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Понад 600 страв з України та світу від Клопотенка. У Києві презентували оновлене меню для шкіл

Діана Кречетова — 18 квітня, 22:07
Понад 600 страв з України та світу від Клопотенка. У Києві презентували оновлене меню для шкіл
Збірник рецептур страв для харчування дітей у закладах освіти
Фото: МОН

У Києві презентували оновлений збірник рекомендованих рецептур страв для шкільних їдалень від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Його розробили в рамках Стратегії реформи системи шкільного харчування, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Тестовий збірник, виданий у 2022 році, нараховував 160 рецептів. Тепер його вдосконалили. Зокрема, додали безлактозні й безглютенові страви.

Збірник складається з 621 страви і покликаний допомогти кухарям закладів освіти урізноманітнити харчування учнів.

Він складається з 14 розділів і містить:

  • 83 рецепти холодних страв,
  • 53 супів,
  • 41 страви з картоплі та овочів,
  • 24 страви з бобових,
  • 24 страви з яєць,
  • 23 страви з кисломолочного сиру,
  • 31 страву з риби,
  • 87 страв з м’яса і м’ясних продуктів,
  • 65 страв з птиці,
  • 54 гарніри,
  • 30 рецептів соусів та заправок,
  • 21 десертну страву,
  • 33 напої,
  • 52 борошняні страви та вироби.
Рецепт напою зі збірника Клопотенка для кухарів шкіл
Презентація оновленого меню проходила у київській ЗЗСО №281
Фото: МОН

"Нашою метою було створити максимально повний збірник рецептур, щоб урізноманітнити вибір страв у шкільних їдальнях та показати, що харчуватися корисно – це смачно. Я впевнений, що сьогодні кожен зможе обрати для себе страви до душі з понад 600 варіантів", – заявив Євген Клопотенко під час презентації.

Оновлене меню для шків від Клопотенка
У Києві презентували збірник рецептів для шкільних кухарів
Фото: МОН

Збірник складається з покрокових рецептів, а також технологічних карток. Вони адаптовані до різних форматів приготування: і на старому обладнані, й на сучасному. Кожна страва супроводжується прикладами подачі та оформлення.

Крім традиційних українських, збірник також налічує 80 страв світової кухні, зокрема, зі шкільного меню європейських країн.

Також доступні рецепти 80-ти безлактозних та/або безглютенових страв (наприклад, фритата з сиром; риба, запечена з сиром у бешамелі; гуляш з вареної яловичини тощо). У кожній технологічній картці вказано алергени.

Збірник страв для школярів від Клопотенка презентували у Києві
У презентації взяли участь очільники МОН та МОЗ, Євген Клопотенко та перша леді Олена Зеленська
Фото: МОН

"Тепер навіть якщо у школі лише одна дитина має особливі потреби в харчуванні, то вона, як і інші діти, матиме доступ до здорової їжі", – заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Учні київської школи на дегустації оновленого меню від Клопотенка
Оновлене меню для закладів освіти має рекомендаційний характер
Фото: МОН

Вартість шкільних обідів нині варіюється від 30 до 200 гривень. За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового ціни залежать, зокрема, від рецептури, регіону та фінансування.

За його словами, наразі 8147 шкіл в Україні забезпечують учнів харчуванням, однак 941 українська школа досі не укомплектована персоналом кухарів. Скільки закладів освіти перейшли на оновлене меню – наразі достеменно невідомо.

Очільник МОН на презентації збірника страв для шкіл
За словами Лісового, понад 8 тисяч шкіл в Україні забезпечують учнів харчуванням
Фото: МОН
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Збірник рецептів для шкільних їдалень затвердили Держпродспоживслужба, Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва та комісія Інституту модернізації змісту освіти (МОН).

Друковані примірники збірника школи отримають безкоштовно. Онлайн-версія збірника доступна на сайті Cult Food.

Перша леді Олена Зеленська нагадала, що оновлене меню – лише рекомендація, і кожна школа може самостійно вирішувати, чи використовувати його.

Також вона натякнула на можливі зміни у підходах до харчування дітей у дитсадках.

Олена Зеленська на презентації збірника страв для шкіл
Перша леді натякнула на можливі зміни у підходах до харчування дітей у дитсадках
Фото: МОН

"Не хочу вас лякати, але дитячі садочки чекають. Якщо дитина прийде у школу з вже сформованими харчовими звичками з дитсадка – все, проблему вирішено.

Якщо ми хочемо виростити покоління переможців, а не вцілілих, то маємо забезпечити своїм дітям здорові харчові звички", – сказала перша леді.

Нагадаємо, оновлене меню для учнів в українських школах запровадили з 1 січня 2022 року. Ключовою особливістю змін став перехід до більш здорового харчування: менше цукру, солі, хліба, жирів та субпродуктів.

Утім, деякі батьки не оцінили такі зміни, нарікали на підвищення цін на харчування у школі, скаржилися, що діти не звикли їсти запропоновані у новому меню страви.

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