Інститут демографії: зменшення віку призову до 20 років може негативно вплинути на народжуваність

Зменшення граничного призовного віку до 20 років може мати негативні наслідки для демографічної ситуації в Україні.



Про це заявив заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Олександр Гладун в етері телемаратону "Єдині новини".

"Для демографії війна – це взагалі погано. В будь-якому разі, гинуть всі вікові групи. В 2001 році у нас була найнижча народжуваність в історії України. Якщо взяти 2001 рік плюс-мінус 5 років, тобто це 10 років, то цей контингент найменший за чисельністю у віковій структурі. Тому смертність буде впливати і на цю вікову групу, і вона ще зменшиться", – сказав Олександр Гладун.

Про зменшення призовного віку вкотре заговорили, зокрема, після інтерв'ю УП з керівником БФ "Повернись живим" Тарасом Чмутом, який запропонував зменшити мобілізаційний вік до 20 років.

Демограф Олександр Гладун розповів, що нині середній вік матері при народженні дитини становить 27-28 років, щодо батьківства у чоловіків – на кілька років більше.

Саме ця вікова категорія перебуває у репродуктивному віці, тому зменшення призовного віку негативно вплинуло б на демографію.

Водночас він переконаний, що рішення має ухвалювати Міністерство оборони з огляду на потреби війська.

"Але з іншого боку, якщо нема кому воювати, то що робити? Тому що ми бачимо, як на окупованих територіях росіяни видають свої паспорти, призивають у свою армію і змушують наших же громадян воювати проти (українців – ред.).

Тому я думаю, що в цьому випадку повинно вирішувати Міністерство оборони з огляду на потреби, які в них є. Інакше просто держави не буде", – додав Гладун.

У 2023 році в Україні народилися понад 187 тисяч дітей – це найменший показник за час незалежності. У порівнянні з 2021 роком, народжуваність впала на понад 30%.

Водночас Олександр Гладун наголошує, що у 2022-2023 роках облік народжуваності відбувався лише на підконтрольних Україні територіях – таких менше, ніж до повномасштабної війни.

"Тобто, скорочення пояснюється, по-перше, тим, що не по всій території підрахована кількість народжених. І по-друге, дійсно відбувається така тенденція на скорочення народжуваності взагалі", – сказав демограф.