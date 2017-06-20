Бізнес за рахунок держави: як учаснику АТО отримати допомогу на відкриття власної справи

Участь у бойових діях для багатьох стає переломним моментом, що змушує переглянути усталені життєві пріоритети і прагнення.

Безумовно, війна загартовує характер і породжує бажання бути незалежним, стати самому собі господарем.

Саме тому багато учасників АТО, після повернення додому мріють започаткувати власну справу. Однак, завжди постає питання: де взяти гроші.

На жаль, мало хто знає, що свою мрію можна реалізувати за підтримки держави.

Так, за даними соціологічного дослідження GfK Group на замовлення Координатора проектів ОБСЄ в Україні (2016 рік), тільки 48% ветеранів знають про можливість отримання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності і лише 2% опитаних, скористалися цією можливістю.

Як скористатись правом на отримання допомоги для організації власного бізнесу?

Щоб отримати допомогу з держбюджету на відкриття бізнесу потрібно мати статус безробітного.

Для цього необхідно стати на облік у службі зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.

Реєстрація в центрі зайнятості проводиться за умови пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, ідентифікаційного коду, трудової книжки чи іншого документу, що підтверджує період зайнятості, а також військового квитка, диплому або іншого документу про освіту.

Окрім можливості отримати фінанси на власний бізнес, перевагою реєстрації в якості безробітного є можливість отримувати щомісячну допомогу по безробіттю.

Крім того, саме від розміру щомісячної допомоги по безробіттю залежить сума виплати на організацію власного бізнесу.

Розмір допомоги на відкриття бізнесу визначається як сума щомісячної виплати по безробіттю за період, протягом якого ви мали б отримувати таку допомогу.

Наприклад, якщо учасник АТО перебував на обліку як безробітний протягом 1 місяця і за цей місяць отримав щомісячну виплату по безробіттю, то допомога на відкриття власної справи дорівнюватиме сумі, яку б він повинен був отримати протягом наступних 11 місяців безробіття.

Сам же розмір щомісячної допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу, підстави звільнення та розміру заробітної плати, отримуваної перед звільненням.

Таким чином, чим більше грошове забезпечення отримував колишній військовослужбовець – тим більший розмір допомоги по безробіттю, а відповідно, й одноразової виплати.

Наприклад, у 2014-2015 роках, грошове забезпечення солдата, який служив в АТО, становило близько 5500 грн, а його страховий стаж менше 2 років. В разі, якщо після звільнення зі служби солдат вирішив відкрити власне кафе, то розмір одноразової допомоги на відкриття власної справи становитиме приблизно 33 000 грн.

Чи достатньо буде цих коштів на відкриття власного бізнесу?

Очевидно, що ні. Доцільніше було б пов’язати розмір допомоги підприємцям-початківцям з таким критерієм як перспективність бізнесу, розглядаючи при цьому професійні здібності особи та зміст її бізнес-плану.

Хто не зможе отримати допомогу на відкриття власної справи?

Право на отримання одноразової грошової допомоги на власну справу не мають особи, які здійснювали підприємницьку діяльність протягом останніх двох років.

Також, право на таку допомогу втрачають безробітні, які вже отримували допомогу на відкриття власної справи та припинили підприємницьку діяльність або не здійснювали її (не сплачували єдиний внесок як юридична особа чи фізична особа – підприємець (далі – "ФОП") упродовж двох років, з моменту державної реєстрації.

Допомога на власну справу не виплачується в інших випадках:

1) якщо щодо вас набрав законної сили вирок суду;

2) якщо вас було звільнено за прогул або через службову невідповідність;

3) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту про проходження служби.

Важливо пам’ятати, що допомога на власну справу виплачується тільки тим безробітним, яким центр зайнятості не знайде підходящої роботи протягом місяця з дня їх реєстрації в центрі зайнятості. Підходящою вважається робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації працівника і надається в тій місцевості, де він проживає. Заробітна плата повинна відповідати рівню, який особа мала за попереднім місцем роботи.

Якщо ж вам протягом одного місяця було запропоновано таку роботу, але ви відмовилась від неї, то в такому випадку право на одноразову допомогу для відкриття власної справи втрачається.

Процедура отримання допомоги

Через місяць після реєстрації в центрі зайнятості, за умови якщо протягом місяця ви не будете працевлаштовані за сприяння служби зайнятості, необхідно подати заяву про отримання одноразової допомоги на відкриття власної справи.

До заяви додається бізнес-план – документ, що описує всі головні аспекти діяльності майбутнього підприємства, аналізує проблеми, з якими ви можете стикнутися та визначає способи їх розв’язання. У центрі зайнятості можна отримати зразок заяви та приклади бізнес-планів.

Заяву та бізнес-план розглядає комісія з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Рішення приймає директор центру зайнятості з урахуванням висновків комісії протягом 10 робочих днів після подання учасником АТО усіх необхідних документів.

У разі прийняття позитивного рішення, ви повинні стати підприємцем, тобто зареєструватись як юридична особа чи ФОП та подати до центру зайнятості, документи, що підтверджують реєстрацію.

Остаточне рішення про виплату допомоги приймається протягом 14 робочих днів після державної реєстрації.

Право на виплату допомоги втрачається, якщо протягом 30 календарних днів після прийняття рішення про надання виплати особа не пройшла державну реєстрацію юридичної особи чи ФОП без поважних причин.

Поважними причинами визнається:

1) хвороба громадянина;

2) смерть членів його сім’ї та родичів;

3) догляд за хворою дитиною віком до 14 років;

4) відвідування закладів охорони здоров’я, судових та правоохоронних органів, військових комісаріатів;

5) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють реєстрацію, що підтверджується відповідними документами.

Перерахунок належної до виплати суми коштів допомоги по безробіттю здійснюється на особовий рахунок безробітного протягом 30 календарних днів з дня подання ним до центру зайнятості заяви про надання допомоги та бізнес-плану.

Навчання основам ведення бізнесу

Як зазначалось, першим кроком на шляху до успішної власної справи є бізнес-план. Це не лише формальний документ, спрямований на те, щоб отримати допомогу від держави.

Бізнес-план допоможе зрозуміти, яким чином ви збираєтесь реалізувати майбутній бізнес та розрахувати очікувані фінансові результати підприємницької діяльності.

Також, бізнес-план може слугувати для залучення інвесторів, оскільки наявність чіткої стратегії допоможе переконати інвестора в тому, що запропонований проект є чудовим вкладенням його коштів.

Структура бізнес-плану передбачає:

– характеристику організаційно-правової форми підприємства;

– фінансові витрати на створення підприємства;

– опис товару(продукції, послуг), його порівняльна характеристика;

– план маркетингу (реклама, шляхи реалізації)

– організаційний план (кадрове забезпечення);

– фінансовий план.

Службою зайнятості періодично проводяться тематичні семінари з підприємництва, де безробітним допомагають у виборі діяльності, знайомлять з нормами чинного законодавства та пояснюють, як скласти бізнес-план.

Також безробітні мають можливість пройти психологічне тестування щодо схильності особи до підприємницької діяльності.

На сьогоднішній день, теоретичні знання та практичні вміння щодо бізнес-планування та ведення бізнесу зареєстровані безробітні можуть отримати на курсах "Основи підприємницької діяльності" в НПУ ім. Драгоманова М.П. (на сайтах міських центрів зайнятості, як правило, розміщується інформація про подібні заходи, семінари).

Не рекомендується пропускати навчання, запропоноване центром зайнятості, тому що це може вплинути на можливість отримання допомоги. Адже поміж іншого комісія з питань одноразової грошової допомоги при центрі зайнятості надає свій висновок про призначення особі допомоги, виходячи з результатів професійної діагностики безробітного і набутих знань в сфері організації підприємницької діяльності.

Альтернатива від громадськості

Також, поради та рекомендації стосовно складання бізнес-планів можна отримати на тренінгах, семінарах, які проводяться різноманітними громадськими та волонтерськими організаціями.

Наприклад, міжнародним благодійним фондом "Карітас Україна" періодично проводяться семінари, в ході яких розглядається бізнес-планування.

Крім того, є безліч проектів, які надають допомогу у працевлаштуванні та проводять навчання, спрямоване на ефективне започаткування та розвиток бізнесу учасників АТО.

До таких проектів належить:

– "Школа розвитку лідерства для ветеранів АТО" та "Школа лідерства для жінок учасників бойових дій", організовані ГО "Центр розвитку лідерства" (https://www.facebook.com/cld.ua/). Суть проекту: проведення тренінгів, спрямованих на розвиток лідерських та управлінських навичок в учасників АТО з метою розвитку бізнесу. На сьогоднішній день відбувається набір у "Школу розвитку лідерства для учасників АТО" у м. Києві та у м. Дніпро.

– "Відкритий Університет Майдану" - організатором проекту є однойменна громадська організація ( http://online.vum.org.ua/ ). В ході проекту проводяться онлайн курси від провідних викладачів бізнес-шкіл, практиків з бізнесу та соціальної сфери, спрямовані на підприємництво та персональний розвиток. Навчання є безкоштовним та дистанційним. Пройти курси можуть усі особи, які виявили таке бажання - потрібно лише зареєструватись на веб-сайті організації.

– "Воїну – гідна праця", організований ГО "Центр зайнятості вільних людей" (http://czvl.org.ua/). Проект спрямований на працевлаштування ветеранів, де також проводяться курси англійської мови і комп’ютерної грамотності, а також інші курси від партнерів проекту.

– "Центр AXIOS" (http://axioscentre.com.ua/) де надається допомога у працевлаштуванні, консультації з кадрових питань, а також в Центрі проводяться тематичні курси та семінари.

– проект відкритих масових онлайн-курсів "Prometheus" (https://prometheus.org.ua/), де ви можете пройти онлайн навчання, запропоноване найкращими університетами країни.

В окремих регіонах є власні програми, що стосуються допомоги учасникам АТО для організації власного бізнесу.

У Львівській області Програмою підвищення конкурентоспроможності передбачено надання кредитів для започаткування власної справи особам, які мають статус учасника АТО і зареєстровані у Львівській області. З обласного бюджету таким особам компенсують частину відсотків за кредитами.

У місті Миколаїв діє програма "Бізнес-інкубатор "Друге дихання". Це потужний тренінговий курс навчання бізнесу по конкретному бізнес-проекту. За результатами навчання кращі бізнес-проекти отримують фінансування.

Додаткові кошти на ведення бізнесу можна отримати також від приватних інвесторів чи міжнародних організацій. Адже, отримання бюджетних коштів не передбачає обмежень чи заборон щодо співпраці з іншими спонсорами. Окрім власних коштів, чи допомоги, наданоъ центром зайнятості, ви можете залучити гранти і кредитні програми.

Так, Міжнародною організацією з міграції за фінансової підтримки Європейського Союзу проводиться проект "Сприяння відбудові та сталому розвитку розв’язанню проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та постраждалого конфлікту населення в Україні".

Участь у проекті можуть взяти ВПО та учасники бойових дій. За успішне проходження навчання учасникам проекту може бути виділено грант для закупівлі обладнання на власне підприємство або для проходження курсів перекваліфікації.

Такі гранти надає також програма "Horizon 2020", яка спрямована на фінансування досліджень та інноваційний розвиток.

Дана програма є відкритою для кожного, а також це найбільша програма Європейського Союзу в сфері інновацій, енергозбереження та екологічного транспорту. Бюджет програми "Horizon 2020" на 7 років (з 2014 по 2020 рік) становить 80 млрд євро.

Вікторія Дідач, юрист-аналітик ГО "Юридична Сотня"