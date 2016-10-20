Почему надо реагировать, если при вас бьют ребенка

20.10.2016

Екатерина Гольцберг, детский и семейный психолог, аналитический психолог

Я – из тех мечтателей, которые верят, что мир изменился настолько, что детей уже не принято бить дома, что мода на розги уходит в небытие и уважение к личности ребенка стало главным принципом воспитания.

Но, увы, действительность ежедневно преподносит мне истории детей, чьи родители, руководствуясь странными доводами, все-таки бьют собственных чад.

Чаще всего от них звучит обескураживающий аргумент: "Меня били – и я вырос человеком!".

Возникает ощущение, словно для них воспитание детей – это месть за их собственное поруганное детство, отыгрывание собственных жизненных сценариев: пусть знает, пусть помучается, пусть не расслабляется! Я ж выжил!

Я всегда говорю родителям: "То, что вы стали человеком, скорее чудо и, возможно, даже показатель вашей силы, но у вашего ребенка может не хватить сил бороться с вами, и он сдастся: станет никчемным, зависимым, лживым. Как вы будете справляться уже с этими проблемами?"

Я убеждена, что бить детей – это слабость и предательство.

Предательство от человека, к которому ребенок больше всего привязан, которому больше всех доверяет, которому безусловно верит, который просто обязан давать чувство безопасности.

И сама физическая боль несравнима с той болью унижения и потери веры в себя и адекватного взрослого, болью надломленной детской привязанности к родителю.

Часто дети воспринимают эту боль, как индульгенцию – возможность дать родителю разрядится, внутренне как бы понимая природу этой слабости, оценивая беспомощность родителя в борьбе с собственной личностью.

Они так и говорят: "Ну пусть побьет, ну может ему легче станет, я потерплю".

Они, такие маленькие, но такие внутренне взрослые дают возможность обезумевшему от гнева родителю "разрядиться" о себя, философски относясь к этой их "слабости".

Проблема как раз в том, что родители, побив ребенка, видят быстрый сиюминутный результат, в виде страха и покорности, но абсолютно не видят глубокого поражения психики, которое даст свои плоды значительно позже – в неспособности устанавливать длительную привязанность, в неуверенности, в агрессии, в постоянной лжи и озлобленности.

Да, если вы шлепнули малыша по попе, может и не стоит сразу же рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом, но важно понимать ЧТО чувствует ребенок и ПОЧЕМУ вы не смогли поступить иначе. Ответив на эти вопросы, вы сможете найти адекватные способы воспитания, которые подойдут именно вашему ребенку.

Значительно хуже, когда для ребенка избиение – единственный способ быть замеченным. "Мама обо мне вспоминает только тогда, когда меня бьет, когда я плохо себя веду" – говорит мне девочка на приеме. В остальное время мама занята и "послушного" ребенка просто не замечает. У мамы ответственная работа и там маме нужно держать себя в руках. Ребенок для таких родителей – груша, на которой можно отыграть накопившуюся за день злость на начальника, на работу, на жизнь…

Для меня вопрос бить или не бить не стоит, и я нахожу миллионы доводов и для своих клиентов, для того чтобы убедить их в том, что бить детей нельзя.

Но я смотрю на ситуацию гораздо шире.

В потоке жизненных ситуаций мы всё чаще сталкиваемся с тем, что родители бьют своих детей при нас – в школах, на детских площадках, в супермаркетах и просто на улице.

И если мы, вполне адекватные люди, приняли решение не использовать физические наказания в собственной семье, можем ли мы и должны ли мы заступиться за чужого ребенка, если нам открывается картина насилия в полном ее великолепии?

Замечу, что если такая жестокость возникает по отношению, например, к собаке, у нас мгновенно возникает естественное желание заступиться за животное, сделать замечание обидчику, пресечь это деяние.

Но если при нас мать или отец избивают собственного ребенка, мы часто пытаемся оценить собственные шансы и найти себе (или ему) оправдание: "наверное, он уже их так достал", "уж точно отвратительно себя вел", "непослушный, конечно же"!

И мало кому приходит в голову осознать, что чувствует в этот момент сам ребенок, какую боль и какое унижение он испытывает, когда его бьют прилюдно.

Невозможно иногда даже представить, с какими необратимыми внутренними процессами можно столкнуться в последствии, как это ломает волю, уверенность в себе, самооценку, все то, что трепетно взращивают в своих чадах современные родители.

Парадоксально и то, что дети, описывая подобные ситуации, говорят не о боли и унижении, а о стыде, и стыде не за себя, а за поведение родителей!

Говорят, что нет чужих детей? Но, увы, наше общество на поверку совершенно не готово признать то, что есть дети, которые нуждаются в помощи других взрослых, и защищать их придется от собственных родителей.

Прискорбно, но родитель на всем постсоветском пространстве считается безусловным владельцем собственного ребенка, практически сувереном, и признавать или не признавать в нем личность – его родителя частное дело и совсем не обязанность.

Мыслит родитель приблизительно так: пока ребенок не вырастет, а каждый сам определяет свой срок взросления, я могу поступать с ним как захочу. Могу любить или игнорировать, и могу унижать, заставлять, отвергать, бить…

И эта дикая эстафета передается из поколения в поколение неким паттерном, больше похожим на армейскую дедовщину. А раз такое отношение к детям в обществе, то и решать бить или не бить может только он – родитель!

Поэтому многие наши соотечественники, считают абсолютно законным невмешательство в насильственные разборки между членами одной семьи.

Более того, наше общество до того дошло, что на некоторых форумах родителями всерьез обсуждаются способы воздействия на чужих детей, которые "мешают нашим хорошим" и применение физических наказаний к чужим детям тоже считается вполне адекватным.

Я всегда придерживаюсь одного важного принципа: воспитывать чужих детей, если вам на то не дали полномочий, вы не должны! Полномочия выдаются педагогам, воспитателям, няням – всем тем, кто участвует в обучении и воспитании детей, имея профильное образование и квалификацию.

Эти люди обязаны использовать законные, ненасильственные, адекватные и не унижающие достоинства методы обучения, воспитания, воздействия.

Если вам никто не поручил воспитывать чужого ребенка, вы не имеете на это право.

Но совсем другое дело, если на ваших глазах совершается насилие.

Да, часто нам очень трудно отличить само насилие – мы так привыкли к нему в быту, что простое "расселась, такая жирная" посчитаем скорее прикольной шуткой, нежели серьезным оскорблением.

Но когда при нас бьют ребенка – молчать будет преступлением.

Не молчите! Обратите, внимание, сделайте замечание, позвоните в полицию, снимите на камеру – все может обрести свой смысл и иметь реальный результат.

Да, вас могут послать, оскорбить и даже побить.

Да, большинство видящих это людей, сделает вид, что ничего не происходит и стыдливо отвернется.

Да, приехавшая на вызов полиция может усмехнуться: "Ну что вызывали? Дела семейные – имеют право, они же родители!"

Но если вы сможете, не пройдете мимо, обратите на это внимание, то, возможно, хоть у одного ребенка будет шанс обрести веру в людей.

Нам уже давно нужно менять законы, которые абсолютно не нацелены защищать детей от насилия. Нам на практике необходима ювенальная юстиция, которая существует во многих странах и регулирует отношения взрослых и детей в правовой плоскости.

Мифы о том, что ювенальная юстиция сделает из наших детей доносчиков – несостоятельны. Ведь именно мы, родители, формируем у ребенка жизненные принципы и взгляды на различные области взаимоотношений, мы и пожнем те плоды, семена которых посеяли.

Да, общество не готово, да оно будет сопротивляться, но я знаю уже достаточно адекватных людей, которые не пройдут мимо ребенка, которого избивают его же родители.

Это дает мне веру в то, что и все мы изменимся.