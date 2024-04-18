Понад 600 страв з України та світу від Клопотенка. У Києві презентували оновлене меню для шкіл
У Києві презентували оновлений збірник рекомендованих рецептур страв для шкільних їдалень від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Його розробили в рамках Стратегії реформи системи шкільного харчування, повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Тестовий збірник, виданий у 2022 році, нараховував 160 рецептів. Тепер його вдосконалили. Зокрема, додали безлактозні й безглютенові страви.
Збірник складається з 621 страви і покликаний допомогти кухарям закладів освіти урізноманітнити харчування учнів.
Він складається з 14 розділів і містить:
- 83 рецепти холодних страв,
- 53 супів,
- 41 страви з картоплі та овочів,
- 24 страви з бобових,
- 24 страви з яєць,
- 23 страви з кисломолочного сиру,
- 31 страву з риби,
- 87 страв з м’яса і м’ясних продуктів,
- 65 страв з птиці,
- 54 гарніри,
- 30 рецептів соусів та заправок,
- 21 десертну страву,
- 33 напої,
- 52 борошняні страви та вироби.
"Нашою метою було створити максимально повний збірник рецептур, щоб урізноманітнити вибір страв у шкільних їдальнях та показати, що харчуватися корисно – це смачно. Я впевнений, що сьогодні кожен зможе обрати для себе страви до душі з понад 600 варіантів", – заявив Євген Клопотенко під час презентації.
Збірник складається з покрокових рецептів, а також технологічних карток. Вони адаптовані до різних форматів приготування: і на старому обладнані, й на сучасному. Кожна страва супроводжується прикладами подачі та оформлення.
Крім традиційних українських, збірник також налічує 80 страв світової кухні, зокрема, зі шкільного меню європейських країн.
Також доступні рецепти 80-ти безлактозних та/або безглютенових страв (наприклад, фритата з сиром; риба, запечена з сиром у бешамелі; гуляш з вареної яловичини тощо). У кожній технологічній картці вказано алергени.
"Тепер навіть якщо у школі лише одна дитина має особливі потреби в харчуванні, то вона, як і інші діти, матиме доступ до здорової їжі", – заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
Вартість шкільних обідів нині варіюється від 30 до 200 гривень. За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового ціни залежать, зокрема, від рецептури, регіону та фінансування.
За його словами, наразі 8147 шкіл в Україні забезпечують учнів харчуванням, однак 941 українська школа досі не укомплектована персоналом кухарів. Скільки закладів освіти перейшли на оновлене меню – наразі достеменно невідомо.
Збірник рецептів для шкільних їдалень затвердили Держпродспоживслужба, Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва та комісія Інституту модернізації змісту освіти (МОН).
Друковані примірники збірника школи отримають безкоштовно. Онлайн-версія збірника доступна на сайті Cult Food.
Перша леді Олена Зеленська нагадала, що оновлене меню – лише рекомендація, і кожна школа може самостійно вирішувати, чи використовувати його.
Також вона натякнула на можливі зміни у підходах до харчування дітей у дитсадках.
"Не хочу вас лякати, але дитячі садочки чекають. Якщо дитина прийде у школу з вже сформованими харчовими звичками з дитсадка – все, проблему вирішено.
Якщо ми хочемо виростити покоління переможців, а не вцілілих, то маємо забезпечити своїм дітям здорові харчові звички", – сказала перша леді.
Нагадаємо, оновлене меню для учнів в українських школах запровадили з 1 січня 2022 року. Ключовою особливістю змін став перехід до більш здорового харчування: менше цукру, солі, хліба, жирів та субпродуктів.
Утім, деякі батьки не оцінили такі зміни, нарікали на підвищення цін на харчування у школі, скаржилися, що діти не звикли їсти запропоновані у новому меню страви.