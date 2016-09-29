Людський фактор. Конфлікт між книгарнею та видавництвом

Історія публічного конфлікту між книгарнею "Є" та видавництвом "Фоліо" цікава не лише тим, що це суперечка найпомітніших у своїх секторах гравців.
І не стільки тим, що "Фоліо" регулярно продукує скандальні новини.
Вона важлива як прецедент публічного вирішення етичного конфлікту, який виник між двома структурами з різним (як би це краще сказати?) світоглядом.
Я не певна, чи покупці книжок в Україні дуже зацікавляться цим випадком. Мабуть, мені важливіша реакція професійної спільноти. У нас тепер періодично виникають такі спорадичні флешмоби. Шкода, що рідко це викликає цілеспрямовані дії у перспективі.
Заява книгарні "Є", опублікована від імені Анастасії Левкової (арт-директорки мережі, яку Олександр Красовицький впевнено називає піар-менеджеркою) – це, на мій погляд, історія про гідність, зберегти яку можливо тільки якщо "вийти з шафи". Лише через публічний розголос і наведення пильного світла громадської уваги.
Те саме в Україні вже роблять ілюстратори, чиї роботи використовують без дозволу й оплати, перекладачі, які бачать шахрайство в роботі колег, а коли-небудь, можливо, почнуть робити письменники, яким роками не платять роялті...
Це нормально: коли людина чи організація відчувають несправедливе ставлення до себе значно сильніших (або нахабніших) суперників на ринку (дивно виглядає це слово у тексті про українське книговидавництво?) і звертаються до професійної спільноти й аудиторії за підтримкою.
Тут не йдеться про порушення формальних умов певних угод – зрештою, якщо мова саме про них, то варто звертатися у відповідний розділ угоди, де прописано відповідальність сторін за порушення, або у відповідні державні інспекції, які за це карають.
|Заява книгарні "Є" – це історія про гідність, зберегти яку можливо тільки якщо "вийти з шафи"
Тут ідеться про щось, що зазвичай лишається поза угодами (хоча іноді думаєш: якраз це й варто прописувати в першу чергу): не будеш же прописувати в договорі про надання послуг щось на кшталт "замовнику забороняється тероризувати виконавця дзвінками о першій ночі та на вихідних, якщо раптом змінився термін виконання проекту", "постачальник не має права ображати та принижувати честь і гідність найманих працівників реалізатора продукції" чи "у професійній комунікації заборонено використовувати лайливі слова, перелік дивись у додатку №2"?
У нас не люблять про це говорити – про корпоративну культуру і внутрішню організацію комунікації між партнерами, особливо в культурі. Тут же всі культурні, ну правда. Так само, як в університетах, де роками можуть звучати зневажливі мізогінні жарти на кафедрах, або відбуватися й інші, набагато гірші історії… Але про це вже був флешмоб, пам’ятаєте?
Проте кожен, навіть оглядовий курс стратегічного планування і менеджменту, каже: дивіться на цінності своїх партнерів дуже уважно, навіть якщо фінансові умови для вас дуже й дуже привабливі. У підсумку ви все одно зіштовхнетеся з ситуацією, коли зайде коса на камінь, і ваші зусилля, витрачені на побудову співпраці, та всі попередні компроміси із совістю стануть марними.
Я починала з читачів – кінцевої цільової аудиторії обох учасників конфлікту – і з того, що їм, певно, усі ці з’ясування байдуже. Але ж обидві сторони мають ще інший, досить вагомий сектор ЦА – видавців, авторів, менеджерів, журналістів, з якими співпрацюють для створення свого кінцевого продукту. І тут мені як представнику ЦА вже зовсім не байдуже, з ким мати справу.
Я тут навіть не про соціальне підприємництво, а про те, щоб не віддавати свої гроші тим, з ким не хотів би мати справу у безпосередньому контакті.
"Людський фактор" – кажуть у нас, коли намагаються пояснити, чому один директор дозволяє собі обливати лайкою працівників, а інший – будує осмислену мотивацію для своєї команди. Культура якраз на людях і будується – на їхніх комунікативних практиках зокрема.
Людського фактору в українському культурному виробництві дуже багато – аж забагато. Може тепер також почне з’являтися фактор людяності?
Євгенія Нестерович, спеціально для УП.Культура
Історія публічного конфлікту між книгарнею "Є" та видавництвом "Фоліо" важлива як прецедент публічного вирішення етичного конфлікту, який виник між двома структурами з різним (як би це краще сказати?) світоглядом