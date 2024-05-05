Шпилі газу та дощ із плазми: відео поверхні Сонця у вражаючих деталях

На відео можна побачити шпилі газу, виверження, дощ із плазми та корональний мох.

Зонду Європейського космічного агентства вдалося зробити детальні зображення "пір'ястої" структури поверхні Сонця.

Опубліковане відео було записане 27 вересня 2023 року, коли прилад Extreme-Ultraviolet Imager (EUI) на борту космічного апарата Solar Orbiter перебував на відстані у приблизно 50 млн кілометрів до зірки, повідомляє The Guardian.

На записі можна побачити ділянки більшої та меншої яскравості. Світлішими виглядають частини Сонця, які мають температуру близько 1 млн °C, темніші – нижче 10 тисяч °C.

Ділянки поверхні Сонця у лівому нижньому куті на відео, що нагадують мереживні візерунки, називають корональним мохом. Це явище виникає навколо основи великих петель магнітного поля зірки.

На горизонті видніються шпилі газу, що простягаються вгору на відстань до 10 тисяч кілометрів.

На 0:22 секунді можна стати свідком невеликого виверження в центрі кадру. При цьому холодніші речовини піднімаються вгору, а потім падають донизу. Це виверження, хоч і здається невеликим на фоні поверхні Сонця, за розмірами більше, ніж Земля.

Також космічний зонд зробив можливим спостереження за корональним дощем – згустками плазми, які під дією сили тяжіння падають назад до Сонця.

Очікується, що дослідження поверхні зірки можуть допомогти науковцям зрозуміти, чому при температурі у понад 1 млн °C зовнішня атмосфера Сонця більш ніж у 150 разів гарячіша за його поверхню.

Раніше ми розповідали про світлини Сонця, які демонструють зміни зірки за два роки спостереження.