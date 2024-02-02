Бабак Тимко спрогнозував, коли в Україну прийде весна

Бабак Тимко III, який мешкає на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна, навіщував Україні весняну погоду за 6 тижнів.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Тимко каже: досить із нас уже нестабільної весни. Весна може бути тільки українською. Тож чекаємо за шість тижнів нашу українську теплу весну", – оголосила співробітниця університету Надія Токарська.

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Згідно з повір'ям, якщо у День бабака (щороку святкують 2 лютого) погода похмура, а тварина не бачить своєї тіні – насупить рання весна. А якщо ж гризун побачить свою тінь і заховається у нору – то весна прийде за 6 тижнів.

Фото: Укрінформ

Однак на Харківщині прогноз бабака "розшифровують" інакше – з урахуванням кліматичних особливостей.

Тому вважається, що якщо в похмурий день, коли нема тіні, Тимко не спішить у нору, – не буде ранньої весни.

Тимка також попросили зробити "прогноз", що допоможе українцям перемогти. Він побіг до табличок з написами "терпіння" та "час".

"У тому році, ви бачили, Тимко був худий, майже не спав, ми дуже переживали за нього. Але відгодували. Давали комплексні вітаміни, цільне згущене молоко, апетит покращувався, тож вигляд він має помітно кращий. Цієї зими всі 18 наших бабаків, не лише Тимко, спали", – розповідає науковець Володимир Ронкін.

За бабачими мірками Тимко вже поважного віку – йому 9 років.

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Загалом у всіх бабаків з біостанції та тварин у дикій природі, за якими спостерігають університетські біологи, минулого року не було потомства. Науковці припускають, що це – наслідки війни.

Цьогоріч науковці сподіваються, що у бабаків буде малеча. З потомства хочуть обрати наступника Тимка III, бо приручення вимагає чимало часу.

Нагадаємо, на Київщині у зоопарку "12 місяців" прокинувся бабак Вікентій. Близько двох тижнів тому він вийшов зі свого будиночка і почав прогулюватися вольєром. Однак, доглядачі зоопарку не поспішають прогнозувати ранню весну.