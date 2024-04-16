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Загинув за день до дня народження. Спогади про активіста і військового Павла Петриченка

Альона Павлюк — 16 квітня, 11:28
Загинув за день до дня народження. Спогади про активіста і військового Павла Петриченка
Павло Петриченко
@vkrainets/X

15 квітня на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув активіст і сержант 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Павло Петриченко.

Про смерть бійця повідомила його сестра Марина Петриченко.

Павло загинув за день до свого дня народження – 16 квітня йому мало виповнитися 32 роки.

До повномасштабного вторгнення Павло був громадським активістом – учасником Євромайдану та руху "Хто замовив Катю Гандзюк", організатором акцій на підтримку Сергія Стерненка.

У березні 2022 він займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули. А вже у квітні доєднався до лав ЗСУ.

Павло Петриченко став автором петиції про обмеження роботи онлайн-казино, яка 29 березня набрала понад 26 тисяч голосів.

Свої почуття з приводу загибелі Павла висловив громадський діяч і волонтер Сергій Притула.

Військовий 59-бригади Павло Петриченко
"Ми всі на колінах перед тобою"
Maryna Petrychenko/Facebook

"Паш, ти був Воїном з великої літери! Ми всі на колінах перед тобою! Я не знаю, як це все опанувати, Паш… Люблю Тебе, Братику! Спасибі за все, що ти прививав мені всі ці роки! Обіцяю, що все буде виконано! Рускі, ви будете зникати з цього світу, скільки мене буде. До кінця моїх днів!", написав він у соцмережах.

Адвокат і військовослужбовець Масі Найєм попросив передати "привіт" всім загиблим друзям і додав: "Побачимось, очевидно що скоро".

"Я завжди недооцінював твою посмішку, бо ми з тобою сміялись що ми "молочні браття", бо можливо було забагато жінок, які в нас були спільні. Мені було цінно, що ми – друзі. Бо ти сильний, розумний, ціннісний.

Ромчик писав, що буде гірше. Тепер можна констатувати, що краще вже ніколи не буде. Краще до того, як ти був живий", зазначив військовий.

Юридичний радник Фонду Сергія Притули Максим Костецький згадав, яким Павло був при житті – рішучим та цілеспрямованим.

"Так не мало бути. У жодній чортовій альтернативній реальності так не мало бути.

Паша любив людей і вмів їх надихати. Паша ніколи не впадав у відчай. Це завжди були "вперед-вперед" і ні кроку назад.

Ніколи, чуєш, ніколи, я не уявляв, що щось таке може з тобою статися. Смерть мала обходити тебе десятою дорогою", наголосив він.

Активіст і військовий Павло Петриченко
Павло Петриченко на Херсонщині
Pasha Petrychenko/Facebook

Активістка Юлія Решітко згадала про день народження Павла й додала: "До зустрічі за обрієм".

"Павло пішов на день раніше дня народження, щоб іще разок наламати систему.

Це суцільний біль і найбільша несправедливість, яку всесвіт міг учора учудить. Східна саранча забирає наших один за одним", написала вона.

Менеджерка соціальних проєктів Анна Манухіна поділилася власними спогадами початку повномасштабного вторгнення – їхнє спільне з Павлом волонтерство.

"Тоді було зовсім не до свята, бо це був початок березня 22 року, перші тижні повномасштабної війни, хтось виїжджав з країни, хтось вже воював, ми волонтерили, а Петриченко в ці дні, знайшов мені торт.

Жовто-блакитний торт 8 березня 2022 року.

Сьогодні у Павла був би день народження, але вчора він загинув, захищаючи мене, нас, і вас в тому числі. Нашу країну", зазначила вона.

Павло Петриченко та Анна Манухіна під час волонтерства
Павло Петриченко та Анна Манухіна
Anya Manukhina/Facebook

Журналістка Дарія Гірна пригадала знайомство із Павлом, яке сталося на Донеччині.

"Більшість не хотіла б там побувати, не те щоб залишатися і ще й палити русню. Там було страшно бути.

Поміж тим він тримав руку на пульсі громадських справ. Побут цього поєднання – бліндаж зі старлінком між бойовими виходами. Я бачила як це відбувалося", поділилася спогадами медійниця.

Громадський активіст Денис Баранець пригадав нестримне прагнення Павла до змін.

"Здавалося, що ти зумів заарканити хвилі життя, управляти ними і тому навіть після Перемоги продовжиш міняти країну. Твоя відкритість і прямота підкупала. Твоя активність і лідерство надихало.

Твоє ім'я мали пам'ятати по тих великих змінах країни, про які ти мріяв. І тепер точно будуть пам'ятати як героя і захисника", написав він.

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