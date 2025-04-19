З полону повернулися мама й син, які разом вийшли з "Азовсталі" і не бачилися три роки

Під час обміну полоненими 19 квітня 2025 року з російського полону повернулися Маргарита і Руслан Виноград – мати й син, які не бачилися три роки.

Вони разом вийшли з "Азовсталі" 17 травня 2022 року і відтоді нічого не знали про долю одне одного, повідомляє "Суспільне".

Руслан, боєць 53-ї окремої механізованої бригади, вірив, що Маргарита вже на свободі, та писав їй листи. А потім побачив маму в автобусі, коли вони їхали на обмін.

"Я досі не вірю…Тому що багато було таких снів, коли сниться, що ти обіймаєш. Виходиш на свободу і обіймаєш дітей, обіймаєш рідних… А потім, коли підйом о шостій ранку – ти розумієш, що це сон… І дуже важко. А сьогодні я зустріла його. І кажу: ‘Якщо це мені сниться, не буди мене!’" – поділилася Маргарита.

Нагадаємо, у рамках обміну перед Великоднем з російського полону повернулося 246 військовослужбовців, більшість із яких – молоді чоловіки 2000-х років народження. Ще 31 захисника вдалося повернути поза обміном.