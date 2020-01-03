Українська молодь дуже мало подорожує. Це планують змінити

Молоді українці мало подорожують.

Половина молодих людей за останні три роки не виїжджали за межі своєї області.

Такі дані озвучив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Він зазначає, що уряд планує створити умови, щоб молодь була "соціально активною та самостійною".

"Мобільність – позитивно впливає і на економіку, і на продуктивність праці", – підкреслив Гончарук.

Урядова програма, яка заохотить молодь пізнавати різноманіття регіонів та розвивати організації громадянського суспільства, має запрацювати в квітні 2020 року.

Спершу запустять пілотні проєкти між кількома регіонами України.

Фото massonforstock/Depositphotos

Повноцінно програма, яка має на меті "підвищити самостійність, життєстійкість та спроможність молоді", запрацює до кінця року.

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