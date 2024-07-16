Не тільки Закопане. 7 унікальних місць у Польщі, про які ви могли не знати

7 незвичайних місць, куди можна поїхати на відпочинок в Польщі

Польща – країна-сусідка, яка часто залишається поза увагою туристів. А дарма, адже вона теж має чим здивувати своїх гостей.

"УП. Життя" зібрала 7 природних локацій на території Польщі, які чудово підійдуть для відпочинку та мандрівок.

"Польські мальдіви" (Polskie Malediwy)

Відтепер аби потрапити на "райські острови" не потрібно летіти дуже далеко та робити кілька пересадок в аеропортах. Адже Польща має свої Мальдіви – так називають парк Ґрудек у місті Явожно (неподалік Катовіце).

Ймовірно, він отримав свою назву через бірюзову воду в озерах та занурені у неї дерев’яні доріжки – по них можна ходити та спостерігати, як у водоймі плавають риби.

Купатися тут заборонено, однак є спеціальні місця для дайвінгу.

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Тут чудова природа, альтанки, дитячі майданчики, де можна влаштувати пікнік чи прогулятися з родиною. Крім того, можна взяти з собою ролики та велосипеди (для катань є спеціальні доріжки).

Домашні улюбленці також можуть стати гостями "Польських Мальдів". Якщо подорожуєте з собакою, то він обов’язково має бути на повідку.

Парк відчинений увесь рік, цілодобово та працює без вихідних. Вхід на територію безкоштовний.

Півострів Гель (Półwysep Helski)

Піщана коса (або півострів) розташований на півночі Польщі. Кажуть, це рай для любителів спорту та природи.

Півострів відокремлює Пуцьку затоку від Балтійського моря. Навесні та влітку затока переповнена любителями водних видів спорту. Тут можна спробувати віндсерфінг, кайтсерфінг, дайвінг, катання на водних мотоциклах.

Якщо ви ніколи не пробували щось з цього переліку, то є можливість цього тут навчитися: на півострові є школи, де навчають, до прикладу, кайтсерфінгу і відразу орендувати спорядження.

Крім того, тут є Музей рибальства, де зібрані предмети риболовлі з минулого. Також можна порибалити у Балтійському морі.

Найпопулярніше місто на півострові – Хель. Звідти відкривається чудовий краєвид на безкрайнє Балтійське море. Його "родзинкою" є Заповідник тюленів, де можна спостерігати за тим, як тварини їдять, граються та плавають.

Як дістатися півострова Хель? Найпопулярніший, утім не єдиний спосіб – це автівка. Також сюди можна доїхати на потязі, катамарані або човні. Аби подорож була якомога комфортнішою, можна орендувати приватну яхту.

Хохоловська долина (Dolina Chochołowska)

Її вважають найбільшою та найдовшою долиною в польських Татрах. Вона відома не тільки своїми неймовірними краєвидами, але й крокусами та ялинами, яких тут росте дуже багато.

Свою назву вона отримала від села Хохолув, розташованого неподалік.

Крім того, це єдине місце у польській частині Татр, куди можна приїхати зі собакою, та одне з тих, яке є доступним для велосипедистів.

Саме завдяки своїй природі та цвітінню крокусів це місце стало популярним серед туристів. Однак, щоб насолодитися їхньою красою, потрібно подолати певний шлях.

Долина крокусів у польських Татрах luq1/Depositphotos

Як туди дістатися? З міста Закопане можна доїхати машиною або сісти на місцевий автобус, який прямує до Сивої поляни (Siwa Polana). Надалі дорога для транспорту закрита. Відтак можна йти пішки, скористатися туристичним потягом, велосипедом або кінним гірським екіпажем.

Долина розташована на території Татранського національного парку, тому вхід сюди не безкоштовний.

Мазурські озера

Мазури – це район, розташований на півночі Польщі. Його часто називають "краєм озер", адже за різними даними їх тут налічують кілька тисяч.

Зараз це великий туристичний комплекс. Однією з його переваг є те, що тут велика різноманітність житла для туристів: готелі, котеджі, туристичні бази, пансіонати та кемпінги. Їх можна забронювати по приїзді туди або заздалегідь.

Крім того, Мазури є ідеальним місцем відпочинку і для людей, які намагаються втекти від шаленого ритму міста, і тих, хто любить активний відпочинок.

Тут, зокрема, розвинені яхтинг, байдарковий спорт (спорядження можна орендувати), рибальство, верхова їзда, катання на каное.

Навіть прості прогулянки будуть цікавими: можна насолодитися природою та поспостерігати за тваринами. Крім того, регіон славиться своєю кухнею, різноманіттям закладів харчування та свіжістю продуктів.

Острів Узнам (Узедом)

Це острів у Балтійському морі, розділений між Польщею та Німеччиною. Він є найсонячнішим регіоном в обох країнах, тож його ще називають "сонячним".

На Узедомі або Узнамі багато місць, які чудово підійдуть для відпочинку, розваг і занять спортом. Зокрема, тут можна пограти у гольф, теніс, боулінг, зайнятися водними видами спорту або ж порибалити.

Влітку тут влаштовують різні фестивалі, святкування та шоу.

Також на польській частині острова є великий піщаний пляж, природний заповідник, курорти, туристичні бази, великий спа-центр та оглядові вежі.

Локація підійде й для відпочинку з дітьми, адже на території острова є кілька ігрових майданчиків, де встановили мініатюри піратських кораблів.

На Узнам можна дістатися літаком, автобусом або залізницею.

Долина Косцеліська (Dolina Kościeliska)

Друга за довжиною долина в польських Татрах. Місце буде цікавим для тих, хто любить альпінізм, скелелазіння та просто перебування у горах.

Долина приваблює туристів великою кількістю вапнякових скель, ущелин і печер (їх тут близько двох сотень).

Долина Косцеліська – друга за довжиною долина в польських Татрах rognar/Depositphotos

Над Краківською ущелиною можна відвідати "скельний коридор" під назвою "Лігво Дракона".

З XVI століття тут випасають овець. Тож приїхавши сюди, мандрівники матимуть можливість скуштувати татранський копчений овечий сир.

Як сюди дістатися? Із Закопаного їздять автобуси або автівкою. Паркінг і вхід на територію Татранського національного парку, де розташована Долина Косцеліська, є платними.

Кольорові озера (Kolorowe jeziorka)

Це ставки, розташовані на різній висоті в гірському масиві Рудавах Яновіцкіх у Нижньосілезькому воєводстві. Купатися тут заборонено.

Є чотири водойми:

Жовте озеро, яке періодично пересихає;

Пурпурне (Фіолетове) озеро;

Блакитне озеро – його також називають Смарагдовим, Зеленим або Лазуровим;

– його також називають Смарагдовим, Зеленим або Лазуровим; Зелене озеро (або Чорне), розташоване найвище.

Дослідники кажуть, колір озер зумовлений хімічним складом ґрунту, на якому вони розташовані. До прикладу, дно Пурпурового озера багате сполуками заліза. А Блакитне озеро має такий колір через сполуки міді.

Незвичайні Кольорові озера можна відвідати абсолютно безкоштовно. Єдине, за що доведеться заплатити, – це паркінг для автівки.

Як сюди дістатися? Найкомфортніший спосіб – це власним авто. Також можна сісти на потяг, який сполучає Єлєню-Ґуру та Вроцлав. Потрібно вийти на станції Марцишів (Marciszów). Звідси до озер близько п’яти кілометрів.