12 додаткових потягів курсуватимуть на Трійцю. ПЕРЕЛІК

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на Трійцю.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив в.о. голови правління компанії Євген Кравцов.

Уведено додаткові потяги сполученням "Київ – Львів", "Київ – Ковель", "Київ – Хмельницький", "Київ – Харьків", "Кременчук – Київ", "Вінниця – Суми", "Львів – Дніпро", "Костянтинівка – Одеса", "Київ – Тернопіль", "Харків – Костянтинівка".

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"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на Трійцю

Потяг №191/192 зі сполученням "Київ – Львів" курсуватиме 25, 26 та 28 травня.

З Києва він відправлятиметься о 8:03, прибуватиме у Львів о 17:55.

У зворотному напрямку відправлятиметься о 11:58, а в столицю прибуватиме о 21:46.

За цим же сполученням 26 та 28 травня курсуватиме потяг №243/244. З Києва відправлення о 5:27, прибуття до Львову о 14:20. Зі Львову він відправлятиметься о 9:40 і прибуватиме о 19:05 у Київ.

Потяг №197/198 зі сполученням "Київ – Ковель" курсуватиме 25 і 28 травня.

Відправлення о 7:28, прибуття о 16:53. У зворотному напрямку відправлення о 11:03, прибуття до столиці о 19:53.

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Потяг №292/291 зі сполученням "Хмельницький – Київ" відправлятиметься з Хмельницького 25 травня, а з Києва – 29 травня.

Відправлення з Хмельницького о 4:35, прибуття – 10:38. З Києва відправлення о 15:28, прибуття – 22:40.

Потяг №177 зі сполученням "Київ – Хмельницький" курсуватиме 27 травня.

З Києва він відправиться о 6:06 і прибуде до Хмельницького о 13:02. Назад відправиться о 14:04 і прибуде о 20:43.

Потяг №242 зі сполученням "Кременчук – Київ" з Кременчука відправиться 25 травня, а з Києва – 29 травня.

Відправлятиметься потяг з Кременчука о 9:15, прибуватиме до столиці о 19:14.

З Києва – о 10:34 і прибуватиме о 19:45.

Потяг №780/779 зі сполученням "Вінниця – Суми" курсуватиме 25, 26, 27, 28 травня.

Відправлятиметься із Вінниці о 13:43 і прибуватиме у Суми о 21:33. У зворотному напрямі – о 5:30 і у Вінниці він буде о 13:08.

Потяг №276/275 зі сполученням "Львів – Дніпро" зі Львову курсуватиме 27 і 29 травня, а з Дніпра – 28 і 30.

Відправлення зі Львову о 13:00, прибуття – 8:15. Назад відправлятиметься о 16:30 і у Львові буде о 10:55.

Потяг №92 зі сполученням "Костянтинівка – Одеса" з Костянтинівки відправиться 25, 27 і 29 травня, а з Одеси – 24, 26, 28 і 30 травня.

З Костянтинівки він відправлятиметься о 15:30 і прибуватиме о 8:07.

З Одеси – о 13:28 і прибуватиме о 5:40.

Потяг №747/748 зі сполученням "Київ – Тернопіль" курсуватиме з Києва 26 травня і назад – 27 травня.

Відправлятиметься о 17:24 і прибуватиме о 23:25.

З Тернополя – о 4:04 і до столиці прибуватиме о 10:01.

Потяг №787 зі сполученням "Харків – Костянтинівка" курсуватиме з Харкова 26, 28, 29 і 30 травня, а з Костянтинівки – 24, 27, 29 і 30.

Відправлятиметься з Харкова о 19:03 і прибуватиме у Костянтинівку о 23:30.

У зворотному напрямку – о 5:00 і прибуття о 9:50.