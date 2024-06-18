Лубінець: За даними ООН, випадки вбивств і каліцтва дітей на територіях бойових дій зросла на 35%

За рік зросли випадки вбивств і каліцтва дітей на територіях бойових дій – Лубінець

Дані ООН свідчать, що протягом останнього року кількість випадків вбивств і каліцтв дітей, які проживають на територіях бойових дій, зросла на 35%. Це – найвищий показник в історії.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, присвяченій Четвертому саміту перших леді та джентельменів.

"Лише за останній рік, за даними ООН, відсоток насилля щодо дітей в умовах збройних конфліктів зріс на 21 пункт. Це найвища позначка в історії світу!

Число випадків вбивства і калічення виросло на 35% – світ щоденно стає свідками злочинів проти дітей!" – зазначив він.

За словами Лубінця, за результатами 2024 року існує висока ймовірність зростання цих показників.

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Також продовжує розвиватися тенденція до поширення збройних конфліктів. Крім України, бойові дії наразі тривають у Секторі Гази, Буркіна-Фасо, Конго, М'янмі, Сирії, Сомалі, Судані та інших країнах.

"Проблемою є те, що немає міжнародної системи захисту прав дитини, немає системи реагування на подібні порушення. І ми фіксуємо факти, що дітей вбивають, дітей калічать.

На жаль, діти є серед тих, хто потерпає від сексуального насильства", – цитує Лубінця "Суспільне".

За даними Офісу Генерального прокурора, внаслідок війни загинула 551 дитина. Однак це статистика тільки підконтрольних українському уряду територій.

Омбудсмен також зауважив, що на Четвертий саміт перших леді та джентельменів, який відбудеться 12 вересня, мають намір запросити представників країн, які не тільки стикалися з випадками порушення прав дитини в умовах збройних конфліктів, а й мають свої методи боротьби з цим.

Зокрема, йдеться про захист дітей, повернення їх після депортації, нові підходи до психологічної реабілітації, запровадження у міжнародній системі відповідальності за мілітаризацію дітей і їхнє вивезення тощо.

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