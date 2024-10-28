Як виникли перші поцілунки та до чого тут людиноподібні мавпи? Вчений висунув нову гіпотезу

Поцілунки є одним з найпопулярніших проявів людської тактильності. Однак вчені досі сперечаються, як саме вони виникли.

Нове дослідження британського вченого показало, що походження поцілунків може бути пов’язане з піклуванням людиноподібних мавп одне про одного.

Його висновки опубліковані у науковому журналі Evolutionary Anthropology, пише Phys.org.

Адріано Р. Ламейра з Університету Ворика проаналізував наявні гіпотези походження поцілунків.

Він з’ясував, що основним засобом встановлення та підтримки соціальних зв'язків для людиноподібних мавп був грумінг – догляд за шерстю одне одного. Наприкінці цієї "процедури" мавпи випинали губи й робили легке всмоктування, щоб прибрати з шерсті сміття або паразитів.

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На думку вченого, грумінг міг бути й частиною культури ранніх людей. З плином часу, коли вони еволюціонували та втрачали волосся на тілі, потреба у такому догляді зменшилася. Але "сеанси грумінгу" залишилися – як прояв соціального зв’язку.

Своє припущення науковець назвав "гіпотезою фінального поцілунку грумера".

Дослідження підтверджує думку про те, що у людиноподібних мавп та людей поцілунок є символічним жестом, який сигналізує про соціальні й родинні зв'язки та зміцнює їх.

Водночас інші примати беруть участь у соціальних зв'язках в інший спосіб. Наприклад, капуцини встромляють пальці в очі та ніздрі тих, хто їм подобається.

Щоб перевірити гіпотезу про грумінг, вчений рекомендує зосередити майбутні дослідження на детальному описі поведінки людиноподібних мавп під час цього процесу.

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