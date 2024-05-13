На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей-сиріт з прифронтових громад

На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію дітей-сиріт з прифронтових територій

Влада Харківської області оголосила про примусову евакуацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з прикордонних громад Богодухівського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Це рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області з метою забезпечення безпеки дітей в умовах загострення ситуації на фронті", – зазначив він.

За його словами, загалом в цих громадах наразі перебуває 113 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дев’ятеро вже виїхали з опікунами з Вовчанської громади.

Дітей перевозитимуть до безпечних місць на території України. Брати участь в евакуації будуть співробітники служб цивільного захисту та волонтери.

Аби евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від ворожих обстрілів, варто звертатися на "гарячу лінію" з питань евакуації за номером телефону: 0-800-33-92-91, спецлінію поліції "102" або до найближчих відділень поліції.

Нагадаємо, що російські війська розпочали новий наступ на Харківщину. Їм вдалося здобути тактичний успіх на деяких ділянках фронту, зокрема й у районі міста Вовчанськ. За даними Генштабу ЗСУ, наразі за місто тривають бої.

З 10 травня по 12:00 13 травня поліціянти евакуювали з прикордоння Харківщини 1741 громадянина. Під обстрілами працівники поліції продовжують вивозити людей з Циркунівської, Липецької та Вовчанської територіальних громад в безпечні місця.

Анастасія Мосорко, "УП. Життя"