мовою.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у квітні.

Зазначається, що переважно російською мовою спілкуються 19% респондентів. Ще 21% опитаних розмовляють вдома українською та російською мовами рівною мірою.

Усього 3% українських біженців почали спілкуватися у побуті мовою країни, у якій зараз проживають.

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Чи зберігають біженці інтерес до ситуації в Україні

При цьому, згідно з результатами опитування, 34% українських біженців не цікавляться подіями в Україні.

Серед респондентів, які мають інтерес до новин з життя України, отримують інформацію з українських джерел 42% опитаних, 14% – покладаються винятково на закордонні джерела. Близько третини опитаних (29%) споживають новини як з українських, так і з іноземних джерел.

Автори опитування визначили, що половина респондентів (50%), найімовірніше, може повернутися в Україну.

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"Проте враховуючи відповіді респондентів на запитання щодо інтересу до України, зазначена оцінка скоріше є оптимістичним сценарієм у поточних умовах", – зауважили в Київському міжнародному інституті соціології.

Серед умов, які б підштовхнули біженців повернутися до України, 34% опитаних назвали нормальну роботу критичної інфраструктури, ще 34% – безпеку. 26% опитаних вважають головним стимулом житлове питання, ще 26% – завершення повномасштабної війни. Дещо менше респондентів говорили про можливість знайти роботу (16%) та умови для дітей відвідувати школу/садок (13%).

При цьому 66% опитаних українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії скоріше або повністю задоволені своїми нинішніми умовами проживання в новій країні. Утім, з них повністю задоволені – 28%, а 38% є скоріше задоволеними. Незадоволені умовами життя – 26% респондентів.

Нагадаємо, 80% українських біженців, які нині мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії, вірять, що у війні переможе Україна. З них повністю впевнені в цьому 40%.

Анастасія Мосорко, "УП. Життя"