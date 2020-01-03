Українська молодь дуже мало подорожує. Це планують змінити

Молоді українці мало подорожують.
Половина молодих людей за останні три роки не виїжджали за межі своєї області.
Такі дані озвучив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Він зазначає, що уряд планує створити умови, щоб молодь була "соціально активною та самостійною".
"Мобільність – позитивно впливає і на економіку, і на продуктивність праці", – підкреслив Гончарук.
Урядова програма, яка заохотить молодь пізнавати різноманіття регіонів та розвивати організації громадянського суспільства, має запрацювати в квітні 2020 року.
Спершу запустять пілотні проєкти між кількома регіонами України.
|Фото massonforstock/Depositphotos
Повноцінно програма, яка має на меті "підвищити самостійність, життєстійкість та спроможність молоді", запрацює до кінця року.
Вас також може зацікавити:
Мати літо взимку: українські "зимівники" у теплих країнах, чому вони повертаються
Як знайти свій особистий Гогвартс? 5 порад від школярки, яка подорожує світом
Українці за 3 години зібрали на подорож художника з села до Греції
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.