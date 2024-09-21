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"З дітьми легше, бо діти не бухають". Репортаж із поїздки у дитячому вагоні Укрзалізниці

Мар’яна П’єцух — 21 вересня, 06:00
Колаж: Андрій Калістратенко
З дітьми легше, бо діти не бухають. Репортаж із поїздки у дитячому вагоні Укрзалізниці

Коли "Укрзалізниця" оголосила про запуск з 8-го серпня першого дитячого вагона з Харкова й аж до Закарпаття в Ясіню, в коментарях, орім захоплення, було чимало застережень. Мовляв, навряд чи реально спіймати туди квитки.

Сезон відпусток і канікул традиційно позначився на дефіциті залізничних квитків. Проте якраз єдині два наявні квитки, які вдалося зловити мені з сином за добу до відправлення з Карпат до Львова, були в дитячому вагоні.

І не лише мені, бо як потім розповість мені провідник дитячого вагона, у них постійно трапляються на посадці пасажири без дітей, яким в касі чомусь продають квитки в дитячий вагон як єдиний варіант.

"Що ви робите!? Це ж дитячий вагон!"

Одразу на посадці впізнаю провідника з промороликів "Укрзалізниці" про дитячий вагон. Він з незмінною посмішкою і дещо мультяшним голосом при посадці нагадує пасажирам: "Ви ж знаєте, що це дитячий вагон?".

Вже потім з’ясовую, що таке нагадування недаремне.

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"Була нестандартна ситуація, коли мама з татом і дитиною купили квитки і прийшли з алкоголем. Не встиг поїзд відправитися, вони стали витягати пляшки. Я забігаю, кажу, що ви робите?! Це ж дитячий вагон!" – сміється під час розповіді Олександр.

Провідник на фоні дитячого вагона
Провідник на фоні дитячого вагона
Фото Мар’яни П’єцух

Ті ж пояснили, що в касі їх не попередили про особливості вагона. Мовляв, побачили дитину і за замовчуванням продали квитки у дитячий. Хоча, як уточнює провідник, і у звичайному заборонено розпивати алкоголь, але в дитячому треба мати особливе нахабство. Врешті пляшки пасажири поховали і, за словами Олександра, "залишилися незадоволені подорожжю".

Відсутність пасажирів з алкоголем він називає чи не основною з переваг роботи в дитячому вагоні.

"Діти не ображають, діти не сваряться, дітям все подобається і вони не бухають!" – відповідає однозначно Олександр, чому йому подобається більше їздити з дітьми, ніж з дорослими.

Підготовка до поїздок з дітьми

Олександр Барильник має особливе почуття гумору, що допомогло йому набути популярності в TikTok. В його жартівливих роликах про особливості роботи провідника знімаються зокрема і пасажири.

@barylnyk

♬ оригинальный звук - Александр Барильник

Сам він з дитинства мріяв працювати на залізниці, яку полюбив, коли часто їздив потягами дитиною з рідного Харкова до бабусі в Одесу.

З початком повномасштабної війни основний напрям роботи Олександра були евакуаційні потяги. Потім спецвагони з пораненими військовими.

Має він і великий досвід мандрівок з дітьми – регулярно супроводжував як провідник саме дитячі групи.

Але однаково перед запуском дитячого вагону провідники мали додаткове навчання.

"Навчались, як обслуговувати дітей різних категорій, як надавати першу медичну допомогу дітям, а також як працювати з дітьми з інвалідністю", – пояснює Олександр.

В один бік потяг "Харків-Ясіня" їде 18 годин, тобто туди і назад Олександр проводить аж 36 годин у вагоні з великою кількістю дітей.

Питаю про можливі конфлікти між маленькими пасажирами та чи не важко витримувати галас дітей, що бавляться в коридорі. Адже навіть не кожна мама витримує кілька годин дитячих конфліктів у пісочниці.

"Конфліктних ситуацій в нас ще не було, всі тут здружуються, граються, ще ніхто не бився", – знову з посмішкою переконує провідник.

Діти бавляться в коридорі
Діти бавляться в коридорі

Кондиціонер з регулюванням і зірки з підсвіткою: особливості дитячого вагона

Основна особливість цього вагона – вздовж усього коридору на стіні під вікнами розташовані розвиваючі ігри. Найбільше діти збираються біля бізібордів – дошок із різноманітними динамічними елементами, які розвивають моторику.

Проте, як зауважує моя сусідка по купе Наталя, на її думку, це не дуже зручно і безпечно, бо пасажири і провідник постійно ходять по коридору, і доводиться якось розминатися з дітьми.

Питаю провідника, чи не заважають діти під ногами, коли він розносить гарячі напої. Він знову ж таки традиційно з усмішкою каже:

"Ні, навпаки допомагають. Щойно у мене випали з рук кубики цукру, вони підняли і подали мені".

Взагалі, як пояснює Олександр, безпека для дітей – це основна ідея цього вагона. В коридорі показує на яскраві оранжеві поручні під вікнами, обтягнуті поролоном. Щоб дітям було зручно триматися, граючись та пересуваючись вагоном.

У купе головною особливістю є широкі захисні рамки на верхніх полицях. Вони унеможливлюють падіння. За потреби тут ще безкоштовно видають спеціальний захисний манеж, який чіпляється на полицю.

Верхня полиця у вагоні
Верхня полиця у вагоні

На столиках є спеціальні ніші для склянок, що ті не "їздили" по столу в русі.

"Усі розетки в купе мають заглушки. Тобто якщо мамі треба вийти на кілька хвилин з купе, вона може безпечно залишати дитину саму", – пояснює Олександр.

Туалет в дитячому вагоні
Туалет в дитячому вагоні

"А туалет ви бачили? Зніміть туалет!" – з елементами гордості додає провідник.

В одній із вбиралень є розкладний пеленальний столик, а у двох – підставка-сходинки та дитяче сидіння для унітаза.

"Мам, подивись, який кран. Тут легко мити руки, як вдома", – мій син, який має велику практику подорожей потягами, банально здивований ручкою на крані. Коли можна просто відкрити і закрити кран, а не натискати на педаль чи ще якийсь елемент, щоб потекла вода.

"Мені зірки вгорі сподобались, вони в темряві світяться", – каже 10-річний пасажир про фосфорний декор на стелі купе.

Мене ж як пасажирку, яка найбільше дратує задуха у вагонах, найбільше вразив кондиціонер. А саме можливість самостійно регулювати температуру в кожному купе. Відтак вічна дискусія "Мені дує – а мені душно" тут вирішується регулюванням температури.

Регулятор кондиціонера
Регулятор кондиціонера

"Коли мене хвалять – я найсильніша!"

Провідник вкотре проходить по коридору і пропонує кольорові олівці для розмальовок, які є в кожному купе, та фішки для настільних ігор. Гра-бродилка надрукована прямо на столику у кожному купе.

Гра-бродилка на столі
Гра-бродилка на столі

Моя сусідка по купе, гортаючи паперову розмальовку, яких є по дві в кожному купе, зауважує:

"Було б добре сюди додати ще якихось дитячих книжок, бо дорога довга".

Наталя – вчителька початкових класів і звертає увагу на кожну деталь з виховної та навчальної перспективи. Особливо їй сподобався задум з роздрукованими в яскравих принтах цитатами дітей, які в кожному купе різні.

"Коли ви мене хвалите та підтримуєте – я найсильніша дівчинка у світі!", – цитата п'ятирічної Марії над нашим сидінням, за словами Наталі насамперед буде корисна батькам, щоб вони розуміли, як важливо підтримувати дитину.

Дитячі цитати у вагоні
Дитячі цитати у вагоні

Також у кожному купе є написи з якимись цікавими фактами, чи то з історії, чи природознавства і математики.

Загалом Наталя захоплена кольорами у вагоні, бо "життя в дитинстві має бути яскравим".

Небюджетне меню

Ще одна з відмінностей з іншими вагонами – є дитяче меню. Правда, воно небюджетне.

Пропонується на вибір три страви – сирники з джемом (чотири штуки 160 грн), курячі нагетси з гречаною кашею (170 грн), і пиріг з овочами та сиром (160 грн).

Усі продукти в замороженому вигляді провідник розігріває у мікрохвильовці.

У кого діти за віком діти ще на молочних сумішах та кашах, можна попросити у провідника їх нагріти, для цього у нього є спеціальний пристрій для підігріву пляшечок.

Дитяче меню та готові сирники
Дитяче меню та готові сирники
Фото Мар'яни П'єцух
Дитяче меню та готові сирники
Дитяче меню та готові сирники
Фото Мар'яни П'єцух

"Що нам робити, якщо нам такі квитки в касі продали?!"

Перед поїздкою у дитячому вагоні я боялася, чи не буде надто галасливо від скупчення дітей.

Проте, на диво, у вагоні було доволі тихо. Діти більше часу проводили у купе з батьками, а хто бавився в коридорі, не надто галасували.

Проте і дітей геть малого віку з нами у вагоні не було.

При купівлі квитків через додаток "Укрзалізниці" на екрані з'являється попередження, що цей вагон буде зручним для дітей до 8 років.

"Малося на увазі, що цікаво тут буде саме діткам до восьми", – уточнює провідник.

Проте спілкування з пасажирами 10-11 років показало, що їм теж хочеться яскравих кольорів у вагоні і банально зручного туалету.

Оскільки пільгові дитячі квитки в "УЗ" діють до 14 років, то і пускають сюди з дітьми до 14-ти. Проте, як вже згадувалось на початку, не рідко трапляється, що люди купують квиток, не маючи з собою дітей, але іншого в касі таки не знайшлося.

"Що нам робити, якщо нам такі квитки в касі продали?!" – в майже шоковому стані каже при посадці в Івано-Франківську жінка, яка їхала з матір'ю пенсійного віку, коли почула від провідника, що вони не мають права на проїзд цим вагоном.

Провідник їх таки пропускає, пояснивши мені, що перевірив у них дату купівлі квитків і не міг відмовити. Мовляв, "Укрзалізниця" почала продаж на цей потяг і вагон раніше, ніж вагон оголосили як дитячий.

За таких обставин, каже, провідники вже після посадки намагаються поміняти місцями пасажирів з дітьми і без.

Повний досвід мандрівки в дитячому вагоні не вдалося описати, бо нам довелося вийти у Львові. Провідник запевнив, що о восьмій вечора діткам включають по радіо у вагоні на 40 хвилин казки, щоб всі лягали спати. Хоча, зізнався, що мало хто їх слухає, і стишують звук.

Наша попутниця вчителька Наталя, коли вже доїхала зі своїм школярем до Харкова, розповіла, що дорога минула "чудово". Правда, казки майже не вдалося послухати, бо звук був надто тихий.

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