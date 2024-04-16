Загинув за день до дня народження. Спогади про активіста і військового Павла Петриченка

15 квітня на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув активіст і сержант 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Павло Петриченко.

Про смерть бійця повідомила його сестра Марина Петриченко.

Павло загинув за день до свого дня народження – 16 квітня йому мало виповнитися 32 роки.

До повномасштабного вторгнення Павло був громадським активістом – учасником Євромайдану та руху "Хто замовив Катю Гандзюк", організатором акцій на підтримку Сергія Стерненка.

У березні 2022 він займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули. А вже у квітні доєднався до лав ЗСУ.

Павло Петриченко став автором петиції про обмеження роботи онлайн-казино, яка 29 березня набрала понад 26 тисяч голосів.

Свої почуття з приводу загибелі Павла висловив громадський діяч і волонтер Сергій Притула.

"Ми всі на колінах перед тобою" Maryna Petrychenko/Facebook

"Паш, ти був Воїном з великої літери! Ми всі на колінах перед тобою! Я не знаю, як це все опанувати, Паш… Люблю Тебе, Братику! Спасибі за все, що ти прививав мені всі ці роки! Обіцяю, що все буде виконано! Рускі, ви будете зникати з цього світу, скільки мене буде. До кінця моїх днів!", – написав він у соцмережах.

Адвокат і військовослужбовець Масі Найєм попросив передати "привіт" всім загиблим друзям і додав: "Побачимось, очевидно що скоро".

"Я завжди недооцінював твою посмішку, бо ми з тобою сміялись що ми "молочні браття", бо можливо було забагато жінок, які в нас були спільні. Мені було цінно, що ми – друзі. Бо ти сильний, розумний, ціннісний.

Ромчик писав, що буде гірше. Тепер можна констатувати, що краще вже ніколи не буде. Краще до того, як ти був живий", – зазначив військовий.

Юридичний радник Фонду Сергія Притули Максим Костецький згадав, яким Павло був при житті – рішучим та цілеспрямованим.

"Так не мало бути. У жодній чортовій альтернативній реальності так не мало бути.

Паша любив людей і вмів їх надихати. Паша ніколи не впадав у відчай. Це завжди були "вперед-вперед" і ні кроку назад.

Ніколи, чуєш, ніколи, я не уявляв, що щось таке може з тобою статися. Смерть мала обходити тебе десятою дорогою", – наголосив він.

Павло Петриченко на Херсонщині Pasha Petrychenko/Facebook

Активістка Юлія Решітко згадала про день народження Павла й додала: "До зустрічі за обрієм".

"Павло пішов на день раніше дня народження, щоб іще разок наламати систему.

Це суцільний біль і найбільша несправедливість, яку всесвіт міг учора учудить. Східна саранча забирає наших один за одним", – написала вона.

Менеджерка соціальних проєктів Анна Манухіна поділилася власними спогадами початку повномасштабного вторгнення – їхнє спільне з Павлом волонтерство.

"Тоді було зовсім не до свята, бо це був початок березня 22 року, перші тижні повномасштабної війни, хтось виїжджав з країни, хтось вже воював, ми волонтерили, а Петриченко в ці дні, знайшов мені торт.

Жовто-блакитний торт 8 березня 2022 року.

Сьогодні у Павла був би день народження, але вчора він загинув, захищаючи мене, нас, і вас в тому числі. Нашу країну", – зазначила вона.

Павло Петриченко та Анна Манухіна Anya Manukhina/Facebook

Журналістка Дарія Гірна пригадала знайомство із Павлом, яке сталося на Донеччині.

"Більшість не хотіла б там побувати, не те щоб залишатися і ще й палити русню. Там було страшно бути.

Поміж тим він тримав руку на пульсі громадських справ. Побут цього поєднання – бліндаж зі старлінком між бойовими виходами. Я бачила як це відбувалося", – поділилася спогадами медійниця.

Громадський активіст Денис Баранець пригадав нестримне прагнення Павла до змін.

"Здавалося, що ти зумів заарканити хвилі життя, управляти ними і тому навіть після Перемоги продовжиш міняти країну. Твоя відкритість і прямота підкупала. Твоя активність і лідерство надихало.

Твоє ім'я мали пам'ятати по тих великих змінах країни, про які ти мріяв. І тепер точно будуть пам'ятати як героя і захисника", – написав він.