"Вартують біля нір": екозахисники показали бабаків після зимівлі у Буджацькому степу

Природоохоронці показали колонію бабаків, які вже прокинулись у Буджацьких степах на Одещині.

Тварин сфотографував науковець Олександр Бронсков, кажуть у громадській організації Rewilding Ukraine.

"Під час обстеження бабачої колонії нам пощастило побачити та сфотографувати бабаків, які вже прокинулися і вартують біля своїх нір. Одночасно можна було спостерігати щонайменше 10 тварин. Бабаки мають здоровий вигляд та є активними. Це свідчить про те, що вони добре перезимували в степу", – пояснюють екозахисники.

Колонія бабаків почала жити у Буджацьких степах після того, як їх повернули у цю місцевість чотири роки тому.

Окрім основної колонії на огородженій степовій території, яку бабаки розбудували після випуску, дослідники натрапили на іншу систему нір за межами вольєру.

Це значить, що тварини вже починають розселятися диким степом. Такою й була мета програми реінтродукції виду в регіоні дельти Дунаю.

"Ми будемо спостерігати за новою колонією, щоб побачити, скільки тварин входить до її складу і як вона розбудовується.

Також цього року за можливості запланований наступний випуск бабаків, щоб збільшити розмір і генетичне розмаїття популяції цих харизматичних гризунів у Буджацькому степу", – кажуть у Rewilding Ukraine.

Нагадаємо, створення національного природного парку "Буджацькі степи" є частиною програми відновлення унікального біорізноманіття Тарутинського степу, другого за площею степового масиву Європи площею 8 тисяч га.

Групу з восьми степових бабаків переселили у Тарутинський степ у 2020 році. За трьома самцями і п’ятьма самками постійно спостерігають науковці.

"Бабаки є важливою ланкою харчових мереж, а їхні нори, які можуть сягати в довжину до 20 метрів і до трьох метрів у глибину, позитивно впливають на стан ґрунту і підземних вод. Тварини також допомагають розповсюджувати насіння та створювати зони, де можуть зростати різноманітні види рослин.

У майбутньому команда Rewilding Ukraine планує випустити тут більше степових бабаків з метою утворення стабільної популяції виду в цьому районі", – кажуть природоохоронці.

Нагадаємо, у зоопарку "12 місяців" на Київщині раніше ніж зазвичай прокинувся бабак Вікентій. Ще у січні він вийшов зі свого будиночка і почав прогулюватися вольєром.